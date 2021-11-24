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Товар в обмен на жизнь: запрещенная продукция со всего мира

Товар в обмен на жизнь: запрещенная продукция со всего мира (19 фото)

Автор:
24 ноября 2021 20:46
Сообщество : Факты
Метки: запрет   запрещено   киндер сюприз   несчастные случаи   подборка   факты   
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Реклама в любое время всегда делала свое дело: вызывала интерес людей к той или иной продукции, убеждая в её пользе и безопасности. Однако история знает немало примеров, когда слепая вера в товары даже именитых компаний стоили кому-то здоровья или жизни.

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Сегодня автомобили марки Ford по-прежнему считаются ходовыми, однако в 70-х годах компанию судили за убийство по неосторожности.


При ударе сзади бензобак машины мог взорваться, однако эта проблема была характерна и для других компактных автомобилей. Правда, Ford знала об этом косяке, но решила не исправлять. Всего на компанию было подано 117 исков. Одно дело всё же было проиграно, поэтому автомобиль был отозван из производства в 1978 году.


Надевать детей на себе в открытых сумках-слингах было особенно популярно в 2000-х. Казалось бы, удобная вещь, позволяющая держать своих чад ближе к себе, занимаясь повседневной рутиной.

Компания Infantino придерживалась мнения, что сумка позволит родителям и детям быть ближе. Однако как только трое младенцев задохнулись, продукцию полностью отозвали в 2010 году.


Дети готовы есть буквально всё, даже несъедобное. Главное, чтобы это были не овощи. Именно поэтому погибла магнитная игрушка, ставшая популярной во всём мире в 2009 году.


Она предназначалась для взрослых, но малыши, часто добирались до них и проглатывали магниты. Стоило проглотить два или более шариков, как они соединялись, вызывая жуткие внутренние разрывы. В итоге за медицинской помощью обратилось более 2 900 человек в период с 2009 по 2013 год. Это и побудило отозвать опасную игрушку в 2012 году.


«Four Loko» - аналог российского «Ягуара». Такой же алкогольно-кофеиновый напиток, который запретили в некоторых штатах после серии госпитализаций. В итоге из него убрали всё, кроме алкоголя.


Позже Канада решила выпустить свой аналог американского продукта под названием FCKD UP. Правда, его запретили полностью после гибели девочки-подростка на домашней вечеринке, получившая ощущение «взбодренного пьянства» (это когда ты пьян, но понимаешь это, когда находишься на пути на тот свет).


Этот продукт позиционировался как средство профилактики синдрома плоской головы и синдрома внезапной детской смерти. Эффективность этого товара не была доказана, а, наоборот, создавался риск удушья.


В 2010 году Управление по санитарному надзору призвало не использовать позиционеры, связав их с 12 смертями младенцев. В итоге розничные продавцы, не дожидаясь крайних мер, сняли их с продажи.

Партнерство этих компаний началось ещё  в 1906 году, но в начале 2000-х их ждал крупный разлад. В Ford заявили, протекторы в шинах от Firestone могли отделиться и вызвать взрыв во время движения.

Однако те, в свою очередь, обвинили в этом автомобиль Ford Explorer, якобы имевший дефектную конструкцию, вызывающую крен. В итоге, сотни смертей только на территории США привели к отзыву покрышек и переделке автомобиля.


Бросание гигантских дротиков в землю уже кажется не такой уж и безопасной идеей. Но, видимо, не для людей 70-х и 80-х годов. Этот продукт стал причиной обращения тысяч людей в отделение неотложной помощи.


Самое интересное, что запретили  их только в США и Канаде. Но если хотите сыграть в опасную игру, это всё ещё можно сделать в Европе.

Многие дети думали, что это аналог Cadbury Creme Egg (яйцо со вкусной начинкой), его сразу же глотали целиком. А вместе с ним и закрытую в пластиковой оболочке игрушку. Несколько смертей, вызванных удушьем, вынудили запретить этот продукт в США.


Однако у нас, видимо, такой проблемы всё-таки нет.


Казалось бы, что может быть не так с плюшевыми бамперами. Но именно от них в период с 1985 по 2012 год погибло 77 младенцев.


Меламин используется в производстве множества продуктов по всему миру, в том числе в огнестойких красках и пластмассе. Казалось бы, зачем его добавлять в детское молоко? Но именно его использовали в Китае, чтобы создать видимость высокого содержания белка и пройти проверку качества.


Как итог, 54 000 младенцев госпитализировали из-за проблем с почками. После того, как скандал раскрыли в 2008 году, виновников ждали тюремные сроки и даже смертный приговор.

 

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Метки: запрет   запрещено   киндер сюприз   несчастные случаи   подборка   факты   
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Карандаш 2,0 Час назад
Яйцо киндер сюрприза глотали целиком?
Вы размер киндера видели?
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Konstantine 49 минут назад
кроме молока и колес, истинной причиной есть неверное использование предметов и ключевое слово "может", которое в суде работает даже при 0,001%. вот только ситуацию это не исправить: если человек идиот - то это надолго.
это ж какая глотка у их детей чтоб киндер-яйцо целиком заглотнуть???
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Viktor 53 минуты назад
Чё это она погибла магнитная игрушка, по-моему живёт и процветает!

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azuver Час назад
«Киндер Сюрприз». Как ребёнок может прогладить это яйцо целиком.Что за бред?.Взрослый при всём желании не сможет, а ребёнок тем более.
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