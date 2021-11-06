Факты, которые вас удивят

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Тех, кто любит узнавать новое о мире, в котором мы живем, интернет никогда не разочарует. Здесь можно найти массу любопытных фактов, некоторые из которых помогут вам увидеть окружающую реальность по-новому, а другие пригодятся в непринужденной беседе в компании. Вот еще одна подборка фактов, которые наверняка будут вам интересны.
Книгу рекордов Гиннеса изобрели менеджеры пивоварни Гиннеса. Они решили, что книга поддающихся проверке фактов поможет предотвратить слишком горячие споры в барах.
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Юджин Олдрин, отец астронавта Базза Олдрина, высадившегося на Луну, стал свидетелем первого полета братьев Райт, а годы спустя своими глазами увидел, как его сын приземлился на спутник Земли.
Корги в переводе с валлийского означает "карликовая собака". В "Мабиногионе", валлийской книге мифов и легенд, корги были боевыми конями фей.
Технология производства факсимильных аппаратов была изобретена в 1843 году. Феодальная эра в Японии закончилась в 1868 году, упразднив самурайский класс. Авраам Линкольн жил до 1865 года. Все это вместе означает, что теоретически в течение 22-летнего периода Авраам Линкольн мог получить факс от самурая.
Во время миссии "Аполлона" находилась какащка-призрак. Она плавала по судну до самого конца миссии, и никто из астронавтов так и не признался, что упустил ее.
Некоторые противозачаточные таблетки могут вызывать дефицит витамина B. Витамин B необходим для производства серотонина - "гормона радости". Так что. чтобы не впасть в депрессию, применяя противозачаточные средства, за компанию с ними следует принимать витамин В.
Медоносных пчел можно обучить обнаруживать мины в зонах боевых действий! Этим часто занимаются собаки, но они могут случайно подорвать мину и погибнуть. А вот пчелам из-за маленького веса ничего не грозит: они просто начинают роиться над миной, не подрывая ее, и при этом ясно предупреждая людей о ее присутствии.
Когда человеку делают пересадку почки, старые почки не вынимают, а просто отодвигают в сторону и оставляют на своих местах.
Когда был впервые выпущен кубик Рубика, некий математик сказал, что среднестатистическому человеку потребуется 30 лет работать по 8 часов в день, чтобы собрать его, а человеку с магистерской степенью в области математики на это потребуется месяц.
Газы и частицы в атмосфере Земли рассеивают солнечный свет во всех направлениях. Синий свет рассеивается больше, чем другие цвета, потому что он распространяется в виде более коротких волн. Именно поэтому небо голубое.
В текущем году НАСА впервые в истории человечества обнаружило планету за пределами Млечного пути.
Между миллионом и миллиардом - огромная разница. Чтобы до конца оценить ее, можно воспользоваться таким примером: миллион секунд - это более 11 дней. Миллиард секунд - это чуть меньше 32 лет.
В результате эволюции люди имеют общие гены со всеми живыми организмами. Например, 60% вашей ДНК такая же, как у клубники.
Шакил О'Нил за свою карьеру сделал более 12 000 метких бросков в корзину. И только один из них был трехочковым.
Если вы в течение нескольких минут смотрите на свое отражение при тусклом свете, ваше лицо начнет искажаться, и у вас начнутся галлюцинации.
Бабочки и мотыльки могут пить не только нектар: для них так же питательны кровь и слезы теплокровных животных, включая человека.
У идолов острова Пасхи есть туловища. О них узнали не так давно, а откопать смогли лишь в 2017 году, и то лишь у одной фигуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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