Безусловно, вкус этого продукта животным нравится, поскольку напоминает им о беззаботном детстве. Но для взрослых особей это уже неподходящая еда, поскольку в продукте отсутствуют нужные для развития и роста микроэлементы.

Если кошка будет постоянно лакать молоко, находящееся в свободном доступе, то может полностью отказаться от другого питания, к примеру, мяса. Что значительно повысит шансы на развитие различных болезней. Основная причина, в связи с которой специалисты не рекомендуют включать в рацион кошек молоко, это сложности с его перевариванием. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт этих животных не приспособлен для переработки молочных продуктов. Точнее, в нем отсутствует фермент для переваривания лактозы.

Следует также понимать, что кошачья пищеварительная система очень чувствительная. А из-за этого продукта могут образовываться газы и даже развиваться диарея. Если у питомца отсутствуют побочные эффекты типа рвоты или диареи после молока, то иногда его рацион можно разнообразить этим продуктом.

Некоторые ветеринары утверждают, что сливки в этом случае более предпочтительны, поскольку в них содержится меньше лактозы. На настоящий день разработаны специальные молочные продукты, которые не содержат лактозы. Они созданы с учетом специфики желудочно-кишечного тракта кошек. Купить такое питание можно в Сети либо крупных магазинах для животных.