20 безумных фактов, о которых лучше не знать

Кажется, что знания никогда не бывают лишними. Но в одном из сообществ Reddit люди делятся настолько странными и порой леденящими душу фактами, что так и хочется сказать — нет уж, спасибо, мне такие знания и даром не нужны. И все-таки, иногда любопытство берет верх…