Остров Ахтамар и его легенда

Остров Ахтамар является вторым по величине на озере, первый – пустынный Гадир (Лим) с развалинами монастыря, где остались только скалы и минимум растительности, ничего интересного. Ахтамар напротив: обитаемый и расположен недалеко от берега.

Его площадь меньше квадратного километра, а его высшая точка не превышает сотни метров над уровнем озера. Люди поселились здесь в незапамятные времена. Из письменных источников нам известно, что в X-ом веке здесь была царская резиденция, о величии которой нам остаётся лишь догадываться. Если почитать описания тогдашних историков, дворец был прям вообще до небес! Преувеличивали конечно же.