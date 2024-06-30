Самокатчиков будут судить за сбитых и покалеченных людей

За ДТП им грозит вплоть до 7 лет колонии.
В последнее время слово «самокатчик» стало чуть ли не ругательством. И граждан, недовольных лихачами, можно понять. Новости о ДТП с двухколёсными товарищами появляются регулярно, в том числе и с тяжкими травмами.
Например, вчера в Питере самокатчик покалечил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он буквально снёс её: она получила открытую черепно-мозговую травму, сейчас в тяжёлом состоянии лежит в реанимации. На лихача завели уголовное дело о хулиганстве.
Но наказание может быть и похлеще. Верховный суд РФ объяснил, что самокатчиков могут судить по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Это если в ДТП есть серьёзно пострадавшие или даже погибшие. Получается, что лихачей ждёт такая же ответственность, как и водителей.
А именно: при тяжком ранении или смерти пешехода после ДТП, самокатчика ждут исправительные работы или до 2 лет на зоне. Если же он травмирует или станет виновником смерти двух и более человек - получит до 7 лет.
Так что статью о хулиганстве тому, кто определил женщину в реанимацию, могут переквалифицировать. Отдельный вопрос - арендованные самокаты. Собственно, большая часть аварий происходит как раз с их участием. В Дептрансе сообщают, что только с начала этого года, самокатчики совершили 135 тысяч различных нарушений.
Эту проблему обсуждают на самом высшем уровне, но все ждут чётких решений. Как в том же Сингапуре - там власти просто запретили гонять по тротуарам. Ездить можно только по велодорожкам.
Этот запрет на использование электросамокатов на тротуарах - непростое решение. Но это необходимый шаг, чтобы пешеходы снова чувствовали себя в безопасности, - заявил местный министр транспорта.
Будут ли такие меры и у нас - неясно. Но пешеходы точно хотят спокойно ходить по улицам и не бояться того, что какой-нибудь «гонщик» отправит их в реанимацию.
Источник:
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Если сбивает пешехода на переходе- наказание втрое больше, чем водителю автомобиля.
- Вы обвиняетесь в том что покалечили женщину.
- Но я же был на самокате.
- Полностью оправдан!
Другой вопрос - надо сделать обязательной страховку для самокатчиков, на манер автомобильной. А то, собьёт он меня, а взять с него нечего.