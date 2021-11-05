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Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве

Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве (4 фото + 4 видео)

Автор:
05 ноября 2021 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: Новая москва   видео   нападение   полиция   потасовка   приезжие   
1990
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Полиция уже установила личность пострадавшего мужчины. И он уже даёт показания в отделе полиции.

Столичная прокуратура опубликовала видео начала конфликта между москвичом с малолетним сыном и группой приезжих. На кадрах видно, как четверо кавказцев или среднеазиатов переходят дорогу и встречают на своем пути двух местных жителей, у одного из которых на плечах сидит ребёнок.


Как рассказал 31-летний пострадавший Александр, он вместе четырехлетним сыном и 24-летним другом Никитой прогуливались по району, пока не встретили четверых мужчин азиатской внешности. Один из них задел Никиту плечом, получил за это замечание, после чего началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в погоню за местными жителями и последующим избиением Александра, который не смог убежать от агрессивных гастарбайтеров из-за ребёнка.

Конфликт случился в четверг вечером. По словам очевидцев, это видно и на видео, Александр просил мигрантов не избивать его на глазах у ребёнка, но был согласен выяснить отношение с любым из приезжих один на один или хотя бы по очереди с каждым. Но на мужчину всё равно нападали дружной толпой...

К счастью, Александр пострадал не сильно, получив несколько ссадин и синяков. Прохожие быстро успели разнять дерущихся мужчин, но на этом конфликт не закончился. Приезжие назначили "стрелку" на следующий день в этом же месте в 3 часа дня.


Видео потасовки с разных ракурсов в тот же вечер облетело все чаты жильцов района, и те решили отомстить, собравшись выйти на улицу в назначенный час. Однако об этом прознала и полиция, хотя заявления участники драки в правоохранительные органы не подавали.


В итоге вместо разборок в Новые Ватутинки приехали усиленные наряды полицейских с автозаками. Силовики задерживали всех подозрительных мужчин неславянской внешности и отвозили в отдел для проверки.

В полиции уже завели на приезжих уголовное дело по статье "Хулиганство". И поскольку инцидент вызвал широкий общественный резонанс, дело было передано в Следственный комитет.

Появились новые подробности: Александр рассказал, что нападавшие ударили и его ребёнка.

Однако в деле много неувязок и много версий произошедшего. Один из очевидцев рассказал, что Александр, будучи пьяным, ударил нерусского подростка бутылкой по голове в алкомаркете, тот пожаловался братьям, которые догнали мужчину на улице и начали избивать.

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Метки: Новая москва   видео   нападение   полиция   потасовка   приезжие   
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37  комментариев
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832
Иван Иванович Час назад
Это идет война в России против русских. Каждый день кавказцы, приезжие или мигранты с Азии.
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3k
Лео Рудакопски 2 минуты назад
Я чет всматривался, и никак не увидел удар бутылкой по голове нерусскому подростку. Да и подростка не увидел....
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483
konstantinkaz2016 6 минут назад
И что в итоге, русского уже нашли, все грешки его выставили.
А фото маймылов где? Или уже диаспора рассчиталась!?
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3k
portroy 6 минут назад
Когда путешествовал по штатам на авто случайно заехал в один район ЛА, там на улице было очень много негров, играла громкая музыка, и они что-то между собой активно обсуждали. Навстречу мне выехали полицаи, мигнули люстрой и спросили какого лешего я забыл в этом районе? Я сказал, что еду корабль музей Айова смотреть, и меня сюда завел навигатор, коп мне посоветовал прямо на этом месте развернуться и поехать другим путем, т.к. "в этом районе не безопасно". Я тогда прифигел и подумал, как хорошо, что в Москве такого нет.
Прошло лет 5, теперь в Москве такое, блин, есть(((
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−29
User_1843265 9 минут назад
Достали ! всем южным друзьям Пу вьездные визы немедля !
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270
KVadik 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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22k
Дмитрий 13 минут назад
Прям оживление на теме: межнациональной розни. Как-будто от чего другого отвлекают.
Каждый день подобная ублюдочная грязь. И о стрелке сразу узнали и полицаи сработали(правда не понятно как). И кто виноват не понятно. Ну через месяц такой интенсивной накачки,может и резня пойти.
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66k
Максим 14 минут назад
ага ага .. пьяный Александр с ребенком на плечах ударил другого ребенка бутылкой. но мы вам этого не покажем.. хайли-лайкли.. правда шел Александр почему-то в сторону магазина (раз чурки шли им навстречу из магазина) где он якобы ударил ребенка (видимо хотел добить личинку пока она не выросла в такого же выродка абрека) Чурки, которые этот бред несут тупые.
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18k
С.В. 16 минут назад
[мат] муслимские шлюхи
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−62
apached8t 18 минут назад
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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−62
apached8t 20 минут назад
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой грозною, с проклятою ордой.
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761
alex Полчаса назад
Чуркобесы совсем ничему не учатся
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27k
EvilHomer Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Александр Алехин Полчаса назад
Я так и не рассмотрел, где отец с ребенком задевают плечом чурку. Но очевидно что эта толпа чурок уже шла с настроем до кого то пристебаться. Таких нужно садить/валить/выгонять любым способом, иначе рано или поздно все равно пострадают люди. Это еще легко все обошлось.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−75
4k
Илларион Забродов 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: флуд
−44
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Шурум-бурум 54 минуты назад
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984
Ольга 55 минут назад
Уроды. Смелые только когда толпой.
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7k
Rus77 57 минут назад
И где видео удара бутылкой?!!
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8k
кот базилий 58 минут назад
До чего мы дожили. Это позор власти...
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