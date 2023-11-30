Лишившаяся носа женщина решила отказаться от протеза

После двух лет имеющегося дискомфорта она решила вообще его перестать носить.

«Мне не нравилось то, как он (протез) выглядел, и мне не нравился клей — он раздражал мою кожу», — рассказала женщина.

И хотя сейчас такая её внешность привлекает к себе дополнительное внимание — что не всегда приятно, — она старается не позволять этому на неё влиять.

«Когда случайные люди подолгу на меня пялятся, я смотрю на них в ответ и улыбаюсь», — добавила американка.

«В глубине души я знаю, что не моё лицо делает меня красивой в их глазах, а то, что я всё ещё могу улыбаться и держать высоко поднятой голову.»

«Я чувствую себя сильной и храброй, но мне за это пришлось побороться.»

«Люди спрашивают: «Откуда в тебе столько уверенности?». Потому что я упорно боролась и я жива. Нет ничего прекраснее, чем [быть] живой.»