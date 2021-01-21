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Интересные факты о Салтыкове-Щедрине

Интересные факты о Салтыкове-Щедрине (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 08:44
Сообщество : Факты
Метки: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   интересно   литература   писатель   познавательно   факты   фото   
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – один из отечественных классиков, с творчеством которого знакомятся ещё в школе на уроках русской литературы. Тогда же изучают биографию писателя, но, к сожалению, на это отводится немного времени, поэтому большинство интересных фактов из жизни Салтыкова-Щедрина остаются неизвестными для широкого круга читателей, хотя они и стоят внимания.

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Метки: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   интересно   литература   писатель   познавательно   факты   фото   
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ваня панкин 2 часа назад
один из любимых писателей...
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