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Сообщество Без кота и жизнь не та 1001 пост • 398 подписчиков подписаться
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Действительно ли кошек нельзя поить молоком?

Действительно ли кошек нельзя поить молоком? (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 14:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: действие   запрет   кошка   молоко   опасность   организм   почемучка   продукт   
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В среде кошклюбов довольно распространена позиция, в соответствии с которой молоко – это лучшая еда для домашнего питомца. Но это не совсем так. Почему кошкам нельзя давать молоко, и как его употребление может отразиться на здоровье любимицы?

Безусловно, вкус этого продукта животным нравится, поскольку напоминает им о беззаботном детстве. Но для взрослых особей это уже неподходящая еда, поскольку в продукте отсутствуют нужные для развития и роста микроэлементы.

Если кошка будет постоянно лакать молоко, находящееся в свободном доступе, то может полностью отказаться от другого питания, к примеру, мяса. Что значительно повысит шансы на развитие различных болезней. Основная причина, в связи с которой специалисты не рекомендуют включать в рацион кошек молоко, это сложности с его перевариванием. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт этих животных не приспособлен для переработки молочных продуктов. Точнее, в нем отсутствует фермент для переваривания лактозы.

Следует также понимать, что кошачья пищеварительная система очень чувствительная. А из-за этого продукта могут образовываться газы и даже развиваться диарея. Если у питомца отсутствуют побочные эффекты типа рвоты или диареи после молока, то иногда его рацион можно разнообразить этим продуктом.

Некоторые ветеринары утверждают, что сливки в этом случае более предпочтительны, поскольку в них содержится меньше лактозы. На настоящий день разработаны специальные молочные продукты, которые не содержат лактозы. Они созданы с учетом специфики желудочно-кишечного тракта кошек. Купить такое питание можно в Сети либо крупных магазинах для животных.


При наличии у кота реакции на молоко этот продукт может стать серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно велик риск гибели котенка, у которого еще не полностью сформировалась пищеварительная система. Вместо молока лучше использовать обычную чистую воду, поскольку она необходима для сохранения здоровья практически любому организму.

Некоторые владельцы отмечают, что пушистый любимец почти не пьет воду или делает это в минимальном количестве. Это вариант нормы, если животное питается влажным кормом. В такой еде достаточно влаги. Если же кошка на сухом корме, но отказывается от воды, можно купить в  зоомагазине фонтанчик. Бегущая вода вызывает интерес домашних любимцев, заставляя сбивать брызги лапами и пробовать их на вкус, и удовлетворяет таким образом потребности организма.

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Метки: действие   запрет   кошка   молоко   опасность   организм   почемучка   продукт   
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Николай Тимофеев Час назад
Что-то про котят не понял... А мама-кошка чем котят кормит: сухим или влажным кормом? Риск у них, ага...
Краткое содержание поста: Дрищет - не давать, не дрищет - пускай пьёт, если нравится.
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BHU1004 Час назад
Они с молока дрищут как голуби. Единственная причина, чтоб не поить.
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47k
Albert GER Час назад
дожили - уже коты алергики.
в деревню его. крыс ловить. вся алергия как рукой снимается.
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
А сметанку можно?
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29k
Антон 2 часа назад
Потому и распространяется этот миф, потому что у нас не молоко, а пальмовое масло. Оно содержит глицидиловые эфиры, что вызывает у кошек вспышку онкологических заболеваний. Что бы вы сами спокойно жрали эту гадость, и не травили своих домашних животных, такую хрень в СМИ и заворачивают.
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