Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения

В сети набирает популярность видео с камер наблюдения, снятое в роковую ночь на 6 февраля в больнице турецкого города Газиантеп. Медсестра, дежурившая в лечебном учреждении, после первых толчков не стала убегать из здания. Женщина устремилась в палаты, чтобы разбудить детей.
Одну девочку она взяла на руки, а другим показала дорогу к выходу. Благодаря её действиям никто из детей не пострадал.
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Ещё одно видео из турецкого медицинского учреждения. На этот раз медсёстры пытаются защитить новорожденных.
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