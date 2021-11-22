Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму поправки в закон "О средствах массовой информации", запрещающие СМИ и блогерам упоминать национальность и вероисповедание преступника.





«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно - телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», - говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте Госдумы.