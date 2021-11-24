Муфтий Москвы хочет блокировать СМИ за указание национальности преступников

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По его мнению, массмедиа разжигают рознь в многонациональной стране.
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А для чего?
Пока это скорее размышление. Но дыма без огня не бывает и какие-то запреты точно будут. Так что дело Рамзана Ахматовича и другого видного деятеля будет доведено до конца.
Вот так вот. Можно уже заранее начинать извиняться...
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Метки: запрет мусульмане муфтий национальность религия сми
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