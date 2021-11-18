"QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей

Напомним, что 12 ноября российское правительство внесло в Госдуму законопроекты о единой по всей стране системе QR-кодов. Власти рассчитывают, что россияне смогут посещать культурные учреждения, заведения общественного питания и розничной торговли по QR-коду, который получат лишь те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19. Вместо цифрового документа граждане смогут предъявить также сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Не имеющих этих документов в вышеозначенные места не допустят.