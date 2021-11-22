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Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ (6 фото + 2 видео)

Автор:
22 ноября 2021 12:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: госдума   закон   национальность   политика   сми   чечня   
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В пояснительной записке говорится, что упоминание о расе и вероисповедании правонарушителей оскорбляет чувства добропорядочных представителей народностей, что населяют нашу многонациональную родину.

Парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму поправки в закон "О средствах массовой информации", запрещающие СМИ и блогерам упоминать национальность и вероисповедание преступника.


«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно - телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», - говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте Госдумы.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект необходим, чтобы сохранить межнациональный мир в России; распространение подобной информации оскорбляет национальные и религиозные чувства добропорядочных людей, к преступлению и преступникам, не имеющих никакого отношения:


«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны».

О необходимости такого законопроекта двумя днями ранее выступил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов:


«Когда делается негативный акцент на какой-то нации или конфессии, мы какую-то часть общества настраиваем против другой. На мой взгляд, преступник есть преступник, это просто индивидуум, человек с именем или фамилией. Чаще всего нет национальной или религиозной подоплеки: он не совершает преступление от имени нации или религии», - заявил религиозный деятель.

В полемику с муфтием вступил новоиспеченный депутат ГД от "Справедливой России" Анатолий Вассерман. Он отметил, что национальность преступников называть необходимо, «хотя бы, потому что если вы этого не делаете, то все преступления начинают приписывать какой-то национальности, в данный момент наименее популярной». Эрудит отметил, что опирается не на личные умозаключения, а на опыт многих стран, которые вводили подобные запреты, и России не следует наступать на те же грабли.

Напомним, что активная дискуссия по поводу запрета упоминания национальности преступников началась после нападения четверых уроженцев Азербайджана (трое из которых успели получить российское гражданство) на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве.

Первым с инициативой запрета упоминания вероисповедания и национальности преступников выступил депутат Госдумы от партии "ЕР" и глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Слуге народа не понравилось, что некоторые издания и блогеры, не разобравшись в конфликте, сразу же принялись обвинять кавказцев.


Он заявил, что будет добиваться принятия закона, который бы запрещал СМИ и блогерам упоминать расу, национальность и религиозную принадлежность

Оскорбился и уважаемый глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал СМИ и лично главреда Russia Today Маргариту Симоньян, которая позволила себе такое высказывание:


«Все эти 'приезжие' и 'лица кавказской национальности' допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад)».

С большой долей вероятности можно утверждать, что новые поправки от имени Кадырова Чеченской Республики в закон «О средствах массовой информации», скорее всего, примут. Хотя некоторые СМИ пишут, что в правительстве пока не пришли к единому мнению, и дискуссия продолжается.

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Метки: госдума   закон   национальность   политика   сми   чечня   
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1k
Андрей Вырвихвист 50 минут назад
По мне, так если кавказец, то за преступление наказывать с отягощающим обстоятельством. Что бы эти славные ребята наконец-то научились жить по-человечески.
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12k
koleos72 2 минуты назад
Бородатые люди, преступной национальности!
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22k
Inter 2 минуты назад
насрать на них..
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1k
Руслан Новак 3 минуты назад
Каждый раз улыбаюсь с законопроектов нашей доблестной госдуры. Вместо того чтобы бороться с проблемой у нас запрещают о ней говорить.
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2k
sedoisever 5 минут назад
А что так скромно-то? Давайте "чтобы сохранить межнациональный мир" запретим уголовное преследование "лиц кавказской национальности".
Вон, недавно... Ну хотели украсть, не вышло, поймали. Что кипеш-то поднимать? Не получилось же. Зачем скандалить. "Рафик чистой воды неуиноуный"...
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742
Baklanavr 5 минут назад
Вообще, если они еще не заметили, национальность и так не указывают уже давно. Ну и что? Достаточно имени магомед надоев и понятно что не еврей. В последнее время вообще достаточно совершенного преступления. Куча утырков веля себя на улице как обезьяны - так и без упоминания понятно откуда они приехали.
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3k
Romario 6 минут назад
Если переживаешь за имидж своей нации, то веди себя прилично. Внеси в клад в то, чтобы другие с уважением относились к твоему народу. Всё просто. Или нет?
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1k
Лёха 7 минут назад
Не будет чеченских преступников,не будет негативного отношения к нации. В чём проблема?
Пусть уважаемый г.Кадыров займётся,наконец, воспитанием молодого поколения на вверенной ему территории...
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2k
Ertin 9 минут назад
Ну, примут, допустим. Лица нетрадиционной национальности станут называться лицами запрещённой национальности. Толку-то.

Вместо федерального законопроекта о запрете называть национальность преступника внесли бы и приняли региональный о запрете быть преступником в-принципе.
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12k
Dmitry Obuhov 13 минут назад
Абсолютно согласен с Рамазном Ахмадовичем, зачем называть национальность если можно просто назвать имена преступников. Например Заур Дадоев или Талтынбек Курбаев.
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35k
Антон 14 минут назад
Национальность: те кого нельзя называть!
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3k
мемфрид 14 минут назад
Пошли [мат]! Вы не русские, и не россияне! Вы твари черножопые! Пишите или не пишите. Без разницы. Морды ваши и дела говорят сами за себя
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1k
Дмитрий 16 минут назад
Ага, то есть информация о том что в каждом втором преступлении участвует вы(родок)ходец с Кавказа их национальную гордость не ущемляет??
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8k
кот базилий 16 минут назад
Интересно примут "закон", наверно примут .Уже ничего не удивляет
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5k
Echo 19 минут назад
Поздно, все уже давно знают, что кавказ рассадник преступности
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5k
dom23 22 минуты назад
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928
Лимонадный Джо 24 минуты назад
А можно ка на этом сайте. "Если вы хотите открыть эту страницу,то нажмите на разрешить"? А там увидим,какая национальность.
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10k
harlamov Полчаса назад
Хорошо, но если не указать национальность, а указать что преступление совершил Магомед Умарсултанов или Джабраил Гериханов это многое изменит?
Есть еще должность, как в аварии на Кутузовском, например, - президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан...
Есть еще место рождения - уроженец города Махачкала, Грозный и т.д.
Наконец есть просто фото и видео.
В век современных технологий, если мы читаем заметку о том, что толпа людей без национальности напала на семейную пару, то мы прекрасно видим, что ни Вайсмана, ни Петрова среди них нет.
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1k
max Полчаса назад
Наконец то наступило равноправие. А еще нужно ввести движение ЧЖВ - черножопая жизнь важна. И дешь такой по улице, и видишь толпа конченых хачей избивает одного славяна, и ты такой хопа, и встал на колено, и гововоришь им, спасибо, спасибо вам гости дорогие.
Это свинство. Рано или поздно этот пузырь лопнит. У славян большое терпение, но и ему придет конец.
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2k
Lefterov Полчаса назад
Какого хрена республика в 1 497 992 человек!! Диктует как жить и что говорить всей стране в 144,1 миллиона??? Люди, когда мы уже опомнимся?? Нужно собираться толпами по 10-15 человек и отлавливать чурок и бить их толпой как они славян!!Доиграемся что скоро в России будет Кадыров со своей шоблой управлять а славянам запретят вообще выходить на улицу без причины!!
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4k
Владимир Полчаса назад
я не пойму,они что стесняются своей национальности?или им есть что скрывать?интересный однако народ,который не гордится своей национальностью.
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