33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть

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Говорят, что знание – сила, но в данном случае знание – это, скорее, вселенская тоска. Наверное, именно так и думал пользователь Reddit, когда задавал свой вопрос: «Какие не самые позитивные факты вы знаете?». Пост собрал больше десяти тысяч комментариев, и вот 33 самых интересных и мрачных из них.
1. Вороны сейчас находятся на этапе «каменного века» своего развития, но мы никогда не увидим крутых продвинутых ворон, потому что к моменту, когда они достигнут следующего этапа, нас уже давно не будет в живых.
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По словам ученых, вороны создают инструменты, которые более продвинуты, чем те, которые создавали первые люди. А еще они умеют приручать волков! Они охотятся с ними, спят с ними, а также ученые заметили, что отдельные вороны привязываются к отдельным волкам – совсем как люди, когда выбирают себе домашних животными.
2. Когда спасатели работали на месте теракта 11 сентября, им приходилось прятаться в развалах, чтобы их затем нашли собаки-спасатели – те впадали в депрессию из-за того, что не могли найти живых пострадавших.
3. Самая распространенная причина смерти беременных женщин во всем мире – убийство.
4. Плутон не совершил ни одного полного оборота вокруг Солнца с момента его открытия до лишения статуса планеты.
5. У вас больше шансов выжить после выстрела в голову, чем после заражения бешенством.
6. В Австралии самый высокий уровень заболеваемости раком кожи в мире. Среднестатистический австралиец в четыре раза чаще заболевает раком кожи, чем любым другим видом рака, и две трети австралийцев с большой вероятностью заболеют им к семидесяти годам.
7. В любой момент ваше тело может ошибиться, борясь с инфекцией или вирусом, и остаток вашей жизни будет считать жизненно важные клетки опасными.
8. Создателя Plants vs. Zombies уволили из EA, потому что он встретил в штыки идею микротранзакций.
9. Примерно 40% дел об убийствах так и не удается раскрыть.
10. Большинство пожилых питомцев умирают не от старости, а от рака.
11. Во время проверки в 2015 году Администрация транспортной безопасности США не заметила 96% контрабанды.
12. Грибы ближе к людям, чем к растениям.
13. Некоторые осы охотятся на пауков, но не для того, чтобы съесть. Они парализуют их, делают для каждого кокон и, прежде чем запечатать его, откладывают одно яйцо. Когда яйцо вылупляется, личинка поедает еще живого (и парализованного) паука, после чего вырывается из кокона уже как оса.
14. В 2006 году в Исландии ученые собрали моллюсков, чтобы изучить последствия изменения климата, после чего заморозили их, что в конечном итоге убило моллюсков. Таким образом они убили старейшего в мире моллюска по прозвищу «Мин», которому было 507 лет.
15. Икоту можно остановить с помощью пальцевого ректального массажа (иными словами, засунув палец в зад).
16. От диареи ежедневно умирает 2195 детей – больше, чем от СПИДа, малярии и кори вместе взятых.
17. Мы сейчас ближе к 2051 году, чем к 1991.
18. На каждом круизном лайнере есть морг.
19. Скорее всего, ваше имя забудут уже через два поколения.
20. Во время бубонной чумы монголы бросали зараженные трупы через стены городов разных цивилизаций.
21. Во время спаривания китов 95% спермы оказывается в океане.
22. Во время Второй мировой войны ученые набивали дохлых крыс взрывчаткой, чтобы помочь французским бойцам сопротивления, которые оставляли крыс на заводах, чтобы те потом взорвались, когда их бросят в печь.
23. Все кости в вашем теле влажные.
24. Длина пениса гориллы в среднем составляет 5 сантиметров или меньше. При этом средняя длина члена у мужчин составляет 10-12 сантиметров: поздравляем!
25. Гамма-всплеск из космоса может настигнуть нас в любой момент, и мы не можем заметить его прежде, прежде чем это произойдет, так что мы все просто мгновенно умрем.
26. Каждый год каждый из нас отмечает день рождения. Но у нас также есть «день смерти», который мы переживаем каждый год, не зная об этом.
27. У некоторых опухолей растут волосы и зубы.
28. Каждую неделю в США водители сбивают в среднем 50 детей, сдавая назад.
29. Вся Вселенная может исчезнуть в мгновение ока (с нашей точки зрения) в результате распада ложного вакуума.
30. Видели когда-нибудь муравьеда в забавной Т-позе? Так он сообщает, что сейчас буквально выпотрошит вас одним ударом когтей.
31. Косатка может содрать шкуру с пингвина.
32. У стоматологов самый высокий уровень самоубийств среди врачей.
33. «Отряд самоубийц» получил больше «Оскаров», чем «Побег из Шоушенка».
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Надеюсь автор при икоте запишет видео с остановкой икоты и разместить со ссылкой на это пост
Все умирают не после заражения (помогает вакцина), а после проявления клинических признаков.
2. Первый штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Владелец автомобиля «Бенц» превысил лимит в 4 раза, разогнавшись до 13 км/ч
3. Пчелы иногда жалят других пчел.
4. Коровы ежегодно убивают больше людей, чем акулы.
5. Собаки любят пищащие игрушки, потому что их писк похож на писк мелких грызунов.
6. Первой электронной игрой, побывавшей на станции «Мир», стала Game Boy, которую захватил Александр Серебров.
7. Фекалии вомбатов имеют форму куба .
8. Херофобия - это иррациональный страх веселья или счастья.
9. 99.9% животных, существовавших на земле, вымерли.
Ничего не понятно, но очень познавательно.
20. Трупы перебрасывали через стены не монголы, а как раз европейцы во всех войнах средневековья. У монголов требуше не было.
22. Набивали крыс взрывчаткой? Чтобы потом в топке она взорвалась? ну-ну...
Взрывчатка от нагрева не взрывается...
25. День смерти?... То есть можно справлять поминки по себе каждый день? Класс...
29. Смерть вселенной от распада "ложного вакуума"? А может от "детонации тёмной материи"? Или от аннигиляции всего попкорна вселенной?
Короче - собрание сочинений школьника...
Люди в каменном веке, были такие же как мы. Но первые орудия появились у предков человека.