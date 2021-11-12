Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника

А что насчет имени? Внесут ли в законопроект предложение о том, что СМИ будут обязаны заменить имена Маги и Курбана на условных Петю и Васю?
Когда Рамзан Кадыров возмущался тем, что журналисты, освещая очередной скандал с кавказцами, непременно указывают национальность преступников, он не шутил. От слов, как говорится, - к делу. Парламент Чечни разработал законопроект, который, если его примут в Госдуме, положит конец этому
беспределу безобразию.
Автор закнопроекта Магомед Даудов предлагает ввести административную ответственность за упоминание в СМИ вероисповедания и национальности героев публикаций. Изменения предполагается внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация об этом появилась и в личном аккаунте Даудова в Инстаграм, и на сайте Парламента Чеченской республики.
Магомед Даудов, автор законопроекта, в пояснительной записке говорит, что появление такой информации в СМИ "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", не имеющих отношения к преступлениям.
Между тем, это не первая попытка внесения на рассмотрение Госдумы похожего законопроекта. В 2015 году парламент Чечни уже предпринимал похожие шаги, однако тогда Дума отклонила документ, предлагающий не указывать национальность террористов. В профильном комитете по информационной политике пояснили, что в действующем российском законодательстве уже есть все необходимые нормы, регулирующие отношения в сфере свобод человека и распространении информации. Как пойдут дела с новым законопроектом, покажет время.
Как могут выглядеть новости с учетом всех толерантных оговорок:
Источник:
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Написано только место рождения.
Если в новостях скажут что преступника зовут, (к примеру) Усман Нурмагомедов из Махачкалы, то можно и не называть национальность! Любому ясно, что это белорус!
Например:
- Кто вы по национальности и откуда прибыли?
- Я бибинец, прибыл из Бибинецкого Автономного округа.
- Вы гордитесь или презираете, что вы бибинец?
..... Далее возможны два варианта ответа .....
- Я презираю, что я бибинец (в этом случае национальность не указываем в СМИ).
- Я горжусь, что я бибинец! (ну тогда наоборот надо указать в СМИ, что человек бибинец и очень даже хорошо, что в СМИ буден указан предмет его гордости).
И даже в стране обиженок, где нигера нельзя назвать нигера, педика педиком, жирного жирным, это никого не обижает. А У нас, глядика обииииделись.
Мне почему-то не обидно, когда меня русским называют. Или когда в новостях, говорят, что житель москвы/саранска/деревни елино что-то натворил.
Так:
"...лица .... национальности совершили преступление, представитель ... диаспоры Имя Фамилия, заявил: Рафик неуивновен...
может уже не позориться?
И мы будем говорить: уроженца республики "Ч" или "Д".