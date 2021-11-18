"QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей

Посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы во время прямого эфира рассказала о своем видении сложившейся ситуации с введением QR-кодов.
Во время прямой трансляции в Instagram Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, нарушают ли QR-коды Конституцию, сказала, что они нарушают еще и "базовые права человечества". "В том числе и те права, что закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года",— добавила она.
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Напомним, что 12 ноября российское правительство внесло в Госдуму законопроекты о единой по всей стране системе QR-кодов. Власти рассчитывают, что россияне смогут посещать культурные учреждения, заведения общественного питания и розничной торговли по QR-коду, который получат лишь те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19. Вместо цифрового документа граждане смогут предъявить также сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Не имеющих этих документов в вышеозначенные места не допустят.
Во многих городах после внесения законопроекта прошли акции протеста. Участники митингов считают введение антиковидных ограничений настоящей "сегрегацией" и нарушением их конституционных прав. Протестующие записывали обращения к президенту РФ Владимиру Путину, собирали подписи против "геноцида населения" и требовали остановить насильственное разделение общества по принципу "привит - не привит".
Принятие инициативы о единой по всей стране системе QR-кодов пока отложили до декабря. Если законопроект примут, меры будут действовать до 1 июня 2022 года.
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"А давайте пошлем Наташку послом в Польшу? Поляки быстро ее упакуют и отправят в Куйв. Ну, чтобы не раздражала, чтобы избавиться от нее." - подумали в россияненском МИДе.
И да, таскаете его благодаря клоунам антиваксерам.
И конечно же дуболомам из власти которые не могли четко разъяснить населению необходимость прививок.
21 век а власть должна разъяснять за прививки. Допросвещались. Средневековье.
1) Я за 40 лет им болел дважды.
2) После прививки я болел 5 дней, после гриппа 7
3) Штамм берется на основе прогнозов, и если придет другой штамм-прививка бесполезна.
4) Среди побочек-рак.
5) Грипп-не смертельное заболевание.
Вакцина вакцине рознь.
И если вакцины от смертельных болезней необходимы, ну как бы, выжить прикольно посте таких болячек, как оспа, корь детям, столбняк, то нафига нужна от простуды?
И да, это идет бесплатно "от создателей" пенсионной реформы, увеличения НДС, мразей, которые за копейку удавятся. Только это уже напрягает.
Дебилыблдь...
Светофор не ограничивает передвижение. Ведь когда горит красный вокруг пешеходов клетка не образуется. Светофор лишь определяет очередность прохода/проезда, но не запрещает попасть на другую сторону. А вот наличие кода запрещает попасть в какое-то место при наличии других разрешений.
Так же наличие кода подтверждает, что ты болел, либо привился, а значит обращался за мед. помощью. А существует такое понятие как врачебная тайна.
"При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ;"
главное, что ее абсолютно не смущала ксива, которая давала ей больше привилегий, чем у простых граждан
ИНН - идентифицирует человека как налогоплательщика, чтобы не перепутать и не требовать чужие налоги.
СНИЛС - идентифицирует человека как будущего получателя пенсии и не перечислять её другому лицу.
Паспорт - идентифицирует человека в принципе.
ОМС - позволяет не платить за лечение самому, а оплачивать за счет страховых взносов из страховой компании.
ВУ - идентифицирует человека как прошедшего специальную подготовку управления средством повышенной опасности. Равно как и удостоверение пилота самолета, капитана корабля и других средств.
Заграничный паспорт - идентифицирует человека в принципе, позволяет въезд в другие страны.
Свидетельство о рождении - идентифицирует человека до достижения 14 лет (РФ).
Служебное удостоверение - идентифицирует человека как причастного к какой-то структуре или организации.
Вопрос: как всё из выше перечисленного ограничивает моё перемещение, например, в посещение кинотеатра или торгового центра? Без служебного удостоверения организации киноделов, паспорта, удостоверения киномана я не смогу купить билет в кино? Без удостоверения покупателя, ИНН, полиса ОМС я не смогу зайти в ТЦ?
А ещё код нарушает врачебную тайну, поскольку точно показывает что либо человек болел конкретной болезнью, либо привился от конкретного вируса.
Ни для получения паспорта, ни для получения ИНН не нужно ширяться никаким экспериментальным шмурдяком с мутными последствиями.
Если тебя не повезут на самолете, то это не значит, что тебя ограничили в передвижении, иди пешком.
Но в кино или кафе без кода я не смогу попасть пешком, хотя никаких ограничений в его посещении нет, т.к. это общественное место.