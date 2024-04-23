В Москве медики спасли 300-килограммовую женщину с сердечным приступом

Главной проблемой было донести её до машины скорой помощи.
Врачи приехали на вызов в Тимирязевский район столицы и обнаружили в квартире 56-летнюю женщину весом в 300 килограмм. Она жаловалась на боли в груди и с трудом дышала. Предварительно, у неё случился сердечный приступ, поэтому даму надо было срочно отвезти в больницу.
А живёт она на 4 этаже и уже несколько месяцев не встаёт с постели. Медикам пришлось нести её с четвёртого этажа, а в доме ещё и узкие лестничные пролёты. До кареты скорой помощи пациентку несли вшестером.
Всё получилось и её уже отвезли в больницу.
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Чтобы вытащить его из квартиры, спасатели спилили решётки и выломали рамы на балконе.
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К сожалению, через несколько дней он скончался в больнице от проблем с сердцем.
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