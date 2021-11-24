Остров Ахтамар и его легенда

Озеро Ван находится среди горных вершин восточной Турции. Очень солёное и отдаёт горечью, оттока не имеет, до комфортных температур не прогревается.
Остров Ахтамар является вторым по величине на озере, первый – пустынный Гадир (Лим) с развалинами монастыря, где остались только скалы и минимум растительности, ничего интересного. Ахтамар напротив: обитаемый и расположен недалеко от берега.
Его площадь меньше квадратного километра, а его высшая точка не превышает сотни метров над уровнем озера. Люди поселились здесь в незапамятные времена. Из письменных источников нам известно, что в X-ом веке здесь была царская резиденция, о величии которой нам остаётся лишь догадываться. Если почитать описания тогдашних историков, дворец был прям вообще до небес! Преувеличивали конечно же.
От дворца и окружающих его жилых строений остался лишь фундамент, и каким-то чудом уцелела церковь Святого Креста – средневековый памятник армянской культуры, за право владеть которой борются удины-албаны. Они считают её албанской, и по совместительству церковью кыпчаков и прочих турков-христиан, хотя казалось бы: откуда на территории тогдашней «Османской империи» взяться албанцам?
Церковь, кстати, не абы какая, а украшенная различными барельефами. Может показаться, что с крылатыми ангелами соседствуют какие-то рандомные предметы и сущности. По решению турецкого правительства её отреставрировали в 2007 году, а в 2010 установили простенький крест.
Странно, что каменный дворец снесли под основание, а именно это религиозное сооружение оставили. Более того: сообщается, что церквей было несколько. Да чего уж там! Причал кому помешал? Ведь была же в древности удобная пристань, а ныне почти ничего от неё не осталось.
Название острова окутано тайной давно минувших дней. Традиционно принято объяснять её красивой легендой, которую 1891 году в стихотворной форме пересказал поэт Ованес Туманян (русскоязычному читателю известна в переводе Константина Бальмонта). Жила у царя Арташеза княжна по имени Тамар. И была она прекрасна, и хотел отец выдать её за лучшего мужчину, то есть – выгодно продать свою дочь.
Чтобы сохранить девушку до поры до времени, он выстроил на острове дворец и отправил ненаглядную туда жить-поживать, а чтобы не скучала, выслал к ней несколько служанок и пристроил стражу. Не знал царь, что Тамар уже любила мужчину из простого народа (пока лишь мысленно, не физически). И вот шло время… Этот самый мужчина начал на остров «заплывать». В одной из версий плыл он в лодке на свет из окна башни, по другим «сведениям» пускался ночью вплавь, а маяком служил ему разведённый на берегу костёр. Может быть, стражники грелись у огня?
Как всё тайное проявляется, так и «любовные страсти» стали известны царю, и повелел он стражникам отправиться на остров. Они решили не ловить влюблённых с поличным, а просто загасили разведённый на берегу костёр (или затушили светильник в окне башни – тут сказители не определились). Потерявший в ночи ориентир, юноша окончательно заблудился в тумане и утонул. Причём не важно, какой именно версии легенды вы придерживаетесь: с костром на берегу ли светильником в окне. Утром его тело находят на берегу озера бездыханным.
До того, как он захлебнулся последними его словами стало восклицание – «Ах, Тамар!» Кто его подслушал – легенда умалчивает, а в одной из версий его слова оказались застывшими на устах, когда тело находят выброшенным волнами на берег. Предположу, что «Ах, Тамар!» в гневе прокричал её отец, когда узнал, что его дочь уже не девственница и замуж не выйдет. Поэтому он и заточил её на острове до самой смерти. Точнее, кто умер раньше я не знаю. И уже никто из ныне живущих этого не узнает.
Источник:
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