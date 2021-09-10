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Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть

Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть (30 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   интересно   любопытно   мрачные факты   познавательно   странные факты   удивительное рядом   факты   
3342
30

Во многом знании - много печали, утверждали древние. И эти факты подтверждают данную мысль как нельзя лучше. На поделившегося ими смотрят с подозрением: откуда он это узнал и, черт возьми, зачем?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересно   любопытно   мрачные факты   познавательно   странные факты   удивительное рядом   факты   
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21  комментарий
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2k
Сергей Час назад
Про понг я прочитал 17 раз, но так и не понял. Читать пост на этом и прекратил. Прошу пояснений. И надо вводить санкции против злосных копипастищиков. Стянут буквы с картинками и сами не читают. А ещё есть те, кто копирут то, что тут же, месяца 3-4, уже было.
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11k
Bill 22 минуты назад
А если выстроить в одну линию всех китайцев и начинать их убивать со скоростью 1 выстрел/сек, то их количество не будет уменьшаться. Потому что люди с конца очереди успеют прожить всю жизнь, родить детей и состариться.
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8k
Павел Тарасов 24 минуты назад
аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений б.л.я.т.ь афтор тупой
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12k
Сергей 24 минуты назад
Даже если белка всмятку разобьется об асфальт, все равно она сдохла от голода?
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6k
Мистер Фикс Полчаса назад
"аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений"...

Три банки тушенки были съедены, выкурена пачка беломора, выпита бутылка шнапса, но смысл шифровки ускользал от Штирлица
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Машинный перевод просто ужасен. Автор поленился даже перечитать свой пост. И да, некоторые факты полный бред. Например, медведь кушает глину, чтоб та прочистила кишечник, и создала пробку в анусе, для защиты от паразитов. Никакую слизь он для этого специально не выделяет. И если б люди были бессмертны - что им помешало бы иметь потомство? Есть ведь биологическое бессмертие, некоторые виды медуз - не могут умереть от старости, только от внешних факторов, но это им не мешает оставлять потомство. Про белку вообще не понял.. падая с 7 километров, он успеет умереть от голода и жажды? :)
В общем лови автор минус, муть несусветная у тебя, а не пост.
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10k
Karelian 40 минут назад
"Первый известный торговый автомат был создан в I веке нашей эры и находился в Египте. Автомат выдавал святую воду, принимая монеты для оплаты."

Ни капли не удивлён
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2k
CHYCMYMPUK 41 минуту назад
По закону, границы штата Миннесота нельзя пересекать с уткой на голове.
Черт, и как теперь быть? мечта детства - псу под хвост!
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1k
Хмурый тапок 42 минуты назад
про акул- так себе выбор, быть съеденным или трахнутым ))
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7k
Puans-on 49 минут назад
"аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений." Чего мять?
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17k
babuby Час назад
В игровом автомате слишком много помещений?? Думаю что дальше и читать не стоит.
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6k
Фельдъегерь Час назад
про игровой автомат наверное имелось в виду "монет" а не "помещений"
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13k
aalexey3 Час назад
*****Первый автомат с видеоиграми Pong был установлен в небольшом баре, принадлежавшем друзьям одного из разработчиков, для пробного запуска. Через несколько дней игра начала давать сбои. Владелец таверны позвонил одному из разработчиков, Аллану Алкорну, чтобы тот пришел починить его. Когда Алкорн добрался до него, выяснилось, что аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений.*****

Каких блин помещений? Может монет в монетоприемнике?
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39k
dima423 Час назад
"Каннибализм законодательно запрещен только в одном штате США - Айдахо."(с) - Каннибализм подразумевает убийство? если да то думаю не в одном... а если нет, то именно есть человечину думаю вообще мало где запрещено законодательно)
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39k
dima423 2 часа назад
"Пластиковых фламинго в мире больше, чем настоящих" (с) и сколько же и тех и других? кто проводил подсчеты? Я вот думаю что плюшевых медведей точно больше чем настоящих, как и многих других зверей.... и почему автор именно про фламинго отметил этот факт, не понятно вообще)
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
"...что аппарат неисправен, потому что в нем слишком много помещений"-Что?
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39k
dima423 2 часа назад
блин че то какая то куча бреда... и что белка пока будет падать с 8 километров умрет от голода и жажды? скорее уж от холода на высоте 8 км... Зубы единственная часть скелета которую вы очищаете... епать мой лысый череп, это открытие достойное нобелевки...
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44k
zloykoyot 2 часа назад
"Природа сделала ее маленькой, но забыла про яйцо, которое она откладывает, - оно размером с яйцо страуса эму." Ну да, только если сравнивать самое большое яйцо киви с самым маленьким у эму.
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