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Самокатчиков будут судить за сбитых и покалеченных людей

Самокатчиков будут судить за сбитых и покалеченных людей

Автор:
30 июня 2024 21:05
Сообщество : Жить в России
Метки: СУД   аварии   запрет   ответственность   самокат   уголовная статья   
1675
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За ДТП им грозит вплоть до 7 лет колонии.

В последнее время слово «самокатчик» стало чуть ли не ругательством. И граждан, недовольных лихачами, можно понять. Новости о ДТП с двухколёсными товарищами появляются регулярно, в том числе и с тяжкими травмами.

Например, вчера в Питере самокатчик покалечил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он буквально снёс её: она получила открытую черепно-мозговую травму, сейчас в тяжёлом состоянии лежит в реанимации. На лихача завели уголовное дело о хулиганстве.

Но наказание может быть и похлеще. Верховный суд РФ объяснил, что самокатчиков могут судить по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Это если в ДТП есть серьёзно пострадавшие или даже погибшие. Получается, что лихачей ждёт такая же ответственность, как и водителей.

А именно: при тяжком ранении или смерти пешехода после ДТП, самокатчика ждут исправительные работы или до 2 лет на зоне. Если же он травмирует или станет виновником смерти двух и более человек - получит до 7 лет.

Так что статью о хулиганстве тому, кто определил женщину в реанимацию, могут переквалифицировать. Отдельный вопрос - арендованные самокаты. Собственно, большая часть аварий происходит как раз с их участием. В Дептрансе сообщают, что только с начала этого года, самокатчики совершили 135 тысяч различных нарушений.

Эту проблему обсуждают на самом высшем уровне, но все ждут чётких решений. Как в том же Сингапуре - там власти просто запретили гонять по тротуарам. Ездить можно только по велодорожкам.

Этот запрет на использование электросамокатов на тротуарах - непростое решение. Но это необходимый шаг, чтобы пешеходы снова чувствовали себя в безопасности, - заявил местный министр транспорта.

Будут ли такие меры и у нас - неясно. Но пешеходы точно хотят спокойно ходить по улицам и не бояться того, что какой-нибудь «гонщик» отправит их в реанимацию.


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Метки: СУД   аварии   запрет   ответственность   самокат   уголовная статья   
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13  комментариев
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153k
parallax 2 часа назад
Для начала надо законодательно и аппаратно ограничить скорость скутеров.
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10k
Vалѣнтиныч 50 минут назад
Всё, что МОЖЕТ развить скорость более 7-8 км/ч не должно находиться на тротуарах! Даже если это скейтбордист или конькобежец. Если принять этот закон и разрешить ипашить нарушителей всеми подручными средствами, пока едут правоохранители, проблема будет решена.
Если сбивает пешехода на переходе- наказание втрое больше, чем водителю автомобиля.
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182
SergVR Час назад
ха ха ха.... и еще три раза...
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5k
Алекс Лом Час назад
Основная масса ДТП с самокатчиками это шеринговые самокаты - дебилы берут их на время а время деньги и летят не разбирая дороги и светофоров. Вся проблема с ними не стоит даже слов , нужно наказывать прокат . И статью придумывать не нужно "оказание услуг повлекших тяжкие телесные повреждения" и все , шеринг сами решат проблему с лихачами . Но у нас же как ,кто то сверху имеет с шерига бешеные деньги вот и пытаются лечить следствие а не устранять причину.
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24k
Killgrave Час назад
Пусть nuздyют на проезжую часть. Там их петушиные ряды быстро поредеют.
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20k
Bill Час назад
А что, раньше не судили?
- Вы обвиняетесь в том что покалечили женщину.
- Но я же был на самокате.
- Полностью оправдан!
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5
Чумадан Погодил Час назад
То есть, если я покалечу кого без самоката, мне ничего не будет? Зачем лишние законы?
Другой вопрос - надо сделать обязательной страховку для самокатчиков, на манер автомобильной. А то, собьёт он меня, а взять с него нечего.
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6k
Горожанин Час назад
Идиотизм. Нет бы просто запретить езду по тротуарам. Нет, надо высасывать из пальца нечто. Ну, разрешите тогда мотоциклистам и автомобилистам ездить по тротуарам - конечно, с учётом так называемого ответственного вождения и заботой о пешеходах. А что, чем мотоциклисты и автомобилисты менее ответственны самокатчиков (и велосипедистов тоже) и не могут как они свободно ездить по тротуарам? Если уж соблюдать бредовую логику с самокатчиками (и великовозрастными велосипедистами) так уж до конца)))
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August
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