Лишившаяся носа женщина решила отказаться от протеза

В 2014 году американке Тине Эрлс поставили диагноз рак носа второй степени. Чтобы сохранить зрение, мозг и ротовую полость женщина согласилась на удаление всего носа.
Женщина, потерявшая весь нос из-за рака, отказалась от своего «раздражающего» протеза в пользу чёрной дыры на лице.
Тина Эрлс (Tina Earls) из США рассказала, что, несмотря на косые взгляды незнакомцев, сейчас она более уверена в себе, чем когда-либо.
Женщина впервые заметила воспаление в своей ноздре в 2012 году. На тот момент ей было около 40 лет.
Когда она наклоняла голову, из неё капала жидкость, а левая сторона её лица немела, рассказала она Newsweek.
Тина мирилась с этими неудобствами, а также с зудом и бугорком внутри почти два года, пока в мае 2014 года у неё не обнаружили рак носа второй стадии.
«Я была так опустошена и потрясена, что выронила телефон», — рассказала она.
В дальнейшем матери пятерых детей была предложена лучевая терапия, но её предупредили, что она может ослепнуть и до конца жизни будет питаться через трубку.
Позже ей провели полную ринэктомию — полное хирургическое удаление носа.
«Врач сказал, что он не хотел бы навсегда изуродовать моё лицо, отрезав мне нос, но я сказала: «Что мне от этого, если я буду мертва?»», — поделилась Тина.
А уже через 6 месяцев у неё появился поддельный нос, который должен был прикрывать образовавшийся в результате оперативного вмешательства огромный треугольник на её лице.
После двух лет имеющегося дискомфорта она решила вообще его перестать носить.
«Мне не нравилось то, как он (протез) выглядел, и мне не нравился клей — он раздражал мою кожу», — рассказала женщина.
И хотя сейчас такая её внешность привлекает к себе дополнительное внимание — что не всегда приятно, — она старается не позволять этому на неё влиять.
«Когда случайные люди подолгу на меня пялятся, я смотрю на них в ответ и улыбаюсь», — добавила американка.
«В глубине души я знаю, что не моё лицо делает меня красивой в их глазах, а то, что я всё ещё могу улыбаться и держать высоко поднятой голову.»
«Я чувствую себя сильной и храброй, но мне за это пришлось побороться.»
«Люди спрашивают: «Откуда в тебе столько уверенности?». Потому что я упорно боролась и я жива. Нет ничего прекраснее, чем [быть] живой.»
Своей историей Тина поделилась в сети и пользователи завалили её множеством вопросов.
Многие захотели узнать, как она дышит и нюхает, приходится ли ей чистить нос и не простужается ли она.
В одном видео она объяснила:
«Я могу дышать через отверстие, но я ношу пластырь, который согревает и увлажняет дыхание — это для комфорта.»
«Да, мне приходилось несколько раз засовывать туда палец, чтобы там почистить, и да, это больно.»
В другом посте она добавила, что чувствует запах и вкус так же, как и раньше, но перец — её «заклятый враг», и ей приходится быть особенно осторожной при приготовлении пищи, в которой он присутствует.
Тина также рассказала, что спит с марлей на носу, чтобы у неё не пересыхало в горле.
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