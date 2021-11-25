Союз женщин России хочет запретить указывать пол виновников ДТП

Заместитель председателя Союза женщин России по Южному округу и СКФО Надежда Сучкова выступила с инициативой предложила запретить СМИ и блогерам называть пол виновников ДТП, поскольку многие издания намеренно акцентируют внимание на виновницах аварий, отчего в обществе к обезьянам с гранатой ним формируется негативное отношение.





«С одной стороны, да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят «автоледи», чаще всего по-другому. Не дай бог она еще неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», - заявила Сучкова.