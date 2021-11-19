27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть

Наверное, у каждого есть друг, который любит блеснуть эрудицией и сыплет интересными фактами направо и налево. Вот только иногда эти всезнайки выдают такое, что аж волосы встают дыбом, и так и хочется спросить: «Зачем ты мне это рассказал и как мне теперь это забыть?». Именно такие факты и решили вспомнить пользователи Reddit, а мы не можем проигнорировать — жутко интересно же!
"Когда рентгенография только стала широко доступна для педиатров, они стали замечать огромное количество переломов. Озадаченные врачи предположили, что обнаружили ранее неизвестное заболевание костей у детей. Оказалось, что люди просто не подозревали, насколько распространено жестокое обращение с детьми".
"Поскольку человеческое тело в основном состоит из углерода, его можно превратить в бриллиант".
"Смертность при родах выше, чем при абортах".
"Киты не умирают от старости. В какой-то момент они просто становятся слишком слабыми, чтобы выплыть на поверхность за воздухом, медленно опускаются на дно и задыхаются".
"Прямо сейчас правительство твоей страны делает то, что, по твоему мнению, делают только власти других стран".
"Три из приборов подачи воздуха, которые обнаружили среди обломков шаттла "Челленджер" были активированы, что означает, что как минимум один из членов экипажа был жив вплоть до падения в океан".
"Раньше врачи делали младенцем операции на сердце без анестезии. К счастью, эту практику прекратили. В 1980-х годах".
"Примерно 30% всех пропавших без вести, которых так и не удалось найти, были убиты, и в большинстве случаев их убили заявившие об их пропаже. Полиция знает это, но у них не хватает улик, чтобы возбудить уголовное дело".
"Когда мать Адольфа Гитлера, единственный человек, которого он любил, умирала от рака, ее лечил еврей. Гитлер пообещал врачу свою вечную благодарность и сдержал свое слово даже когда стал антисемитом, а затем и фюрером, и потребовал предоставить защиту врачу и его семье".
"Раньше при изготовлении витражей использовали мочу".
"Существуют клещи, которые живут в порах на лице человека рядом с волосяными фолликулами, питаются кожным салом и вылезают по ночам, чтобы спариться прямо на кожу. И с этим ничего нельзя поделать".
"Все, что мы едим и пьем, содержит микропластик. Он есть даже в воздухе, которым мы дышим".
"В среднем печень полярного медведя содержит столько витамина А, что может убить 52 человека".
"Около 30 человек в год умирает из-за попытки потрясти вендинговый аппарат".
"Белок яйца настолько похожа на нашу кровь структурой, что теоретически кровь можно использовать в качестве заменителя яиц в выпечке и т.д."
"Одно из самых токсичных химических веществ на Земле — это органическое соединение ртути. В карточке безопасности материала указано, что он имеет слегка сладковатый запах, но при той концентрации, при которой этот запах заметен, он уже является смертельным. Тот, кто сделал это наблюдение, умер в результате случайного воздействия".
"Дельфины отрезают головы рыбам поменьше и используют их для мастурбации. Как прекрасен этот мир".
"Часто люди, которые находятся при смерти, сладко пахнут. Запах скорее цветочный. Это значит, что уже началось разложение тела. От них также может немного пахнуть алкоголем, особенно изо рта".
"В природе существует гриб, который захватывает мозг муравья и по сути превращает его в зомби".
"Моча верблюдов похожа на густой сироп — так их организм экономит воду".
"Человек может повернуть голову примерно на 306 градусов, прежде чем она оторвется".
"Как правило, на разложение тела до скелета в обычной почве может уйти около года, а на разложение скелета — от восьми до двенадцати лет. А если тело находится внутри гроба глубоко под землей, на разложение всех тканей может потребоваться даже 50 лет".
"На яичниках могут вырастать зубы".
"Если тело утонувшего человека долгое время остается в воде без контакта с воздухом, его жир превращается в вещество, похожее на мыло".
"Все кости в вашем теле — влажные и теплые".
"Чтобы оторвать ухо человеку, достаточно применить столько же силы, сколько уходит на то, чтобы смять банку из-под газировки".
"У некоторых опухолей могут вырастать зубы и волосы".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось11
Кости тёплые? Нифига себе. Я думал у них минусовая температура...
А если сейчас правительство моей страны спит?
Есть фильм Парфюмер.
Ниже высказались о подборке.
То есть в белке эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и прочее?
"Человек может повернуть голову примерно на 306 градусов, прежде чем она оторвется"
Аффтар, поверни свою хотя бы на 180...
И так далее... бред школьника...
Кладет на меня болт?
эфирного наркоза 16 октября 1846 года
Т.е. кто-то (кроме автора этого бреда) выжил после аборта?
"Киты не умирают от старости. В какой-то момент они просто становятся слишком слабыми, чтобы выплыть на поверхность за воздухом, медленно опускаются на дно и задыхаются".
А слабыми они становятся совсем не от старости, а просто так?
Дальнейший бред читать не стал.
Эммм.... Это как? На сколько я понимаю, то при аборте смертность составляет 100%