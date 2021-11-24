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В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП

В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП (1 фото)

Автор:
24 ноября 2021 18:03
Метки: авария   авто   резонанс   
523
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Освещая происшествия с участием представителей органов власти не стоит акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может привести к ухудшению репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников. Об этом на фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — сказал Анатолий Выборный.

Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и не важно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.
В среду, 24 ноября, в Тюмени пьяный следователь задавил насмерть на своем BMW 5-series двух дорожных работников, убиравших снег на трассе. Место работ было выделено соответствующими знаками и ограждениями. По свидетельствам очевидцев, скорость машины могла достигать 200 км/ч. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.
Одни не хотят указывать национальность, другие-должность?

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Метки: авария   авто   резонанс   
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13k
aalexey3 2 часа назад
Это заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Сука... Не думал, что буду жить в зазеркалье.
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4k
VL 4 минуты назад
не упоминать??? да что вы говорите...!
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3k
Константин 5 минут назад
Так же не надо указывать тяжесть содеянного. Просто человек без указания национальности, статуса и должности попал в дтп.
Так легче будет отмазать кого надо и посадить кого надо. Незачем быдлу, ой, народу то есть, подробности лишние знать!
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927
Oort 10 минут назад
Мрази у руля в России.
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1k
Dwarf61 11 минут назад
Как говорил Иван Васильевич в одном кино: "Да головы им отрубят и всего делов. Да пёс с ними."
Я всегда говорил: если государство перестаёт исполнять свои обязанности, то начинаются суды Линча.
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38k
Сергей Полчаса назад
Они там совсем охренели.
Если не называть должность этого следака , значит его начальник совсем ни причем и избежит дисциплинарного наказания. Да и самого преступника можно не увольнять, он же когда трезвый "душечка".
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700
Анисимов Вадим Полчаса назад
И всем миром им помогать ещё...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
У преступников нет национальности. У алкашей, устраивающих ДТП, нет должностей. У хапуг, разграбивающих бюджет, нет имени. У попов, растлевающих маленьких мальчиков, нет сана.
И только у русского слесаря Васи Пупкина, сп@здившего мешок картошки из ларька, все есть: имя, должность, национальность.
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9k
Taxi007 37 минут назад
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8k
Ден 46 минут назад
Я придумал, пишите только хорошее. Вокруг радуга единороги, и много много хачей, которые русских щимят уже в госдуме.
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904
Четырёхолёсный Самовар 49 минут назад
а в эфире новости: кое-что случилось, но конкретнее сказать мы не можем. оставайтесь с нами и узнавайте подробности только у нас!
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Вслед за выходцами, избранники тоже принялись выбивать себе льготы
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8k
Rus77 2 часа назад
Понеслась - не называть национальности, не называть должности, дальше что? Не называть пол, ФИО, лучше про ослоё6ов и воров чинушей вообще ничего не говорить, раскачиваем и стравливаем?
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Да вообще не нужно ничего сообщать! Всё стабильно и всё хорошо! Ничего не происходит!

Вы уж там гаспада определитесь - что у нас демократия и свобода слова и печати, либо сплошная цензура и запреты?

"Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."

Про Конституцию, гаспада депутаты, слышали? Нет?
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43k
Андрей Бертон 2 часа назад
Конечно, ведь после огласки СМИ, уважаемого человека труднее отмазать.
Остаются уповать только на законы физики.
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396
Ямщик 2 часа назад
Ворон ворону глаз не выклюет.
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2k
閃光 2 часа назад
"Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать."
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4k
ron 2 часа назад
В данном случае важнее назвать должность, чем фамилию. Да кто его знает, этого чувака в Тюмени, кроме своих? А вот что, что он - зам главы Следственного комитета, тут уж извини-подвинься... факт не стереть)
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125k
Аааа 2 часа назад
Ну а что? Чем прокуроры/судьи/чиновники хуже обезьян с Кавказа? Если последних нельзя упоминать, то и чинушей тоже нельзя
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот он и объяснил холопам что такое мифическая "честь мундира". Это значит " покрывать своих".
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать.-
-с чинушами? Да, это нередко.
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