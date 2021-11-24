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Муфтий Москвы хочет блокировать СМИ за указание национальности преступников

Муфтий Москвы хочет блокировать СМИ за указание национальности преступников (5 фото)

Автор:
24 ноября 2021 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: запрет   мусульмане   муфтий   национальность   религия   сми   
1001
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По его мнению, массмедиа разжигают рознь в многонациональной стране.

Альбир Крганов: муфтий Москвы и глава духовного собрания мусульман России. Недавно он сделал пост:

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А для чего?

Пока это скорее размышление. Но дыма без огня не бывает и какие-то запреты точно будут. Так что дело Рамзана Ахматовича и другого видного деятеля будет доведено до конца.

Вот так вот. Можно уже заранее начинать извиняться...

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Метки: запрет   мусульмане   муфтий   национальность   религия   сми   
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Stes Час назад
И вот что интересно! Против указания национальности преступников выступают только мусульмане. Это никому, ни о чем не говорит?
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−27
харчевня 19 секунд назад
а х-уем ему по морде не хочет чтоб дали ?
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10k
Пастор Шланг 3 минуты назад
Человек, который не ест сало, является очень подозрительным и не внушает доверия.
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15k
kotovski 4 минуты назад
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189
Leonid 6 минут назад
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3k
Urlauber 8 минут назад
Ну будут писать ( надеюсь правда , что и национальность на первом месте писать будут) просто Нурмагомедов, Исламов, Аул-Овцеёбов… и мы типо и так не догадаемся кто это и с каких гор эти ублюдки спустились……
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20k
Ego sum qui sum 9 минут назад
что не представитель самой мирной религии - то кот леопольд - ребята давайте жить дружно
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26k
Григорий 15 минут назад
Преступление совершено группой лиц национальности запрещенной к оглашению в Российской Федерации.
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787
Карл Такойто 18 минут назад
В РФ и так куча всего нельзя,на фоне храмов фоткаться нельзя-это оскорбляет верующих, митинговать тоже нельзя- экстремизм и т.д. и т.п. Ну пока ещё за инакомыслие на содют и система доносов и ссылки в Сибирь не реализованы,и на том спасибо. А мусумальне правы,во первых толку от этого действительно нет-какая разница будете вы знать национальность или нет? От этого что меньше преступности станет? Нет не станет,ну и чего вы тогда
Привыкли же что не взрыв а хлопок, отрицательный рост и тому подобные нововведения,а тут просто называть не будут. Тем более у мусульман и по закону право есть,никто же не пишет ,,лицо славянской национальности,, или ,,православный,, а значит тут уже и те же оскорбления верующих и ксенофобия
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840
Миша 18 минут назад
Муфтий Москвы прав, мало кто знает их диаспоры и национальности, достаточно написать - приезжий мусульманин...
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1k
Дрочер Полоумный 21 минуту назад
А можно запретить перекрывать Проспект Мира и другие улицы стоя к верху жопой?
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−65
На хер ЗАПАД! 22 минуты назад
У себя на Родине,запреты делайте!Лично я,не зову сюда никого.Уверен,что и большинство не зовёт. Как говорится, в чужой монастырь...
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1k
Шмёль 22 минуты назад
А муфтий не хочет принять участие в пешей эротической прогулке, вместе с прочими представителями самой мирной религии?
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1
Raingold Fischer 22 минуты назад
Только недавно было послано много шуточек в сторону Германии, а теперь в России если называть преступника чечена в СМИ по национальности будет ровняться как если чёрного назвать негром.
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15k
kotovski Полчаса назад
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64k
Георгий Полчаса назад
Не писать национальность, но указывать фамилия и имя
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−109
павук Полчаса назад
все правильно
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Понаехали и начали прокачивать новое место пребывания.
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401
SHAGREEN Полчаса назад
Похож на чела из Гарри Потера
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6k
Николай Полчаса назад
Такой лжец, есть и преступники и террористы совершающие преступления от лица религии и нации, только это вовсе не значит что он их представляет и выполняет их волю, а вообще не разу не удивился что мусульмане возмутились, не приятно смотреть что каждый первый преступник в сми это увы мусульманин... это ведь не чьи то махинации для разжигания это поступок определенного человека, а у него есть характеристики, такие как дата рождения, цвет волос, глаз, рост, вес, национальность, вероисповедание, специальность, профессия, наличие каких либо навыков, и что это все в таком случае нужно не называть, ведь это оскорбляет других приверженцев этих параметров или их обладателей, идеи конечно примерно из разряда радикального ислама, да да и все террор организации которые нельзя называть в РФ без дополнения, вроди как получается нельзя называть ведь это преверженцы религии и остальных это может оскарбить... идиотизм ой ё, мы вошли в это время когда те кто законы создает уже не понимают что они нарушают и логики в их инициативах в -100...
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1k
max Полчаса назад
Они нас троллят, по черному. Бесит уже не выходки звериные, а то что они хотят узаконить свой беспредел. Вместо того чтобы усмирить своих шакалов, эти бараны затыкают славян. А мы еще над либеральной европой прикалывались. В таком темпе, лет через 10, черножопые начнут выгонять из России тех кто не принял ислам. Это полный п----ц. Враг изнутри.
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