Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве

Столичная прокуратура опубликовала видео начала конфликта между москвичом с малолетним сыном и группой приезжих. На кадрах видно, как четверо кавказцев или среднеазиатов переходят дорогу и встречают на своем пути двух местных жителей, у одного из которых на плечах сидит ребёнок.





Как рассказал 31-летний пострадавший Александр, он вместе четырехлетним сыном и 24-летним другом Никитой прогуливались по району, пока не встретили четверых мужчин азиатской внешности. Один из них задел Никиту плечом, получил за это замечание, после чего началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в погоню за местными жителями и последующим избиением Александра, который не смог убежать от агрессивных гастарбайтеров из-за ребёнка.