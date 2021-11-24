Принцесса-воровка

Сначала судьба вполне благоволила девушке: через несколько недель после приезда в Лондон она была нанята горничной к Каролине Вернон, одной из фрейлин королевы Шарлотты. Сара была девушкой смекалистой и наблюдательной, а должность служанки позволила ей услышать многое о частной жизни членов королевской семьи, даже если это и не предназначалось для ее ушей.

Вскоре, правда, трудиться с метлой и щеткой Саре надоело, и она решила немного обогатиться. Стащив ключ от апартаментов королевы, она выкрала несколько золотых украшений, миниатюрный портрет королевы и одно из ее парадных платьев.