В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — сказал Анатолий Выборный.



Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и не важно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.

В среду, 24 ноября, в Тюмени пьяный следователь задавил насмерть на своем BMW 5-series двух дорожных работников, убиравших снег на трассе. Место работ было выделено соответствующими знаками и ограждениями. По свидетельствам очевидцев, скорость машины могла достигать 200 км/ч. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

Одни не хотят указывать национальность, другие-должность?