Говорят, что знание – сила, но в данном случае знание – это, скорее, вселенская тоска. Наверное, именно так и думал пользователь Reddit, когда задавал свой вопрос: «Какие не самые позитивные факты вы знаете?». Пост собрал больше десяти тысяч комментариев, и вот 33 самых интересных и мрачных из них.
1. Вороны сейчас находятся на этапе «каменного века» своего развития, но мы никогда не увидим крутых продвинутых ворон, потому что к моменту, когда они достигнут следующего этапа, нас уже давно не будет в живых.
По словам ученых, вороны создают инструменты, которые более продвинуты, чем те, которые создавали первые люди. А еще они умеют приручать волков! Они охотятся с ними, спят с ними, а также ученые заметили, что отдельные вороны привязываются к отдельным волкам – совсем как люди, когда выбирают себе домашних животными.
2. Когда спасатели работали на месте теракта 11 сентября, им приходилось прятаться в развалах, чтобы их затем нашли собаки-спасатели – те впадали в депрессию из-за того, что не могли найти живых пострадавших.
3. Самая распространенная причина смерти беременных женщин во всем мире – убийство.
4. Плутон не совершил ни одного полного оборота вокруг Солнца с момента его открытия до лишения статуса планеты.
5. У вас больше шансов выжить после выстрела в голову, чем после заражения бешенством.
6. В Австралии самый высокий уровень заболеваемости раком кожи в мире. Среднестатистический австралиец в четыре раза чаще заболевает раком кожи, чем любым другим видом рака, и две трети австралийцев с большой вероятностью заболеют им к семидесяти годам.
7. В любой момент ваше тело может ошибиться, борясь с инфекцией или вирусом, и остаток вашей жизни будет считать жизненно важные клетки опасными.
8. Создателя Plants vs. Zombies уволили из EA, потому что он встретил в штыки идею микротранзакций.
9. Примерно 40% дел об убийствах так и не удается раскрыть.
10. Большинство пожилых питомцев умирают не от старости, а от рака.
11. Во время проверки в 2015 году Администрация транспортной безопасности США не заметила 96% контрабанды.
12. Грибы ближе к людям, чем к растениям.
13. Некоторые осы охотятся на пауков, но не для того, чтобы съесть. Они парализуют их, делают для каждого кокон и, прежде чем запечатать его, откладывают одно яйцо. Когда яйцо вылупляется, личинка поедает еще живого (и парализованного) паука, после чего вырывается из кокона уже как оса.
14. В 2006 году в Исландии ученые собрали моллюсков, чтобы изучить последствия изменения климата, после чего заморозили их, что в конечном итоге убило моллюсков. Таким образом они убили старейшего в мире моллюска по прозвищу «Мин», которому было 507 лет.
15. Икоту можно остановить с помощью пальцевого ректального массажа (иными словами, засунув палец в зад).
16. От диареи ежедневно умирает 2195 детей – больше, чем от СПИДа, малярии и кори вместе взятых.
17. Мы сейчас ближе к 2051 году, чем к 1991.
18. На каждом круизном лайнере есть морг.
19. Скорее всего, ваше имя забудут уже через два поколения.
20. Во время бубонной чумы монголы бросали зараженные трупы через стены городов разных цивилизаций.
21. Во время спаривания китов 95% спермы оказывается в океане.
22. Во время Второй мировой войны ученые набивали дохлых крыс взрывчаткой, чтобы помочь французским бойцам сопротивления, которые оставляли крыс на заводах, чтобы те потом взорвались, когда их бросят в печь.
23. Все кости в вашем теле влажные.
24. Длина пениса гориллы в среднем составляет 5 сантиметров или меньше. При этом средняя длина члена у мужчин составляет 10-12 сантиметров: поздравляем!
25. Гамма-всплеск из космоса может настигнуть нас в любой момент, и мы не можем заметить его прежде, прежде чем это произойдет, так что мы все просто мгновенно умрем.
26. Каждый год каждый из нас отмечает день рождения. Но у нас также есть «день смерти», который мы переживаем каждый год, не зная об этом.
27. У некоторых опухолей растут волосы и зубы.
28. Каждую неделю в США водители сбивают в среднем 50 детей, сдавая назад.
29. Вся Вселенная может исчезнуть в мгновение ока (с нашей точки зрения) в результате распада ложного вакуума.
30. Видели когда-нибудь муравьеда в забавной Т-позе? Так он сообщает, что сейчас буквально выпотрошит вас одним ударом когтей.
31. Косатка может содрать шкуру с пингвина.
32. У стоматологов самый высокий уровень самоубийств среди врачей.
33. «Отряд самоубийц» получил больше «Оскаров», чем «Побег из Шоушенка».
Источник:
- 30 фактов о нашем мире, которые заставляют взглянуть на него по-новому
- 30 невероятных фактов для настоящих эрудитов
- 25 необычных снимков и фактов со страниц нашей истории
- 27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть
- 20 безумных фактов, о которых лучше не знать
=======================================================================
Дурацкий факт на самом деле. Побег из Шоушенка не получил ни одного Оскара, а Отряд Самоубийц всего 1 и то за грим.
Титаник, Ла-Ла Лэнд, Молчание Ягнят, Пролетая над гнездом кукушки получили больше Оскаров, чем вср*тый Отряд Самоубийц.
Задорнов был прав.
И кстати - нет такой причины смерти "старость". Всегда указывается конкретное заболевание,которое стало причиной смерти.
Спасибо, я лучше по старинке водички похлебаю.
-----------------------------------------------
А все остальные убийства - это бытовуха по пьяни.
- написано так, мол, вот какой кошмар был - даже собаки в депрессию впадали. Только при чем тут вообще 11е сентября - это обычная практика на поисках с собаками. Если собака никого не нашла - организовывают подставного пострадавшего. Я например такого из себя неоднократно изображал.
Потому что далеко не всегда можно определить мотив и связать жертву с преступником. Например в случае заказных убийств жертва с киллером чаще всего вообще не знакома.
Вся Гейропа занималась тем же самым во время любой эпидемии, пока не изобрели ОВ
Где? В какой местности? Большая часть Земли не доступна для статистики
Гамма всплески во вселенной происходят постоянно, однако мы живы.
А умрём мы только при всплеске вблизи (по космическим масштабам) солнечной системы. И вовсе не гарантия, что умрём мгновенно.
Планете Плутон абсолютно похеру, что там решили блохи на планете Земля
Это в "цивилизованных" странах, где есть хоть какая то нормальная медицина, а также реальная статистика.
В остальных как и раньше - смерть при родах
5. Заражение вирусом бешенства - ещё не приговор, если вовремя пройти курс лечения. Вот когда вирус уже в мозгу, то шансов мало.. практически нет. Кому интересно - гуглите протокол Милуоки.
26. Гамма-всплеск может уничтожить жизнь на планете, но мы про него узнаем заранее, по количеству прибывающих нейтрино. Не то чтоб это как-то поможет, но тем не менее. К тому же, этот всплеск должен быть от довольно близко расположенной звезды, которая к нам ориентирована полюсом вращения, чтоб сформированный джет попал прям по нам.. событие, скажем прямо нечастое, с вероятностью - стремящейся к нулю.
29. Распад ложного вакуума это не факт, это теория. Сюда же можно тогда до кучи и валить фазовый переход Вселенной, который мы так же не заметим, ибо он произойдёт (или уже происходит) со скоростью света. Но, это тоже просто теория.
Учитывая некомпетентность автора в данных вопросах, думаю и остальные "факты" - могут оказаться не столь правдивыми. Тут нужны комментарии сведущих людей. Хотя тут может и не автор поста виноват.. он то всего-то лишь скопировал эту ахинею откуда-то ради лайков.
Сегалович И. - Создатель Яндекса уже не вспоминается, только В-ж.
(в инстике вместе учились - не смог не вспомнить)
Кто его вокруг солнца отпустит? Он же памятник!
А вот если, допустим, вам в голову стреляет бешеная собака? Тогда как?