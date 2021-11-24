В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП

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Освещая происшествия с участием представителей органов власти не стоит акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может привести к ухудшению репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников. Об этом на фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — сказал Анатолий Выборный.
Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и не важно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.
В среду, 24 ноября, в Тюмени пьяный следователь задавил насмерть на своем BMW 5-series двух дорожных работников, убиравших снег на трассе. Место работ было выделено соответствующими знаками и ограждениями. По свидетельствам очевидцев, скорость машины могла достигать 200 км/ч. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.
Одни не хотят указывать национальность, другие-должность?
Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и не важно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.
В среду, 24 ноября, в Тюмени пьяный следователь задавил насмерть на своем BMW 5-series двух дорожных работников, убиравших снег на трассе. Место работ было выделено соответствующими знаками и ограждениями. По свидетельствам очевидцев, скорость машины могла достигать 200 км/ч. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.
Одни не хотят указывать национальность, другие-должность?
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Сука... Не думал, что буду жить в зазеркалье.
Так легче будет отмазать кого надо и посадить кого надо. Незачем быдлу, ой, народу то есть, подробности лишние знать!
Я всегда говорил: если государство перестаёт исполнять свои обязанности, то начинаются суды Линча.
Если не называть должность этого следака , значит его начальник совсем ни причем и избежит дисциплинарного наказания. Да и самого преступника можно не увольнять, он же когда трезвый "душечка".
И только у русского слесаря Васи Пупкина, сп@здившего мешок картошки из ларька, все есть: имя, должность, национальность.
Вы уж там гаспада определитесь - что у нас демократия и свобода слова и печати, либо сплошная цензура и запреты?
"Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."
Про Конституцию, гаспада депутаты, слышали? Нет?
Остаются уповать только на законы физики.
-с чинушами? Да, это нередко.