FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3507 постов • 1101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей

"QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 10:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: qr-код   Вакцинация   Поклонская   видео   законопроект   политика   
1093
3
1

Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы во время прямого эфира рассказала о своем видении сложившейся ситуации с введением QR-кодов.

Во время прямой трансляции в Instagram Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, нарушают ли QR-коды Конституцию, сказала, что они нарушают еще и "базовые права человечества". "В том числе и те права, что закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года",— добавила она.


Напомним, что 12 ноября российское правительство внесло в Госдуму законопроекты о единой по всей стране системе QR-кодов. Власти рассчитывают, что россияне смогут посещать культурные учреждения, заведения общественного питания и розничной торговли по QR-коду, который получат лишь те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19. Вместо цифрового документа граждане смогут предъявить также сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Не имеющих этих документов в вышеозначенные места не допустят.


Во многих городах после внесения законопроекта прошли акции протеста. Участники митингов считают введение антиковидных ограничений настоящей "сегрегацией" и нарушением их конституционных прав. Протестующие записывали обращения к президенту РФ Владимиру Путину, собирали подписи против "геноцида населения" и требовали остановить насильственное разделение общества по принципу "привит - не привит".


Принятие инициативы о единой по всей стране системе QR-кодов пока отложили до декабря. Если законопроект примут, меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: qr-код   Вакцинация   Поклонская   видео   законопроект   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
47
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andrey 39 минут назад
Кто бы как не относился к вакцинации, а деваха реально молодец! Не у каждого хватит смелости сказать очевидные факты, противоречащие текущему курсу партии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
tamin 6 секунд назад
О мой паспорт нарушает права! Снилс тоже нарушает права! Ведь если я как гражданин планеты, порву паспорт, меня нигде не будут обслуживать!требую отменить паспорт. Фашисты! А ещё Инн, снилс, права на машину(это вообще злостное нарушение. Где в конституции написано, что я должен какие-то права получать! Это ограничение моих свобод! Тьфу. Но есть хорошая новость. Всё уже пофиг на антиваксеров и можно смело не парится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
WadDad 3 минуты назад
Интересно, эти люди бы возмущались в 40-е годы прошлого столетия, что сирены, требования пройти в бомбоубежище, светомаскировка, камуфляж зданий нарушают их права?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
SHAGREEN 3 минуты назад
Эх, вот если б заставили всех предьявлять икону Николая, было б то что надо для Натахи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 8 минут назад
Как же быстро из «Няш-мяш» кремлеботы сделали Поклонскую-врага. Просто за собственные мысли человека. До того дойдёт, что только подумаешь - кутузка. И на митинги ходить не надо.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Frank Borman Полчаса назад
Поклонская заявила, что вакцинация нарушает конституцию.
"А давайте пошлем Наташку послом в Польшу? Поляки быстро ее упакуют и отправят в Куйв. Ну, чтобы не раздражала, чтобы избавиться от нее." - подумали в россияненском МИДе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Тетя ку-ку. Крыша протекла основательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
66k
Максим 40 минут назад
Мда уж. Надо было её Конго послом. Мозгов как не было, так и нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 59 минут назад
Ну блин, дело на 4200, в телеге qr. Только хотел купить, жена отговорила. Говорит-прижмет, купишь, а сейчас-баловство. К чему срок его действия сокращать, если он ненужен? Тоже верно. Нет 4200-колись. Думаешь, что вакцина позволит умереть без боли, или от чего там она помогает-ставься. 5 лет сворованных пенсий в любом случае куда дороже для населения вышли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
9k
Alexander Час назад
Ну, если QR не нравится, тогда пусть переходят дорогу на красный, ведь, светофор ограничивает их право на передвижение...

Дебилыблдь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум Час назад
инн, снилс, паспорт, полис омс, водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, служебное удостоверение и т.д. не нарушают конституцию, а вот qr-код - нарушают

главное, что ее абсолютно не смущала ксива, которая давала ей больше привилегий, чем у простых граждан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл Час назад
Номер паспорта, ИНН, номер св-ва о рождении, номер водительского удостоверения... и ещё куча номеров, значится не нарушают.... а, QR вдруг стали нарушать:) Разбудите кто-нибудь её.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
−71
ульрих Час назад
щас путиноиды ее с овном смешают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан Час назад
Надо в ЕСПЧ обратиться. Там как раз одного румына накуй послали с иском об ограничении его свобод QR кодами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
флоМастер Час назад
а какую статью конституции нарушает код или цифра присваемая в документе или к документу - можно по порядку огласить пжалста...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
15k
ВОВЧЕГ Час назад
Натаха с огнем играет, отберут же хату за 53 ляма, которую только что выдали за молчание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько «Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации,... На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента... Первая акция протеста против QR-кодов в России Первая акция протеста против QR-кодов в России "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27188



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
0
192
Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
5
41
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
Набирающие популярность в сообществах
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
0
33
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Студентка из Китая нашла гениальный способ чтения в темноте
0
22
Студентка из Китая нашла гениальный способ чтения в темноте
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
5

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#Ynews#фотографии#подборка#дтп#сша#сарказм
#Юмор#история#СССР#животные#новости#картинки#аварии#авто аварии#фильм#360подмосковье
#интересно#Россия#кино#прикол#позитив#Разное#автомобили#автомир#ретро#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться