Принцесса-воровка

Полтора года принцесса пользовалась гостеприимством самых влиятельных господ Нового света и блистала на светских балах. Пока внезапно не выяснилось, что все это время роскошной жизнью наслаждалась не оскорблённая принцесса, а беглая преступница, проданная в рабство...
Настоящее имя принцессы Сюзанны было Сара Уилсон. Родилась она в деревне Стаффордшир, в Уэст-Мидленде, примерно в 1754 году и была дочерью судебного пристава. Когда Саре исполнилось 16 лет, она четко поняла, что не хочет остаток жизнь провести в сельской глуши, а хочет стать богатой и знаменитой. Для осуществления своего нехитрого плана девушка отправилась в Лондон на поиски лучшей жизни.
Сначала судьба вполне благоволила девушке: через несколько недель после приезда в Лондон она была нанята горничной к Каролине Вернон, одной из фрейлин королевы Шарлотты. Сара была девушкой смекалистой и наблюдательной, а должность служанки позволила ей услышать многое о частной жизни членов королевской семьи, даже если это и не предназначалось для ее ушей.
Вскоре, правда, трудиться с метлой и щеткой Саре надоело, и она решила немного обогатиться. Стащив ключ от апартаментов королевы, она выкрала несколько золотых украшений, миниатюрный портрет королевы и одно из ее парадных платьев.
Возможно, Сара надеялась, что королева Шарлотта не заметит пропажи нескольких безделушек, но судьба оказалась не на ее стороне. К несчастью для Сары, королева, как истинная немка, была очень щепетильна к своим вещам и имела привычку каждый вечер пересчитывать свои драгоценности. Обнаружив пропажу, она велела установить круглосуточное наблюдение за своими покоями, ожидая, что вор придет вновь. Так и произошло: через несколько дней после первой кражи Сара вернулась и была поймана с поличным.
Незадачливой служанке были предъявлены обвинения в расхищении королевского имущества и нарушении неприкосновенности частной жизни королевы. Сначала Сару приговорили к смертной казни, но благодаря заступничеству Каролины Вернон, которая успела привязаться к бойкой девушке, приговор был смягчен, и Сару отправили отбывать наказание в колонии.
В июле 1771 года Сару посадили на тюремный корабль, который направлялся в Балтимор, штат Мэриленд.
В Балтиморе Сара была продана в рабство некоему Уильяму Дювалю, плантатору из Буш-Крика. Однако почти сразу же ей удалось сбежать в Вирджинию, где она начала свою жизнь карьеру самозванки.
Абсолютно непонятным и отчасти фантастическим остаётся тот факт, что Саре удалось сохранить при себе украденные вещи (платье, миниатюрные портрет и кольцо королевы) и перевезти их с собой через Атлантический океан. Как бы то ни было, в задуманной Сарой авантюре они ей очень пригодились.
Сара представилась местным аристократам принцессой Сюзанной Каролиной Матильдой Мекленбург-Стрелицкой, сестрой королевы Шарлотты. Она утверждала, что была вынуждена эмигрировать в Америку, спасаясь от нежеланного брака, навязываемого ей родными. Якобы из-за глубокой обиды на свою семью Сюзанна отказывалась говорит на "родном" немецком языке, которого, разумеется, не знала. Вещи королевы, а также некоторые рассказанные Сарой подробности личной жизни королевской четы (в частности, их домашние имена) полностью усыпили бдительность общественности.
К тому же, по-видимому, Сара обладала выдающимся актерским талантом и природной харизмой. Она смогла убедить колониальных аристократов, что в ответ на их гостеприимство одарит их всевозможными благами, как только досадный инцидент разрешится, и она вернется на свое законное положение в Англии. Так что в течение нескольких месяцев Сара, то есть принцесса Сюзанна, наслаждалась организованными в ее честь приемами и роскошной жизнью за счёт других.
Все это время Дюваль, купивший Сару за значительную сумму денег, разыскивал свое сбежавшее имущество. Услышав о принцессе Сюзанне, он тотчас же обо всем догадался. Сначала о распечатал листовки, призывающие найти и вернуть Сару за вознаграждение, а когда это не помогло: нанял специального человека, Майкла Далтона, который должен был разыскать ее.
Некоторое время Саре удавалось выскальзывать у сыщика из-под носа, но долго это не продлилось. Далтон все же её нашел и, пригрозив оружием, вернул законному владельцу.
Но не стоит думать, что Сара смирилась со своей судьбой. Два года спустя Дюваль отправился воевать в качестве ополченца в американской войне за Независимость, и девушка поняла, что это ее шанс. В то же время в колонии приехала ещё одна девушка, носящая имя Сара Уилсон (или же какое-то другое, похожее по звучанию). Нашей Саре удалось то ли выкрасть ее документы, то ли уговорить новую Сару поменяться добровольно, после чего бывшая принцесса сбежала на север.
Вскоре она встретила британского офицера Уильяма Тэлбота и вышла за него замуж. Пара продолжала жить в Америке и, в конце концов, обосновалась в Бауэри в штате Нью-Йорк. После этого Сара Уилсон исчезает со страниц истории.
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