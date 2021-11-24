Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России

Если говорят о деревянных срубах, то обязательно в России. Однако однажды американские строители удивили весь мир, соорудив самую большую избу на планете. Здание рекордной высоты (примерно 7 этажей) было построено еще на рубеже XX века.
Несмотря на использование целых бревен с корой для прочности конструкции, ее все-таки ожидал печальные конец. О том, что произошло с высочайшей избой в истории, рассказываем ниже.
Достоинство ярмарки
Интересно, что эта изба была построена не из-за избытка материала или хорошей жизни местных, а в силу экономического кризиса. В те времена практически все регионы страны стремились предоставить общественному вниманию нечто интересное лишь с одной целью — привлечь как можно больше инвесторов. Город Портленд в штате Орегон тоже решил попытать удачу, устроив для этого масштабную ярмарку.
Стоит упомянуть, что сам регион был известен на всю страну своей лесной промышленностью. Понятно, что там был кладезь строительных материалов, включая пихту Дугласа — одно из самых востребованных деревьев в строительстве по всему Тихоокеанскому побережью. Помимо пихт, на территории росли кедр, клен и другие виды сырья для строительства.
Для стимуляции экономики города и организовали ярмарку, на которой также присутствовала площадка для демонстрации построек. Каждое здание обладало какой-либо изюминкой, однако сильнее всего посетителей поразил огромный сруб, высота которого равнялась высоте 7-этажного дома.
Жизненный путь сруба
Впечатляющей высоты изба была построена из 54 единиц крупнейших пихт Дугласа, которые только смогли найти в округе. Самое маленькое из бревен достигало в диаметре практически 2 м. Однако не только масштабы здания удивляли гостей, ведь потолок конструкции был выполнен из стекла, что, в силу большой высоты, создавало иллюзию взгляда в небо.
Внутри здания тоже решили разместить выставочные элементы. Так, в павильон поместили образцы лесного производства, а также многочисленных чучел. Создатели избы произвели на свет уникальное строение, которое моментально было признано крупнейшим в своей категории.
К сожалению, вскоре здание стало стремительно разрушаться из-за воздействия погодных условий. Значительные перепады температур и влажность нанесли конструкции значительный урон, а два возгорания еле удалось устранить. В конечном счете в 1964 году пожар потушить не получилось, здание сгорело дотла. На его месте спустя время возвели новый павильон.
Источник:
- Настоящий подземный город, где в стенах квартир можно найти драгоценные камни
- Самый несгибаемый воин в истории
- Как на Байкале ловят нейтрино
- Пентагон - самое большое офисное здание в мире
- Зачем американцы потопили технику стоимостью в 4 миллиона долларов?
Понравилось29