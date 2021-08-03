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Добрые люди спасли косатку, выброшенную на мель у берегов Аляски

Добрые люди спасли косатку, выброшенную на мель у берегов Аляски (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 09:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: аляска   видео   добро   касатка   поступок   спасение   фото   
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Добрые самаритяне спасли 6-метровую косатку, застрявшую среди камней на берегу Аляски, непрерывно поливая её водой и защищая от птиц, кружащих над беззащитным созданием.

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Метки: аляска   видео   добро   касатка   поступок   спасение   фото   
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