FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2051 пост • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Лишившаяся носа женщина&nbsp;решила отказаться от протеза

Лишившаяся носа женщина решила отказаться от протеза

Автор:
30 ноября 2023 08:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   Тина Эрлс   в мире   женщина   нос   рак   
1787
8
Открыть все картинки 18+

В 2014 году американке Тине Эрлс поставили диагноз рак носа второй степени. Чтобы сохранить зрение, мозг и ротовую полость женщина согласилась на удаление всего носа.

Женщина, потерявшая весь нос из-за рака, отказалась от своего «раздражающего» протеза в пользу чёрной дыры на лице.

Тина Эрлс (Tina Earls) из США рассказала, что, несмотря на косые взгляды незнакомцев, сейчас она более уверена в себе, чем когда-либо.

×
×

Женщина впервые заметила воспаление в своей ноздре в 2012 году. На тот момент ей было около 40 лет.

Когда она наклоняла голову, из неё капала жидкость, а левая сторона её лица немела, рассказала она Newsweek.

Тина мирилась с этими неудобствами, а также с зудом и бугорком внутри почти два года, пока в мае 2014 года у неё не обнаружили рак носа второй стадии.

«Я была так опустошена и потрясена, что выронила телефон», — рассказала она.

В дальнейшем матери пятерых детей была предложена лучевая терапия, но её предупредили, что она может ослепнуть и до конца жизни будет питаться через трубку.

Позже ей провели полную ринэктомию — полное хирургическое удаление носа.

«Врач сказал, что он не хотел бы навсегда изуродовать моё лицо, отрезав мне нос, но я сказала: «Что мне от этого, если я буду мертва?»», — поделилась Тина.

А уже через 6 месяцев у неё появился поддельный нос, который должен был прикрывать образовавшийся в результате оперативного вмешательства огромный треугольник на её лице.

После двух лет имеющегося дискомфорта она решила вообще его перестать носить.

«Мне не нравилось то, как он (протез) выглядел, и мне не нравился клей — он раздражал мою кожу», — рассказала женщина.

И хотя сейчас такая её внешность привлекает к себе дополнительное внимание — что не всегда приятно, — она старается не позволять этому на неё влиять.

«Когда случайные люди подолгу на меня пялятся, я смотрю на них в ответ и улыбаюсь», — добавила американка.

«В глубине души я знаю, что не моё лицо делает меня красивой в их глазах, а то, что я всё ещё могу улыбаться и держать высоко поднятой голову.»

«Я чувствую себя сильной и храброй, но мне за это пришлось побороться.»

«Люди спрашивают: «Откуда в тебе столько уверенности?». Потому что я упорно боролась и я жива. Нет ничего прекраснее, чем [быть] живой.»

Своей историей Тина поделилась в сети и пользователи завалили её множеством вопросов.

Многие захотели узнать, как она дышит и нюхает, приходится ли ей чистить нос и не простужается ли она.

В одном видео она объяснила:

«Я могу дышать через отверстие, но я ношу пластырь, который согревает и увлажняет дыхание — это для комфорта.»

«Да, мне приходилось несколько раз засовывать туда палец, чтобы там почистить, и да, это больно.»

В другом посте она добавила, что чувствует запах и вкус так же, как и раньше, но перец — её «заклятый враг», и ей приходится быть особенно осторожной при приготовлении пищи, в которой он присутствует.

Тина также рассказала, что спит с марлей на носу, чтобы у неё не пересыхало в горле.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Видео   Тина Эрлс   в мире   женщина   нос   рак   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Егор 2 часа назад
Можно обыграть: нос с очками носить или свисток вставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Андрей Граф 42 секунды назад
больная на голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Полчаса назад
Понятно же уже, что обратно не вернуть. Ну, хотя б просто накладку силиконовую... По отношению к близким, да и вообще. Не эстетично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
780
Олег Час назад
да этож гуль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Жить без носа или вообще не жить - на этот вопрос только один ответ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1016380



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#факты#авто аварии#подборка#новости
#в мире#машина#Прикол#кино#интересное#Китай#аварии#Россия#закон#улыбнуло
#интересно#автомобили#люди#Автовсячина#фильм#позитив#забавно#удивительно#истории#Ynews
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Индианка с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса Индианка с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора В Индонезии сотни добровольцев чистят реки от мусора Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера

На что жалуетесь?

Вернуться