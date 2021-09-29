33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть

По словам ученых, вороны создают инструменты, которые более продвинуты, чем те, которые создавали первые люди. А еще они умеют приручать волков! Они охотятся с ними, спят с ними, а также ученые заметили, что отдельные вороны привязываются к отдельным волкам – совсем как люди, когда выбирают себе домашних животными.

2. Когда спасатели работали на месте теракта 11 сентября, им приходилось прятаться в развалах, чтобы их затем нашли собаки-спасатели – те впадали в депрессию из-за того, что не могли найти живых пострадавших.