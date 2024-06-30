Самокатчиков будут судить за сбитых и покалеченных людей

Например, вчера в Питере самокатчик покалечил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он буквально снёс её: она получила открытую черепно-мозговую травму, сейчас в тяжёлом состоянии лежит в реанимации. На лихача завели уголовное дело о хулиганстве.

Но наказание может быть и похлеще. Верховный суд РФ объяснил, что самокатчиков могут судить по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Это если в ДТП есть серьёзно пострадавшие или даже погибшие. Получается, что лихачей ждёт такая же ответственность, как и водителей.

А именно: при тяжком ранении или смерти пешехода после ДТП, самокатчика ждут исправительные работы или до 2 лет на зоне. Если же он травмирует или станет виновником смерти двух и более человек - получит до 7 лет.