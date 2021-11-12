Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника

Когда Рамзан Кадыров возмущался тем, что журналисты, освещая очередной скандал с кавказцами, непременно указывают национальность преступников, он не шутил. От слов, как говорится, - к делу. Парламент Чечни разработал законопроект, который, если его примут в Госдуме, положит конец этому беспределу безобразию.





Автор закнопроекта Магомед Даудов предлагает ввести административную ответственность за упоминание в СМИ вероисповедания и национальности героев публикаций. Изменения предполагается внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация об этом появилась и в личном аккаунте Даудова в Инстаграм, и на сайте Парламента Чеченской республики.



