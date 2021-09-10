Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть

"Коллега сказал мне однажды: «Вы узнаете, когда действительно наступит первый день весны, по тому, что вода в озере нагреется, и трупы, которые есть в озере, всплывут на поверхность из-за бактерий. Но только не в озере Верхнем, ведь там температура воды никогда не поднимается настолько, чтобы бактерии в мертвом теле размножились». О боже, я много лет считал его совершенно нормальным.