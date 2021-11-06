Факты, которые вас удивят

Медоносных пчел можно обучить обнаруживать мины в зонах боевых действий! Этим часто занимаются собаки, но они могут случайно подорвать мину и погибнуть. А вот пчелам из-за маленького веса ничего не грозит: они просто начинают роиться над миной, не подрывая ее, и при этом ясно предупреждая людей о ее присутствии.