Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России

Несмотря на использование целых бревен с корой для прочности конструкции, ее все-таки ожидал печальные конец. О том, что произошло с высочайшей избой в истории, рассказываем ниже.

Достоинство ярмарки

Интересно, что эта изба была построена не из-за избытка материала или хорошей жизни местных, а в силу экономического кризиса. В те времена практически все регионы страны стремились предоставить общественному вниманию нечто интересное лишь с одной целью — привлечь как можно больше инвесторов. Город Портленд в штате Орегон тоже решил попытать удачу, устроив для этого масштабную ярмарку.