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Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России

Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России (10 фото)

Автор:
24 ноября 2021 07:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дом   здание   избы   интересно   срубы   факты   фото   
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Если говорят о деревянных срубах, то обязательно в России. Однако однажды американские строители удивили весь мир, соорудив самую большую избу на планете. Здание рекордной высоты (примерно 7 этажей) было построено еще на рубеже XX века.

Несмотря на использование целых бревен с корой для прочности конструкции, ее все-таки ожидал печальные конец. О том, что произошло с высочайшей избой в истории, рассказываем ниже.


Достоинство ярмарки

Интересно, что эта изба была построена не из-за избытка материала или хорошей жизни местных, а в силу экономического кризиса. В те времена практически все регионы страны стремились предоставить общественному вниманию нечто интересное лишь с одной целью — привлечь как можно больше инвесторов. Город Портленд в штате Орегон тоже решил попытать удачу, устроив для этого масштабную ярмарку.

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Стоит упомянуть, что сам регион был известен на всю страну своей лесной промышленностью. Понятно, что там был кладезь строительных материалов, включая пихту Дугласа — одно из самых востребованных деревьев в строительстве по всему Тихоокеанскому побережью. Помимо пихт, на территории росли кедр, клен и другие виды сырья для строительства.

Для стимуляции экономики города и организовали ярмарку, на которой также присутствовала площадка для демонстрации построек. Каждое здание обладало какой-либо изюминкой, однако сильнее всего посетителей поразил огромный сруб, высота которого равнялась высоте 7-этажного дома.

Жизненный путь сруба

Впечатляющей высоты изба была построена из 54 единиц крупнейших пихт Дугласа, которые только смогли найти в округе. Самое маленькое из бревен достигало в диаметре практически 2 м. Однако не только масштабы здания удивляли гостей, ведь потолок конструкции был выполнен из стекла, что, в силу большой высоты, создавало иллюзию взгляда в небо.

Внутри здания тоже решили разместить выставочные элементы. Так, в павильон поместили образцы лесного производства, а также многочисленных чучел. Создатели избы произвели на свет уникальное строение, которое моментально было признано крупнейшим в своей категории.

К сожалению, вскоре здание стало стремительно разрушаться из-за воздействия погодных условий. Значительные перепады температур и влажность нанесли конструкции значительный урон, а два возгорания еле удалось устранить. В конечном счете в 1964 году пожар потушить не получилось, здание сгорело дотла. На его месте спустя время возвели новый павильон.

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Метки: в мире   дом   здание   избы   интересно   срубы   факты   фото   
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