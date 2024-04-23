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В Москве медики спасли 300-килограммовую женщину с сердечным приступом

В Москве медики спасли 300-килограммовую женщину с сердечным приступом

Автор:
23 апреля 2024 19:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Спасение   врачи   женщина   медики   сердечный приступ   скорая помощь   
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Главной проблемой было донести её до машины скорой помощи.

Врачи приехали на вызов в Тимирязевский район столицы и обнаружили в квартире 56-летнюю женщину весом в 300 килограмм. Она жаловалась на боли в груди и с трудом дышала. Предварительно, у неё случился сердечный приступ, поэтому даму надо было срочно отвезти в больницу.

А живёт она на 4 этаже и уже несколько месяцев не встаёт с постели. Медикам пришлось нести её с четвёртого этажа, а в доме ещё и узкие лестничные пролёты. До кареты скорой помощи пациентку несли вшестером.

Всё получилось и её уже отвезли в больницу.

Недавно был похожий случай, но с 300-килограммовым мужчиной.

Чтобы вытащить его из квартиры, спасатели спилили решётки и выломали рамы на балконе.

К сожалению, через несколько дней он скончался в больнице от проблем с сердцем.

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Метки: Видео   Спасение   врачи   женщина   медики   сердечный приступ   скорая помощь   
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6  комментариев
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6k
hhwost 59 минут назад
бедное сердце, по такой туше кровь прокачивать...
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4k
Feathery 10 минут назад
Мля, но ведь кто-то их кормит так?! Неужели люди не думают о них, а тупо как в топку закидывают жратву...
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145k
parallax 18 минут назад
Закономерный конец чрезмерно ожиревшего.
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21k
Luc72 Полчаса назад
И это ему еще по фильму "только" 220
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15k
Владимир 45 минут назад
А стоило?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2831 пост (2783 в горячем)

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