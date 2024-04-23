В Москве медики спасли 300-килограммовую женщину с сердечным приступом

Врачи приехали на вызов в Тимирязевский район столицы и обнаружили в квартире 56-летнюю женщину весом в 300 килограмм. Она жаловалась на боли в груди и с трудом дышала. Предварительно, у неё случился сердечный приступ, поэтому даму надо было срочно отвезти в больницу.

А живёт она на 4 этаже и уже несколько месяцев не встаёт с постели. Медикам пришлось нести её с четвёртого этажа, а в доме ещё и узкие лестничные пролёты. До кареты скорой помощи пациентку несли вшестером.

Всё получилось и её уже отвезли в больницу.