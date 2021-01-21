Интересные факты о Салтыкове-Щедрине

Под прицел пера нередко попадали чиновники или госслужащие. Коллеги и начальство с возмущением искали прозрачные намёки и личные признаки в героях произведений. Кто-то из друзей справедливо предостерегал сатирика, что подобная ситуация может обернуться против карьеры Михаила Евграфовича. Эту мысль поддержала жена писателя, поэтому было принято решение для литературной деятельности использовать псевдоним.



Что в имени тебе моём?



Искусствоведы и биографы Салтыкова не одно десятилетие бились над разгадкой того, почему литератор для псевдонима выбрал именно фамилию Щедрин. Однозначного ответа найти так и не удалось, но в ходе исследований появились четыре самые достоверные версии:



«Крестьянская». Мать Михаила Евграфовича, когда он был ещё ребёнком, провернула удачную аферу, результатом которой стало выгодное приобретение деревни Заозёрное. Селение было небольшое, но через двор в нём жили крестьяне с фамилией Щедрины. Может быть яркие воспоминания детства повлияли на писателя, поэтому он сделал выбор в их пользу.



«Любовная». Женой литератора стала девушка, которую мужчина безумно любил. Он сделал всё возможное, чтобы обеспечить ей и детям достойный уровень жизни и безбедное существование. Сын писателя указывал в своих воспоминаниях, что вероятно, мать, понимая всю широту души и щедрость мужа и отца своих детей, посоветовала взять такой «добрый» псевдоним.



«Французская». Произведение автора «Губернские очерки» было издано в типографии Санкт-Петербурга в 1857 году. На нём впервые появилось имя – Н. Щедрин. В рассказах описывались факты из жизни простых крестьян, проблемы страны, высказывались нетипичные для России XIX века либеральные мысли. Создавалось впечатление, что идеи позаимствованы у идейных вдохновителей французской революции, произошедшей девятью годами ранее. Сам термин «либеральные» (généreux) во Франции переводится ещё и как «щедрый». Как известно, Михаил Евграфович с подростковых лет владел французским языком. Возможно, интересная авторская мысль натолкнула Салтыкова-Щедрина на то, чтобы воспользоваться таким псевдонимом «французского» происхождения.



«Раскольничья». Находясь в вятской ссылке, литератору пришлось поучаствовать в расследовании уголовного дела, в котором фигурировали раскольники. Один из допрашиваемых был очень заметный человек. Он обладал недюжинным умом и самообладанием. Фамилия этого свидетеля, который очень понравился литератору и вызвал глубокое уважение, была Щедрин.