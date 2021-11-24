Сказки про Незнайку, как учебник политэкономии

Николай Николаевич Носов родился в 1908 году, в семье эстрадного артиста, правда не очень успешного, и совмещающего эстраду с работой железнодорожника.

Детство его прошло в небольшом городке Ирпене, недалеко от Киева, где мальчик и начал учиться в гимназии. Маленький Николай любил бывать на выступлениях отца, смотреть концерты и спектакли. Родители даже думали, что мальчик тоже хочет стать актёром. А он долгие годы метался и не мог найти себя. В детстве просил скрипку, чтобы учится музыке. Недолго позанимался и забросил, увлекся химией, театром шахматами фотографией, электротехникой и даже радиолюбительством.

А в стране бушевала Гражданская война. Недостаток продуктов, отсутствие тепла и электричества холодной зимой, болезни были обычным явлением того времени. Вся его семья переболела тифом. К счастью, никто не умер. Николай вспоминал, что, когда он выздоровел (он болел дольше всех), его мать плакала от радости, потому что все остались живы. «Так я узнал, что плакать можно не только от горя».

Чтобы помочь семье, Николай с 14 лет был вынужден работать: был газетным торговцем, землекопом, косарём, чернорабочим на бетоном заводе. Попутно продолжал учиться в гимназии, реорганизованной в школу-семилетку. Хотел стать химиком и даже подал документы в Киевский политехнический институт, но потом увлекся кинематографом и поступил в художественный институт. В общем, нормальные метания молодого человека в поисках жизненного пути.

После окончания Московского института кинематографии работал постановщиком и режиссёром мультипликационных, научных и учебных фильмов. В годы войны занимался режиссурой учебных военно-технических фильмов для Красной Армии.