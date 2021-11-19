FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4179 постов • 983 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть

27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть (28 фото)

Автор:
19 ноября 2021 18:16
Сообщество : Факты
Метки: интересное   мрачные факты   познавательно   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
1531
28

Наверное, у каждого есть друг, который любит блеснуть эрудицией и сыплет интересными фактами направо и налево. Вот только иногда эти всезнайки выдают такое, что аж волосы встают дыбом, и так и хочется спросить: «Зачем ты мне это рассказал и как мне теперь это забыть?». Именно такие факты и решили вспомнить пользователи Reddit, а мы не можем проигнорировать — жутко интересно же!

×
×

"Когда рентгенография только стала широко доступна для педиатров, они стали замечать огромное количество переломов. Озадаченные врачи предположили, что обнаружили ранее неизвестное заболевание костей у детей. Оказалось, что люди просто не подозревали, насколько распространено жестокое обращение с детьми".

"Поскольку человеческое тело в основном состоит из углерода, его можно превратить в бриллиант".

"Смертность при родах выше, чем при абортах".

"Киты не умирают от старости. В какой-то момент они просто становятся слишком слабыми, чтобы выплыть на поверхность за воздухом, медленно опускаются на дно и задыхаются".

"Прямо сейчас правительство твоей страны делает то, что, по твоему мнению, делают только власти других стран".

"Три из приборов подачи воздуха, которые обнаружили среди обломков шаттла "Челленджер" были активированы, что означает, что как минимум один из членов экипажа был жив вплоть до падения в океан".

"Раньше врачи делали младенцем операции на сердце без анестезии. К счастью, эту практику прекратили. В 1980-х годах".

"Примерно 30% всех пропавших без вести, которых так и не удалось найти, были убиты, и в большинстве случаев их убили заявившие об их пропаже. Полиция знает это, но у них не хватает улик, чтобы возбудить уголовное дело".

"Когда мать Адольфа Гитлера, единственный человек, которого он любил, умирала от рака, ее лечил еврей. Гитлер пообещал врачу свою вечную благодарность и сдержал свое слово даже когда стал антисемитом, а затем и фюрером, и потребовал предоставить защиту врачу и его семье".

"Раньше при изготовлении витражей использовали мочу".

"Существуют клещи, которые живут в порах на лице человека рядом с волосяными фолликулами, питаются кожным салом и вылезают по ночам, чтобы спариться прямо на кожу. И с этим ничего нельзя поделать".

"Все, что мы едим и пьем, содержит микропластик. Он есть даже в воздухе, которым мы дышим".

"В среднем печень полярного медведя содержит столько витамина А, что может убить 52 человека".

"Около 30 человек в год умирает из-за попытки потрясти вендинговый аппарат".

"Белок яйца настолько похожа на нашу кровь структурой, что теоретически кровь можно использовать в качестве заменителя яиц в выпечке и т.д."

"Одно из самых токсичных химических веществ на Земле — это органическое соединение ртути. В карточке безопасности материала указано, что он имеет слегка сладковатый запах, но при той концентрации, при которой этот запах заметен, он уже является смертельным. Тот, кто сделал это наблюдение, умер в результате случайного воздействия".

"Дельфины отрезают головы рыбам поменьше и используют их для мастурбации. Как прекрасен этот мир".

"Часто люди, которые находятся при смерти, сладко пахнут. Запах скорее цветочный. Это значит, что уже началось разложение тела. От них также может немного пахнуть алкоголем, особенно изо рта".

"В природе существует гриб, который захватывает мозг муравья и по сути превращает его в зомби".

"Моча верблюдов похожа на густой сироп — так их организм экономит воду".

"Человек может повернуть голову примерно на 306 градусов, прежде чем она оторвется".

"Как правило, на разложение тела до скелета в обычной почве может уйти около года, а на разложение скелета — от восьми до двенадцати лет. А если тело находится внутри гроба глубоко под землей, на разложение всех тканей может потребоваться даже 50 лет".

"На яичниках могут вырастать зубы".

"Если тело утонувшего человека долгое время остается в воде без контакта с воздухом, его жир превращается в вещество, похожее на мыло".

"Все кости в вашем теле — влажные и теплые".

"Чтобы оторвать ухо человеку, достаточно применить столько же силы, сколько уходит на то, чтобы смять банку из-под газировки".

"У некоторых опухолей могут вырастать зубы и волосы".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   мрачные факты   познавательно   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
sedoisever 3 часа назад
Тупость некоторых фактов просто поражает...
Кости тёплые? Нифига себе. Я думал у них минусовая температура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker Час назад
При сварке оцинкованных изделий тоже появляется во рту сладковатый вкус. Сварщика еле откачали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien Час назад
"Смертность при родах выше, чем при абортах". Чья смертность???? Отцов, детей, матерей, зародышей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина Час назад
Как правило, на разложение тела до скелета в обычной почве может уйти около года, а на разложение скелета от восьми до двенадцати лет. А если тело находится внутри гроба глубоко под землей, на разложение всех тканей может потребоваться даже 50 лет".А как мумии сохраняются столько лет,без доступа воздуха.Ну там нет внутренних органов.Ленин,это наши годы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill Час назад
"Прямо сейчас правительство твоей страны делает то, что, по твоему мнению, делают только власти других стран"
А если сейчас правительство моей страны спит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 2 часа назад
"Смертность при родах выше, чем при абортах". 100% если их делать дома,смертность при родах выше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Allmaster 2 часа назад
11. если ночью встать и умыться, то можно избавится от клещей? :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 2 часа назад
"Поскольку человеческое тело в основном состоит из углерода, его можно превратить в бриллиант". Швейцарская фирма Algordanza делает из праха человека бриллианты. Лучше бриллиант,чем куча кладбищ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Елена Лек галина Час назад
Ты смогла б их носить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 2 часа назад
Часто люди, которые находятся при смерти, сладко пахнут. Запах скорее цветочный. Это значит, что уже началось разложение тела. От них также может немного пахнуть алкоголем, особенно изо рта". Наш организм вырабатывает эндогенный алкоголь- источник энергии дпя человека. Запах цветочный, виной чему присутствие в нашем теле бутилового спирта и его соединений.
Есть фильм Парфюмер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 2 часа назад
"Смертность при родах выше, чем при абортах". автор при абортах 100 процентная смертность а при абортах выживают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 2 часа назад
"На яичниках могут вырастать зубы". Это тератома яичника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп 2 часа назад
Что за дурь? Или грибы?
Ниже высказались о подборке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Белок яйца настолько похожа на нашу кровь структурой"
То есть в белке эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и прочее?

"Человек может повернуть голову примерно на 306 градусов, прежде чем она оторвется"
Аффтар, поверни свою хотя бы на 180...

И так далее... бред школьника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 2 часа назад
"Прямо сейчас правительство твоей страны делает то, что, по твоему мнению, делают только власти других стран".

Кладет на меня болт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 2 часа назад
"Чтобы оторвать ухо человеку, достаточно применить столько же силы, сколько уходит на то, чтобы смять банку из-под газировки". Видимо имелось ввиду сорвать сережку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Елена Лек галина Час назад
Вот и я подумала,кто же ставил такие опыты))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
галина 3 часа назад
"Раньше врачи делали младенцем операции на сердце без анестезии. К счастью, эту практику прекратили. В 1980-х годах". Первый раз такую ерунду читаю . Эфирного наркоза был проведен 16 октября 1846 года в США. В нашей стране 7 февраля 1847.

эфирного наркоза 16 октября 1846 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Алексей Маз 3 часа назад
"Смертность при родах выше, чем при абортах"
Т.е. кто-то (кроме автора этого бреда) выжил после аборта?
"Киты не умирают от старости. В какой-то момент они просто становятся слишком слабыми, чтобы выплыть на поверхность за воздухом, медленно опускаются на дно и задыхаются".
А слабыми они становятся совсем не от старости, а просто так?
Дальнейший бред читать не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Елена Лек Алексей Маз Час назад
Пишут про смертность женщин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
4ijik 3 часа назад
А что, уже каникулы начались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Nikita 3 часа назад
"Смертность при родах выше, чем при абортах".

Эммм.... Это как? На сколько я понимаю, то при аборте смертность составляет 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Касандров 3 часа назад
Прямо сейчас правительство твоей страны делает то, что, по твоему мнению, делают только власти других стран". Ага планирубт вторгнутся в Иран и КНДР и Венесуэлу что бы сменить там правительство. Оплачивают содержание марионеточных европейских режимов и собирается воевать с КНР .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 20+ любопытных фактов обо всем на свете 20+ любопытных фактов обо всем на свете 35 странных и интересных исторических фактов 35 странных и интересных исторических фактов 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14502



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
2
251
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
Интересные фотографии 1990 -х
2
97
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
0
5
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
Правильный творог своими руками
0
9
Правильный творог своими руками
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вас тоже
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#Россия#автомобили#аварии#приколы#фильм#Ynews#еда
#Юмор#факты#интересное#картинки#автомир#дтп#фотографии#полиция#в мире#знаменитости
#интересно#прикол#животные#кино#ватермарк#люди#подборка#авто аварии#познавательно#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться