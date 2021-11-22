Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

В пояснительной записке говорится, что упоминание о расе и вероисповедании правонарушителей оскорбляет чувства добропорядочных представителей народностей, что населяют нашу многонациональную родину.
Парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму поправки в закон "О средствах массовой информации", запрещающие СМИ и блогерам упоминать национальность и вероисповедание преступника.
«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно - телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», - говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте Госдумы.
Обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина подписал председатель Парламента ЧР Магомед Даудов
В пояснительной записке уточняется, что законопроект необходим, чтобы сохранить межнациональный мир в России; распространение подобной информации оскорбляет национальные и религиозные чувства добропорядочных людей, к преступлению и преступникам, не имеющих никакого отношения:
«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны».
О необходимости такого законопроекта двумя днями ранее выступил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов:
«Когда делается негативный акцент на какой-то нации или конфессии, мы какую-то часть общества настраиваем против другой. На мой взгляд, преступник есть преступник, это просто индивидуум, человек с именем или фамилией. Чаще всего нет национальной или религиозной подоплеки: он не совершает преступление от имени нации или религии», - заявил религиозный деятель.
В полемику с муфтием вступил новоиспеченный депутат ГД от "Справедливой России" Анатолий Вассерман. Он отметил, что национальность преступников называть необходимо, «хотя бы, потому что если вы этого не делаете, то все преступления начинают приписывать какой-то национальности, в данный момент наименее популярной». Эрудит отметил, что опирается не на личные умозаключения, а на опыт многих стран, которые вводили подобные запреты, и России не следует наступать на те же грабли.
Напомним, что активная дискуссия по поводу запрета упоминания национальности преступников началась после нападения четверых уроженцев Азербайджана (трое из которых успели получить российское гражданство) на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве.
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Первым с инициативой запрета упоминания вероисповедания и национальности преступников выступил депутат Госдумы от партии "ЕР" и глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Слуге народа не понравилось, что некоторые издания и блогеры, не разобравшись в конфликте, сразу же принялись обвинять кавказцев.
Он заявил, что будет добиваться принятия закона, который бы запрещал СМИ и блогерам упоминать расу, национальность и религиозную принадлежность
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Оскорбился и уважаемый глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал СМИ и лично главреда Russia Today Маргариту Симоньян, которая позволила себе такое высказывание:
«Все эти 'приезжие' и 'лица кавказской национальности' допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад)».
Кадыров в отместку предложил называть национальность всех преступников, а не только приезжих и кавказцев
С большой долей вероятности можно утверждать, что новые поправки от имени
Кадырова Чеченской Республики в закон «О средствах массовой информации», скорее всего, примут. Хотя некоторые СМИ пишут, что в правительстве пока не пришли к единому мнению, и дискуссия продолжается.
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Вон, недавно... Ну хотели украсть, не вышло, поймали. Что кипеш-то поднимать? Не получилось же. Зачем скандалить. "Рафик чистой воды неуиноуный"...
Пусть уважаемый г.Кадыров займётся,наконец, воспитанием молодого поколения на вверенной ему территории...
Вместо федерального законопроекта о запрете называть национальность преступника внесли бы и приняли региональный о запрете быть преступником в-принципе.
Действительно, зачем говорить о национальностях.
Будь осторожнее с желаниями )))
Есть еще должность, как в аварии на Кутузовском, например, - президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан...
Есть еще место рождения - уроженец города Махачкала, Грозный и т.д.
Наконец есть просто фото и видео.
В век современных технологий, если мы читаем заметку о том, что толпа людей без национальности напала на семейную пару, то мы прекрасно видим, что ни Вайсмана, ни Петрова среди них нет.
Это свинство. Рано или поздно этот пузырь лопнит. У славян большое терпение, но и ему придет конец.