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Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения

Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения

Автор:
17 февраля 2023 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   в мире   видео   дети   добро   землетрясение   медсестра   спасение   
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В сети набирает популярность видео с камер наблюдения, снятое в роковую ночь на 6 февраля в больнице турецкого города Газиантеп. Медсестра, дежурившая в лечебном учреждении, после первых толчков не стала убегать из здания. Женщина устремилась в палаты, чтобы разбудить детей.

Одну девочку она взяла на руки, а другим показала дорогу к выходу. Благодаря её действиям никто из детей не пострадал.

Ещё одно видео из турецкого медицинского учреждения. На этот раз медсёстры пытаются защитить новорожденных.

Источник:

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Метки: Турция   в мире   видео   дети   добро   землетрясение   медсестра   спасение   
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10  комментариев
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dUb 49 минут назад
Герой! Быстро сориентировалась
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47k
FishkiNET RIP 3 минуты назад
Медицинский работник это милосердие, сострадание, человеколюбие! Честь, хвала, низкий поклон истинным работникам медицины! Медик это в первую очередь призвание, во-вторую профессия.
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17k
Алексей 6 минут назад
Вот это героизм..... а не по башке кувалдой бить....
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30k
Dobry vojak Svejk 22 минуты назад
Чужих детей не бывает ! Спасибо тебе, милая девушка!
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805
AlexG Полчаса назад
поступать!
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805
AlexG Полчаса назад
так и надо!
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425
Максим Эсфельд Полчаса назад
Надо же . Всё таки нашёлся один га.дон который этот пост минуснул.
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216
Сергей Полчаса назад
Все молодцы
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65k
Татьяна Юсова Час назад
Второе видео до слез. Ещё и музыка такая...
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Alex Chebrikov

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