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Сказки про Незнайку, как учебник политэкономии

Сказки про Незнайку, как учебник политэкономии (8 фото)

Автор:
24 ноября 2021 10:43
Метки: интересно   литература   факты   
1561
8

Одной из популярных и любимых детских книжек в Советском Союзе были «Приключения Незнайки и его друзей». Нет, Буратино, Чиполлино и Волшебника Изумрудного города тоже любили и читали. Но веселый Незнайка был как-то ближе и роднее. Немудрено ведь это был самый что ни на есть советский сказочный герой.

Любимый Буратино» пересказан с итальянского «Пиноккио», Чиполлино из одноименной сказки Джанни Радари, а «Волшебник Изумрудного города» — с американского «Волшебника страны Оз».


А «Приключения Незнайки» и последующие продолжения «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне» это родимое совковое, написанное талантливым детским писателем Николаем Носовым.

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Николай Николаевич Носов родился в 1908 году, в семье эстрадного артиста, правда не очень успешного, и совмещающего эстраду с работой железнодорожника.


Детство его прошло в небольшом городке Ирпене, недалеко от Киева, где мальчик и начал учиться в гимназии. Маленький Николай любил бывать на выступлениях отца, смотреть концерты и спектакли. Родители даже думали, что мальчик тоже хочет стать актёром. А он долгие годы метался и не мог найти себя. В детстве просил скрипку, чтобы учится музыке. Недолго позанимался и забросил, увлекся химией, театром шахматами фотографией, электротехникой и даже радиолюбительством.


А в стране бушевала Гражданская война. Недостаток продуктов, отсутствие тепла и электричества холодной зимой, болезни были обычным явлением того времени. Вся его семья переболела тифом. К счастью, никто не умер. Николай вспоминал, что, когда он выздоровел (он болел дольше всех), его мать плакала от радости, потому что все остались живы. «Так я узнал, что плакать можно не только от горя».


Чтобы помочь семье, Николай с 14 лет был вынужден работать: был газетным торговцем, землекопом, косарём, чернорабочим на бетоном заводе. Попутно продолжал учиться в гимназии, реорганизованной в школу-семилетку. Хотел стать химиком и даже подал документы в Киевский политехнический институт, но потом увлекся кинематографом и поступил в художественный институт. В общем, нормальные метания молодого человека в поисках жизненного пути.


После окончания Московского института кинематографии работал постановщиком и режиссёром мультипликационных, научных и учебных фильмов. В годы войны занимался режиссурой учебных военно-технических фильмов для Красной Армии.

А писателем стал случайно. В 1930 году женился, вскоре родился сын Петр. Рассказывал сыну на ночь сказки и истории, которые зачастую сам и придумывал. А потом, как-то записал их на бумаге. И получилась добрая и хорошая книжка для детей. «Постепенно я понял, что сочинять для детей — наилучшая работа, она требует очень много знаний, и не только литературных…».


Хотя первый рассказы опубликовал еще до войны, профессиональным детским писателем стал после нее. Эти рассказы вошли в первый сборник Носова «Тук-тук-тук», 1945 год. Через год издательство «Детгиз» выпустило следующий сборник рассказов Носова — «Ступеньки». Широкую популярность завоевали и повести для подростков «Весёлая семейка» (1949), «Дневник Коли Синицына» (1950), «Витя Малеев в школе и дома» (1951). В 1953 году был опубликован сборник рассказов «На горке», в 1956 году — «Прятки», в 1958 году — «Весёлые рассказы и повести».


Николай Носов интересовался психологией детей, считал, что «к детям нужно относиться с самым большим и очень тёплым уважением», наверное, поэтому его книги находили и находят такой большой отклик у детской аудитории. А также сыграл талант и опыт режиссера научно-популярных фильмов: он не сюсюкал с детьми и подростками, коротко, ясно и весьма детально объяснял все события и все тонкости, даже волшебные и сказочные.

А в 1952 году случилась знаковая встреча. С делегацией советских писателей поехал в Минск на юбилей Якуба Коласа. В одном купе с ним ехал молодой писатель Богдан Чалым, в то время редактор украинского детского журнала «Барвинок». Они проговорили всю ночь, и Носов поведал о замысле «Незнайки», который родился под впечатлением от прочитанной им в детстве сказки Анны Хвольсон «Царство малюток» (1889), которая, в свою очередь, была основана на комиксах поэта Палмера Кокса. Из сказки Хвольсон было взято и имя главного героя (при этом у Хвольсон Незнайка чисто второстепенный персонаж, а на нынешнего Незнайку гораздо больше похож тот, которого у Хвольсон звали Мурзилкой). Чалый, который сам был известен, как автор стихотворной книги «Приключения Барвинка и Ромашки», буквально влюбился в образ обаятельного коротышки и предложил сразу же, как только появятся первые главы произведения, даже не дожидаясь его окончания, опубликовать их в своём журнале.


Некоторые въедливые комментаторы начнут возмущаться: пишешь, что это наш советский сказочный герой и тут же выдаешь, что у Носова были предшественники - Кокс и Хвольсон. А всё нормально. Ни одно произведение искусства не возникало из ничего. К тому же литература Носова настолько выше, качественнее примитивной графомании предшественников, что говорить об этом просто смешно. Не забудем также, что Палмер Кокс был художником, карикатуристом (несомненно, талантливым, выдающимся для своего времени), но не писателем. Да говоря откровенно, их бы давным-давно позабыли, если бы не Носов со своим Незнайкой.


И вот в журнале «Барвинок», который тогда выходил на двух языках, стала печататься «Приключения Незнайки и его товарищей». И быстро завоевала популярность и любовь. Детский журнал буквально расхватывался, сказкой зачитывались не только дети, но и взрослые. Кстати вспомнил прикол, случившийся со мной в детстве. Попросил я маму выписать мне популярный тогда журнал «Мурзилка». А он был жутко лимитирован, и подписка не досталась. Тогда моя мама выписала мне журнал «Барвинок», не знала: что он выходит на украинском языке. И вот я казахско-русский пацаненок целый год читал журнал на украинской мове.

В 1954 году в издательстве «Детгиз» уже под названием «Приключения Незнайки и его друзей» выходит отдельная книга, моментально ставшая дефицитной. Успеху сопутствуют и великолепные иллюстрация художника Алексея Лаптева. Именно Лаптев создал привычный облик Незнайки, который после этого стали использовать и другие художники. На волне успеха Носов пишет книги «Незнайка в Солнечном городе» (1958) и «Незнайка на Луне» (1964—1965).


И опять обращается к детям как к нормальным читателям, в отличие от других детских писателей не считает их несмышленышами и даунами. Объясняет нормальным языком, без сопливого сюсюканья, описывает приборы, иногда даже дает смешные схемы. То есть коротышки из его книг, по сути, это крошечные взрослые люди с чертами характера ребёнка. Они живут, работают, собирают урожай, изобретают машины.

В первой книжке коротышки ездят на газированном автомобиле и изобретают воздушный шар. Вернувшись из путешествия, они стали строить мост, водопровод и фонтаны, которые видели в Зелёном городе. Вторая книга загружена подробными описаниями всевозможных технических устройств и даже фабрики и типографии в Солнечном городе, куда попадают Незнайка, Кнопочка и Пачкуля Пёстренький. Это радиолярии, циркулины и планетарки, диковинные здания, автомобили и даже электронные машины, играющие в шахматы (1958 год!). В жизни коротышек (как и в жизни советских людей) появилось также телевидение.

В третьей книге коротышки строят космический корабль и отправляются на Луну. А как же иначе – как раз Гагарин полетел в космос, и это нашло отражение в детской сказке. Не зря все-таки Носов до писательской стези, работал режиссером научно-технических программ. В детской книжке предсказаны многие изобретения, фантастические для тех времен и существующие сегодня: робот-пылесос, беспроводная передача энергии, автонавигаторы, автоматизированный транспорт, система телевизионного канала в общественном транспорте, принцип лазерной печати, использование солнечных батарей на крышах домов для обеспечения электроэнергией, плоские широкоэкранные настенные телевизоры.


А еще трёх книгах о Незнайке перед детьми в легкой и доступной форме разворачивается целая мировая история политэкономии: от элементарной меновой экономики — к полному коммунизму (на всякий случай Носов обошел развитой социализм), а затем вдруг в «загнивающий» на Луне капитализм. В Солнечном городе Незнайка так описывает экономику Цветочного города: «...Значит, вы должны дать портному за брюки, скажем, грушу. Но если портному не нужна груша, а нужен, к примеру сказать, стол, то вы должны пойти к столяру, дать ему грушу за то, что он сделает стол, а потом этот стол выменять у портного на брюки»...

Зато на Луне товарно-денежные отношения очень похожи на нынешние — там капитализм. Роман-сказку «Незнайка на Луне» экономисты называют самым толковым и доступным учебником политэкономии. Любой ребенок, прочитав книжку отлично усвоит, что такое акционерное общество, реклама, продажная пресса, лопнувший банк, биржа, забастовка, безработица, что такое рыночные отношения. Из этой книжки можно узнать, как Пончик стал миллионером и почему разорился. Как Незнайка хотел бежать с деньгами вкладчиков, но его самого надули компаньоны.


Хорошие были книжки. Об их популярности можно говорить по спекулятивным ценам. В госторговле они стоили рубль-два, на черном рынке влет уходили в 10 раз выше номинала. А уж к «Незнайке на Луне», без четвертака не подходи. Даже сегодня книги Николая Носова актуальны – по прежнему воспитывают в детях честность, чувство товарищества, отзывчивость, любовь к труду; в них осуждаются такие постыдные качества, как зависть, тщеславие, грубость. Так что покупайте своим детишкам книжки про Незнайку.

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Метки: интересно   литература   факты   
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16k
Топпер Харли 11 часов назад
Читал в детстве "Незнайку на Луне" но даже в кошмарном сне не предполагал что попаду туда в реальности)
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8
Евграфов 36 минут назад
Думаю на фотографии он не с сыном, а с внуком Игорем, про которого написал "повесть о моём друге Игоре".
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1k
Паша 58 минут назад
Вообще прекрасный писатель Николай Носов трилогия про Незнайку это вещь, а вспомните так же рассказы Живая шляпа, Огурцы, Бобик в гостях у Барбоса, Мишкина каша и прочее, перечитывал несколько раз, спасибо Николай Николаевич!!!
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4k
Бу 10 часов назад
Спасибо
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10k
Kostick 11 часов назад
"Даже сегодня книги Николая Носова актуальны – по прежнему воспитывают в детях честность, чувство товарищества, отзывчивость, любовь к труду; в них осуждаются такие постыдные качества, как зависть, тщеславие, грубость. Так что покупайте своим детишкам книжки про Незнайку.", - ага, пока их не признали экстремистскими -) одни слова про полицаев, чего стоят.
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45
Andruha Kostick 7 часов назад
Согласен, так как недавно театральную постановку Чиполинно, чуть ли не признали экстремистской. Напугали актёров так что половина из них отказались играть свои роли. Побоялись что даже детский рассказ может вызвать революционное настроение в обществе. Надо все запретить. А только смотреть и верить какие пиндосы с гейропейцами тупые. А у нас тишь и благодать под руководством мудрого царя, с умеренным консерватизмом.
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7k
Ф Ив 11 часов назад
"Незнайка на Луне" уникальная книга: в простой и интересной форме рассказано о том что такое: деньги, рынок, биржа. Показано как функционирует капиталистический строй, как приличные люди могут скатиться на дно, если не повезет. Всего и не перечислить.
Мне думается эту книгу можно использовать как учебное пособие для тех кто только начинает изучать экономическую теорию.
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9k
ScorpionDS 11 часов назад
"Незнайка на Луне" это вообще триллер какой-то, помню мне еще дедушка ее читал, потом я перечитывал уже сам.
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