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Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника

Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника (2 фото)

Автор:
12 ноября 2021 11:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   госдума   законопроект   национальность   политика   преступники   
2336
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А что насчет имени? Внесут ли в законопроект предложение о том, что СМИ будут обязаны заменить имена Маги и Курбана на условных Петю и Васю?

Когда Рамзан Кадыров возмущался тем, что журналисты, освещая очередной скандал с кавказцами, непременно указывают национальность преступников, он не шутил. От слов, как говорится, - к делу. Парламент Чечни разработал законопроект, который, если его примут в Госдуме, положит конец этому беспределу безобразию.


Автор закнопроекта Магомед Даудов предлагает ввести административную ответственность за упоминание в СМИ вероисповедания и национальности героев публикаций. Изменения предполагается внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация об этом появилась и в личном аккаунте Даудова в Инстаграм, и на сайте Парламента Чеченской республики.


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Магомед Даудов, автор законопроекта, в пояснительной записке говорит, что появление такой информации в СМИ "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", не имеющих отношения к преступлениям.


Между тем, это не первая попытка внесения на рассмотрение Госдумы похожего законопроекта. В 2015 году парламент Чечни уже предпринимал похожие шаги, однако тогда Дума отклонила документ, предлагающий не указывать национальность террористов. В профильном комитете по информационной политике пояснили, что в действующем российском законодательстве уже есть все необходимые нормы, регулирующие отношения в сфере свобод человека и распространении информации. Как пойдут дела с новым законопроектом, покажет время.

Как могут выглядеть новости с учетом всех толерантных оговорок:


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Метки: Ynews   госдума   законопроект   национальность   политика   преступники   
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Заберите наконец у Кадырова Звезду Героя. Такое позорище..
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68k
Пётровыч 11 минут назад
Совсем не палятся
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1k
Ratibor 12 минут назад
Не могу не повториться...
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11k
Серёга@ 14 минут назад
В паспортах, не указывают национальность.
Написано только место рождения.
Если в новостях скажут что преступника зовут, (к примеру) Усман Нурмагомедов из Махачкалы, то можно и не называть национальность! Любому ясно, что это белорус!
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37k
Андрей 17 минут назад
Когда задержат преступника, то надо у него спросить какой он национальности и стесняется ли он своей национальности или брезгует ей, то в СМИ конечно же нельзя говорить кто преступник по начиональности.
Например:
- Кто вы по национальности и откуда прибыли?
- Я бибинец, прибыл из Бибинецкого Автономного округа.
- Вы гордитесь или презираете, что вы бибинец?
..... Далее возможны два варианта ответа .....
- Я презираю, что я бибинец (в этом случае национальность не указываем в СМИ).
- Я горжусь, что я бибинец! (ну тогда наоборот надо указать в СМИ, что человек бибинец и очень даже хорошо, что в СМИ буден указан предмет его гордости).
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−11
1 22 минуты назад
Правильно, и так понятно. Подрался значит с Кавказа, украл телефон у человека без сознания например в метро значит русская , в Солнечногорске пытался увести девочку педофил тоже русский . В Мытищах натравил собаку на девушку, тоже значит русский. Все нации видно по их делам . Ну педофилов священников даже вспоминать не хочется. Как то так )))
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−17
мерзавчик 23 минуты назад
результат правления путлерца и его шоблы -ёб/лы ...
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−17
мерзавчик 24 минуты назад
лицо бородатой национальности ...
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6k
mbr Полчаса назад
И как это будет выглядеть?
Так:
"...лица .... национальности совершили преступление, представитель ... диаспоры Имя Фамилия, заявил: Рафик неуивновен...
может уже не позориться?
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132
kapas007 Полчаса назад
Очень даже приятно было бы читать новости: преступление совершил русский или чурка. Можно писать также фамилию и все будет ясно
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42k
Элек Мек Полчаса назад
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5k
ишты Полчаса назад
Беспардонность и цинизм зашкаливают!
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27k
Aqueronte 41 минуту назад
В Америке нельзя использовать слово " nigger", поэтому там говорят: " N-word".
И мы будем говорить: уроженца республики "Ч" или "Д".
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522
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
неужели в какой-то момент преступникам стало стыдно быть чеченцами?
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35k
Антон 44 минуты назад
Может тогда лица неустановленной национальности дома у себя сидят, пока людьми не станут? Хотя это вряд ли!
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6k
sumrаknn 48 минут назад
т.е. когда дотации получать - нация важна, когда защищать национальные привычки и устои важна, чтобы грозить всем другим национальностям - важна, разжигать национальную нетерпимость - важна, отвечать за преступления - запретить.
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6k
mr.Poher 52 минуты назад
Возьмите на поводок всех тех, кто оскорбляет вас и подводит под "монастырь" всю нацию. Именно в них все ваши проблемы, а не в СМИ, которые называя национальность скота нарушившего закон, всего лишь констатируют ФАКТ принадлежности уголовника, к этой национальности!
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575
Вадим Курбатов 53 минуты назад
С введением такого закона все преступления будут ассоциироваться с черными или косыми, потому что читая о любом происшествии сразу понимаешь, кто его совершил! И только в редких случая, вчитываясь в подробности, узнаешь, что это был не кто-то из вышеперечисленных. Но кто сейчас вчитывается!? Общее мнение об этих дикарях уже сформировано и такой законом его не исправит, а только усугубит. Так что давайте, пилите и дальше сук, на котором сидите, это в вашем стиле)
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7k
Позитив Час назад
ох, была бы моя воля весь этот "бородостан" напалмом накрыли бы
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110
Ка-Пэкс Час назад
А вот интересно, если на roi.ru составить петицию "против" этого законопроекта? кто что думает?
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2k
Rhino Час назад
Когда я читаю новость, что некое преступление совершил русский, я почему-то не оскорбляюсь. Что со мной не так?
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