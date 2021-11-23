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Офисный планктон поймет, или убойные ситуации про нас и наших любимых коллег

Офисный планктон поймет, или убойные ситуации про нас и наших любимых коллег (19 фото)

Автор:
23 ноября 2021 18:18
Метки: Юмор   коллега   офис   офисный планктон   работа   смех. прикол   твиттер   
2939
19
В мемах и твиттах данного поста вы узнаете самих себя - это 100%, так как в них представлена настоящая жиза. Неужели мы все такие одинаковые?
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Метки: Юмор   коллега   офис   офисный планктон   работа   смех. прикол   твиттер   
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204
Михаил Андреев Полчаса назад
индексация з.п? Не слышали.

Недопустимость выполнения обязанностей не предусмотренная договором? Не слышали.

Отдельная плата за обязанности не предусмотренные договором? Не слышали...

Все что нужно знать об эксплуатации холопов в России.
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1k
Denis 9 минут назад
К стати про рыбу, у нас случилась реальная история.
Одна падла в день увольнения принесла тухлую курицу и запихнула под подвесной потолок в подсобке, которая использовалась в качестве столовой. Да так что найти было сложно (там очень хитрая и не заметная ниша была)
Воняло два дня пока наконец не нашли источник. По камерам охрана все же вычислила кто и куда прячет.
Не знаю чем ему насолило начальство ( с коллективом вроде отношения норм были), но начальство туда обедать не ходило!
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18k
Luc72 2 часа назад
А если дифференцировать по уровню доходов? В том смысле, что 8% - это средняя, совсем средняя.
Взять зарплаты 50% с "нижней стороны" и продукты, услуги, товары, которые потребляют ИМЕННО ОНИ?
А если взять 25%? Сдается мне, не менее 15%, а то и все 20%, так как львиная доля у них идет на питание.
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