Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть

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Во многом знании - много печали, утверждали древние. И эти факты подтверждают данную мысль как нельзя лучше. На поделившегося ими смотрят с подозрением: откуда он это узнал и, черт возьми, зачем?
"Коллега сказал мне однажды: «Вы узнаете, когда действительно наступит первый день весны, по тому, что вода в озере нагреется, и трупы, которые есть в озере, всплывут на поверхность из-за бактерий. Но только не в озере Верхнем, ведь там температура воды никогда не поднимается настолько, чтобы бактерии в мертвом теле размножились». О боже, я много лет считал его совершенно нормальным.
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Когда Наполеон Бонапарт умер в изгнании, ему отрезали репродуктивный орган и передали его местному приходскому священнику. Позже священник продал его, чтобы собрать деньги для своего прихода. В дальнейшем он продавался и перепродавался на протяжении веков, и по сей день три человека утверждают, что владеют репродуктивным органом Наполеона.
Стрекозы - самые эффективные охотники на планете, они ловят 95% добычи, за которой охотятся.
Крысы могут поддаться давлению соседей и близких и есть то, что им не нравится, если это едят все остальные. При этом крысы не могут отрыгивать пищу, и у них не бывает рвоты.
Если верить сотрудникам бренда Mattel, настоящее имя Барби - Барбара Милисент Робертс. А фамилия Кена - Карсон.
Киви - птица, тесно связанная родственными связями с эму и страусом, несмотря на свой размер курицы. Природа сделала ее маленькой, но забыла про яйцо, которое она откладывает, - оно размером с яйцо страуса эму.
В 1700-х годах ананасы сдавали в аренду за сотни долларов, а их владельцы выставляли свои ананасы на улицах, издеваясь над крестьянами, которые не могли позволить себе арендовать ананасы.
Первый автомат с видеоиграми Pong был установлен в небольшом баре, принадлежавшем друзьям одного из разработчиков, для пробного запуска. Через несколько дней игра начала давать сбои. Владелец таверны позвонил одному из разработчиков, Аллану Алкорну, чтобы тот пришел починить его. Когда Алкорн добрался до него, выяснилось, что аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений.
Если вы чихаете, выходя из темной комнаты на солнечный свет, это связано с определенным геном, который называется ACHOO. Он вызывает так называемый гелиофтальмический синдром, который характеризуется неконтролируемым чиханием в ответ на внезапное воздействие яркого света, обычно интенсивного солнечного света.
Дельфины могут глубоко влюбиться и развивать отношения, как и люди. Неоднократно отмечалось, что, когда человек и дельфин, которые установили между собой прочные отношения в течение длительного периода времени, оказываются в разлуке, дельфин впадает в такую депрессию, что умышленно совершает самоубийство, опускаясь на дно своего бассейна или лагуны, и отказывается подниматься к воздуху, пока не утонет.
Первый известный торговый автомат был создан в I веке нашей эры и находился в Египте. Автомат выдавал святую воду, принимая монеты для оплаты.
По древней традиции, фараоны Египта ежегодно мастурбировали в Нил перед скоплением подданных.
Если бы люди были бессмертны, и ни у кого больше не появлялись бы дети, и если бы вы стреляли в кого-нибудь каждую секунду, то на то, чтобы убить человечество, ушло бы около 230 лет.
Верхний ряд клавиатуры в англоязычных пишущих машинках составлен таким образом, что вы можете напечатать слово, означающее "пишущая машинка", используя только клавиши верхнего ряда.
Рыба-клоун меняет пол, если ее постоянный партнер умирает. После этого в новом качестве она начинает спариваться со своими детьми.
Самый быстрый путь к сердцу -действительно проходит через через желудок. Согласно археологическим свидетельствам, это открытие сделали еще ацтеки. Во время человеческих жертвоприношений они вскрывали желудок жертвы, и уже оттуда, а не через твердые ребра, вырезали сердце жертвы.
Если бы люди хотели обеспечить себе такое же острое ночное зрение, как у совы, им потребовалось бы обзавестись глазами размером с грейпфрут.
Коалы - настоящие инопланетяне. У них по два больших пальца на каждой руке, у самок - по три влагалища, большую часть жизни они проводят во сне и эволюционировали, чтобы есть только одно растение, не имеющее питательной ценности. А еще они едят фекалии своих матерей. Но только их.
Высота, с которой белке нужно упасть, чтобы умереть, составляет около 8 километров. Дело в том, что белки не могут умереть от падения; им придется падать достаточно долго, чтобы умереть от голода и жажды.
Впадая в спячку, медведи выделяют густую слизь и пробко из нее закрывают свой анус, чтобы никакие паразиты не могли попасть внутрь.
У человека больше шансов подвергнуться сексуальной агрессии со стороны дельфина, чем быть съеденным акулой.
Ежегодная миграция птиц была открыта только в 1822 году, когда в Германии нашли аиста с длинным африканским копьем в шее. До этого даже ученые всерьез думали, что перелетные птицы спят на дне прудов или улетают на Луну на зиму.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Три банки тушенки были съедены, выкурена пачка беломора, выпита бутылка шнапса, но смысл шифровки ускользал от Штирлица
В общем лови автор минус, муть несусветная у тебя, а не пост.
Ни капли не удивлён
Черт, и как теперь быть? мечта детства - псу под хвост!
Каких блин помещений? Может монет в монетоприемнике?