Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве

Полиция уже установила личность пострадавшего мужчины. И он уже даёт показания в отделе полиции.
Столичная прокуратура опубликовала видео начала конфликта между москвичом с малолетним сыном и группой приезжих. На кадрах видно, как четверо кавказцев или среднеазиатов переходят дорогу и встречают на своем пути двух местных жителей, у одного из которых на плечах сидит ребёнок.
Как рассказал 31-летний пострадавший Александр, он вместе четырехлетним сыном и 24-летним другом Никитой прогуливались по району, пока не встретили четверых мужчин азиатской внешности. Один из них задел Никиту плечом, получил за это замечание, после чего началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в погоню за местными жителями и последующим избиением Александра, который не смог убежать от агрессивных гастарбайтеров из-за ребёнка.
Конфликт случился в четверг вечером. По словам очевидцев, это видно и на видео, Александр просил мигрантов не избивать его на глазах у ребёнка, но был согласен выяснить отношение с любым из приезжих один на один или хотя бы по очереди с каждым. Но на мужчину всё равно нападали дружной толпой...
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К счастью, Александр пострадал не сильно, получив несколько ссадин и синяков. Прохожие быстро успели разнять дерущихся мужчин, но на этом конфликт не закончился. Приезжие назначили "стрелку" на следующий день в этом же месте в 3 часа дня.
Видео потасовки с разных ракурсов в тот же вечер облетело все чаты жильцов района, и те решили отомстить, собравшись выйти на улицу в назначенный час. Однако об этом прознала и полиция, хотя заявления участники драки в правоохранительные органы не подавали.
В итоге вместо разборок в Новые Ватутинки приехали усиленные наряды полицейских с автозаками. Силовики задерживали всех подозрительных мужчин неславянской внешности и отвозили в отдел для проверки.
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В полиции уже завели на приезжих уголовное дело по статье "Хулиганство". И поскольку инцидент вызвал широкий общественный резонанс, дело было передано в Следственный комитет.
Появились новые подробности: Александр рассказал, что нападавшие ударили и его ребёнка.
Однако в деле много неувязок и много версий произошедшего. Один из очевидцев рассказал, что Александр, будучи пьяным, ударил нерусского подростка бутылкой по голове в алкомаркете, тот пожаловался братьям, которые догнали мужчину на улице и начали избивать.
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Появилось видео из супермаркета, в котором, предположительно, и начался конфликт
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А фото маймылов где? Или уже диаспора рассчиталась!?
Прошло лет 5, теперь в Москве такое, блин, есть(((
Каждый день подобная ублюдочная грязь. И о стрелке сразу узнали и полицаи сработали(правда не понятно как). И кто виноват не понятно. Ну через месяц такой интенсивной накачки,может и резня пойти.
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Сосед нахамил отцу при мне, за что получил в рожу, а после накатал заяву, да по молодости торговал на горбушке дисками и был принят при очередном рейде-и все, ауешник! Еще и больной!