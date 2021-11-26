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20 безумных фактов, о которых лучше не знать

20 безумных фактов, о которых лучше не знать (21 фото)

Автор:
26 ноября 2021 08:03
Сообщество : Факты
Метки: интересное   мрачные факты   познавательно   удивительное рядом   факты   
1303
21

Кажется, что знания никогда не бывают лишними. Но в одном из сообществ Reddit люди делятся настолько странными и порой леденящими душу фактами, что так и хочется сказать — нет уж, спасибо, мне такие знания и даром не нужны. И все-таки, иногда любопытство берет верх…

1. Лицо стандартного манекена для обучения технике искусственного дыхания создано по образу 16-летней девочки, Незнакомки из Сены. Согласно одной из версий, ее тело нашли в реке Сена в 1880-х годах, и в 1900-х годах гипсовый слепок ее лица стал популярным предметом искусства.

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2. У совершенно здорового человека в любой момент и без всякой на то причины может случиться припадок. Нейроны в мозгу человека постоянно ошибаются. В 99,999% случаев вы этого не замечаете, поскольку это не производит заметного эффекта, но если какие-то определенные нейроны ошибутся одновременно, это может спровоцировать припадок.

3. Дятел втягивает язык и обвивает им свой мозг, чтобы не повредить его, пока он долбит деревья в поисках насекомых.

4. Ученые удалили глаза последней известной жертвы Джека Потрошителя, чтобы попробовать извлечь изображение убийцы.

5. Когда голова болит из-за сильного похмелья, это происходит потому, что обезвоженный мозг съеживается и натягивает мембраны, соединяющие его с черепом.

6. Роберт Пиктон, серийный убийца из Британской Колумбии, избавлялся от трупов на местном заводе по переработке жира, а это означает, что многие продукты, сделанные на этом заводе, включая мармеладки или все что угодно с желатином, наверняка содержали человеческие останки.

7. Когда человека, у которого была опухоль, кремируют, сама опухоль не сгорает. Она просто тлеет и источает ужасный запах.

8. Туалеты специально устроены так, чтобы в них невозможно было утонуть, потеряв сознание во время рвоты. Если кто-то утонул в туалете, это значит, что его убили.

9. WD-40 моментально уничтожает кокаин, и его становится невозможно опознать с помощью химического анализа.

10. Раньше полицейские думали, что люди, замерзшие насмерть, подверглись сексуальному насилию, поскольку перед самой смертью от переохлаждения у человека возникает эрекция.

11. Птицы возбуждаются, когда их гладят.

12. Люди могут жить без желудка, и им не всегда при этом нужен стомный мешок.

13. Любимым блюдом Ричарда Никсона был творог с кетчупом.

14. Отец Илона Маска состоит в отношениях со своей падчерицей, и у них есть общий ребенок. Он стал ее отчимом, когда ей было 3 года.

15. Пенис самца пчелы лопается после секса с громким звуком.

16. Последняя казнь через отсечение головы на гильотине прошла во Франции 10 сентября 1977 года. В этом же году в мае вышел первый эпизод Звездных Войн.

17. Во время Второй мировой войны военные США провели испытания химического оружия на 60 000 американских военнослужащих. Эксперимент держался в секрете до 1990-х годов и не был широко известен до тех пор, пока в 2015 году NPR не написало по нему расследование.

18. Во время холодной войны британских пилотов «Торнадо» просили не беспокоиться о том, что у них не хватит топлива для возвращения на базу, поскольку после первых двух часов войны возвращаться было бы уже некуда.

19. На обложке альбома «Load» группы Metallica запечатлена смесь коровьей крови и человеческой спермы.

20. Самый ценный жемчуг получают путем пересаживания живой ткани одной устрицы в половой орган другой.

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Метки: интересное   мрачные факты   познавательно   удивительное рядом   факты   
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113
Демон Час назад
И не только птицы...
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Stekr Полчаса назад
Погладила и всё, фиалка расцвела )))
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373
Вжик 37 минут назад
Самец пчелы называется трутень.
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22k
Андрей Час назад
Пенис самца пчелы лопается после секса с громким звуком.

Так вот откуда пошло "чпокнуть".
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2
S 2 часа назад
Интересная жесть)
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Porky Pig

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