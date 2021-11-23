Офисный планктон поймет, или убойные ситуации про нас и наших любимых коллег

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В мемах и твиттах данного поста вы узнаете самих себя - это 100%, так как в них представлена настоящая жиза. Неужели мы все такие одинаковые?
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Воняло два дня пока наконец не нашли источник. По камерам охрана все же вычислила кто и куда прячет.
Не знаю чем ему насолило начальство ( с коллективом вроде отношения норм были), но начальство туда обедать не ходило!
Взять зарплаты 50% с "нижней стороны" и продукты, услуги, товары, которые потребляют ИМЕННО ОНИ?
А если взять 25%? Сдается мне, не менее 15%, а то и все 20%, так как львиная доля у них идет на питание.
В прошлом году, эта сумма была примерно в три раза больше. Зарплаты упали, а цены взлетели.