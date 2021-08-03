Добрые люди спасли косатку, выброшенную на мель у берегов Аляски

Добрые самаритяне спасли 6-метровую косатку, застрявшую среди камней на берегу Аляски, непрерывно поливая её водой и защищая от птиц, кружащих над беззащитным созданием.
В конечном итоге после 6-часовой трудоёмкой операции по спасению жизни существо было спасено.
В четверг утром кто-то случайно заметил большого хищника на острове Принца Уэльского, расположенного неподалёку от побережья Британской Колумбии. После, ближе к 9 утра по местному времени, была вызвана береговая охрана.
А между тем, Ченс Стрикленд (Chance Strickland), капитан частной яхты, и его команда встали на якорь, чтобы начать спасательные манёвры, которые были запечатлены на видео Арун Мелани (Aroon Melane), а позже размещены в Instagram.
Стрикленд услышал крики косатки, взывавшей о помощи своих сородичей, плавающих в этом районе.
«Я не очень хорошо говорю на китовьем, но она явно не была от этого в восторге», — сказал он.
Люди с других лодок тоже принялись останавливаться: вооружившись вёдрами, они начали носить литры воды, обливая ею бедное животное.
«Из её глаз текли слёзы, — рассказал он The New York Times. — Это было довольно печальное зрелище.»
В итоге группа небезразличных людей образовала цепь, передавая друг другу вёдра с водой, чтобы увлажнать морского гиганта. И эти действия действительно возымели положительное влияние на хищника — после получения очередной порции воды, он издал звук и даже поднял хвост.
Также на место происшествия прибыло Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое доставило насос, с помощью которого можно было распылять на косатку морскую воду, сохраняя кита в нужной кондиции и отгоняя назойливых птиц, ожидавших, в случае смерти животного, начала пира.
В своём видео Мелани отметила, что косатка в таком состоянии находилась около 6 часов, пока прилив не унёс её обратно в океан.
В результате, благодаря совместным усилиям Стрикленда, его друзей и NOAA, 13-летнее существо было спасено.
«Сначала он двигался немного медленно, а затем, прежде чем уплыть, принялся извиваться», — сообщила Джули Фэйр (Julie Fair), пресс-секретарь Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Добавим, что накануне на юге Аляски произошло землетрясение силой 8,2 балла, но как сказала Фэйр, это вряд ли имеет какое-то отношение к случившемуся.
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