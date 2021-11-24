Товар в обмен на жизнь: запрещенная продукция со всего мира

Надевать детей на себе в открытых сумках-слингах было особенно популярно в 2000-х. Казалось бы, удобная вещь, позволяющая держать своих чад ближе к себе, занимаясь повседневной рутиной.

Компания Infantino придерживалась мнения, что сумка позволит родителям и детям быть ближе. Однако как только трое младенцев задохнулись, продукцию полностью отозвали в 2010 году.