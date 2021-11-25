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Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП

Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2021 16:39
Сообщество : Автомир
Метки: Союз женщин   аварии   виновники ДТП   законопроект   запрет   пол   
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Такими темпами по улицам и дорогам России вскоре будут рассекать исключительно безродные и бесполые существа.

Заместитель председателя Союза женщин России по Южному округу и СКФО Надежда Сучкова выступила с инициативой предложила запретить СМИ и блогерам называть пол виновников ДТП, поскольку многие издания намеренно акцентируют внимание на виновницах аварий, отчего в обществе к обезьянам с гранатой ним формируется негативное отношение.


«С одной стороны, да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят «автоледи», чаще всего по-другому. Не дай бог она еще неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», - заявила Сучкова.

Напомним, что "парад" идиотских запретов начался с Чечни. Парламент ЧР предложил бороться с симптомами, а не с болезнью, и подготовил поправки в закон "Средствах массовой информации", согласно которому СМИ запрещается называть национальность и вероисповедание преступников, поскольку некоторые издания и публицисты слишком уж часто оскорбляют чувства кавказцев, публикуя очередную новость об их выходках в русских регионах.

Следом с новой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он предложил не называть должности виновников аварии, особенно если это представители власти - ведь акцентируя внимание на такой мелочи, как заместитель тюменского СК, что будучи пьяным насмерть сбил двух дорожных рабочих, у ведомства начнутся проблемы с репутацией.

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Метки: Союз женщин   аварии   виновники ДТП   законопроект   запрет   пол   
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10k
harlamov 57 минут назад
Неплохо троллят бородатого гея
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16k
Сергей Минуту назад
Давайте вообще о преступлениях писать не будем. "Умер не своей смертью" (убийство), "деньги пропали неизвестно как" (кража), "произошел секс при неясных обстоятельствах" (изнасилование)
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17k
Vital Idol Минуту назад
есть женщины, которые водят нормально, остальные - "автоледи", хотя на видео и в жизни, их называют по-другому в 99% случаях - дура е*анутая!!! )))
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23k
Юрьевич 6 минут назад
Да никто и не называет - либо ТП, либо дятел...
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1k
Андрей Манахов 15 минут назад
Необходимо исключать из протокола виновника, если у него на момент ДТП в машине находилась котенька.
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16k
ЦСКА 24 минуты назад
Союз мужчин России предлагает запретить женщинам, управлять насосанными транспортными средствами....
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7k
Миха Полчаса назад
Писец, совсем чтоли нынче обиженные с ума посходили??)
Давайте теперь отдавать публике максимально обезличенные куски информации - Субъект X, национальности Y - при взаимодействии с субъектом Z совершил правонарушение из категории ABC
Думал я давно, что же, интересно, ждет нас в будущем, в 2020х - но что такая полоумная дичь - точно не предполагал!
Стыдно
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12k
ss Полчаса назад
Стыдно стало?
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204
Leonid Полчаса назад
Есть у кого-нибудь таблетка? у меня давление поднялось после просмотренного
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673
Дедуля Полчаса назад
Понеслось. Фантазируем что дальше будет? Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..
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3k
Евгений Полчаса назад
Требую запретить указывать вид виновника дтп, это формирует негативное отношение к представителям хомо сапиенс среди биоты планеты Земля
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382
Максим Максимов 42 минуты назад
когда бабам при покупке авто Водительское Удостоверение не будут класть в "бардачок" в качестве бонуса за покупку
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10k
Kostick 45 минут назад
вот же самки собак!) как дтп, так без пола, а как у какой тп колесо спустит, сразу вспоминают о том, что она "жеженщина", и эти козлы сексисты обязаны ей помочь)
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14k
Мария Коненкова 56 минут назад
А не надо указывать пол виновника ДТП. Достаточно указать имя. Надежда Залипухина, или Иван Криволапов, или Абдулкарим Косимжонов, или Магомет Магомедов - формально требование будет соблюдено, фактически - все всё поняли.
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132
Кристофер Робин 56 минут назад
В завтрашних новостях: Что-то где-то и когда-то произошло, виновные наказаны. А Bвп сегодня опять молодец. Далее о погоде: сегодня ожидается температура и воздух, временами возможно давление.
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6k
ДеониS 57 минут назад
Добавлю: марку машины, статус в обществе, профессию, ориентацию (как они уже надоели) и слово блогер еще можно
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13k
aalexey3 59 минут назад
*****Такими темпами по улицам и дорогам России вскоре будут рассекать исключительно безродные и бесполые существа.*****

Так к этому всё и идёт... Зато все с куаркодами...
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14k
Михаил Гривин 59 минут назад
Я требую запретить указывать имя виновника ДТП! К людям с таким же именем в обществе формируется негативное отношение. А то всякие Ефремовы летают, а потом мало ли...
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1k
флоМастер Час назад
когда союз женщин запретит Бузову и подобных ей, обязует всех женщин не вые...бываться "потому-что захотелось", и вышлет на марс страшных и толстых баб, только тогда союз мужчин готов будет "рассмотреть" предложение по существу
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1k
Andrey Час назад
фамилия инициативщицы говорящая
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261
Ххх Час назад
Это просто масштабный троллинг, по другому никак
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