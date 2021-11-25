Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП

Такими темпами по улицам и дорогам России вскоре будут рассекать исключительно безродные и бесполые существа.
Заместитель председателя Союза женщин России по Южному округу и СКФО Надежда Сучкова выступила с инициативой предложила запретить СМИ и блогерам называть пол виновников ДТП, поскольку многие издания намеренно акцентируют внимание на виновницах аварий, отчего в обществе к
обезьянам с гранатой ним формируется негативное отношение.
«С одной стороны, да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят «автоледи», чаще всего по-другому. Не дай бог она еще неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», - заявила Сучкова.
Соответствующего законопроекта пока нет и вряд ли будет. В Союзе женщин вряд ли смогут ответить, как они собираются бороться с такими подборками (ведь зачастую внимание на "автоледи" акцентируют не СМИ и блогеры, а стиль их вождения):
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Напомним, что "парад"
идиотских запретов начался с Чечни. Парламент ЧР предложил бороться с симптомами, а не с болезнью, и подготовил поправки в закон "Средствах массовой информации", согласно которому СМИ запрещается называть национальность и вероисповедание преступников, поскольку некоторые издания и публицисты слишком уж часто оскорбляют чувства кавказцев, публикуя очередную новость об их выходках в русских регионах.
Когда попросил соседку немного сдать назад, чтобы "культурно" припарковаться. Видео от 20 октября 2021 года:
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Следом с новой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он предложил не называть должности виновников аварии, особенно если это представители власти - ведь акцентируя внимание на такой мелочи, как заместитель тюменского СК, что будучи пьяным насмерть сбил двух дорожных рабочих, у ведомства начнутся проблемы с репутацией.
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Давайте теперь отдавать публике максимально обезличенные куски информации - Субъект X, национальности Y - при взаимодействии с субъектом Z совершил правонарушение из категории ABC
Думал я давно, что же, интересно, ждет нас в будущем, в 2020х - но что такая полоумная дичь - точно не предполагал!
Стыдно
Если начнется исполнение этой череды предложений, в первую очередь запретят указывать фамилию и имя.
Так к этому всё и идёт... Зато все с куаркодами...