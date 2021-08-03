Добрые люди спасли косатку, выброшенную на мель у берегов Аляски

В четверг утром кто-то случайно заметил большого хищника на острове Принца Уэльского, расположенного неподалёку от побережья Британской Колумбии. После, ближе к 9 утра по местному времени, была вызвана береговая охрана.

А между тем, Ченс Стрикленд (Chance Strickland), капитан частной яхты, и его команда встали на якорь, чтобы начать спасательные манёвры, которые были запечатлены на видео Арун Мелани (Aroon Melane), а позже размещены в Instagram.

Стрикленд услышал крики косатки, взывавшей о помощи своих сородичей, плавающих в этом районе.

«Я не очень хорошо говорю на китовьем, но она явно не была от этого в восторге», — сказал он.