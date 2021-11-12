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Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя

Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя (18 фото)

Автор:
12 ноября 2021 07:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   паранойя   переписка   показалось   прикол   смех   твиттер   
22013
18
Паранойя — это разновидность психоза, при которой больной отличается повышенной подозрительностью и увлеченностью бредовыми идеями. Думаете, что вы полностью здоровы и это не про вас? Шах и мат!
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Метки: Юмор   паранойя   переписка   показалось   прикол   смех   твиттер   
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57  комментариев
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6k
Евгений 7 часов назад


Зачем заклеивать, если для этого есть специальные крышечки?

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334
KVadik Полчаса назад
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−14
Insaid From 2 часа назад
Я окна все зашториваю, не могу с открытыми сидеть псих походу.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Вдруг патруль, облава, заштормило море,
До свиданья, Клава, я вернусь не скоро.

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1k
manul74 3 часа назад
Если у вас нет паранойи это не значит они за вами не следят.
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36k
Example 6.2.6 4 часа назад
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36k
Example 6.2.6 4 часа назад
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4k
Вячеслав 4 часа назад
У меня тоже есть один психоз. Надеюсь, безобидный и, возможно, даже полезный. Но жену иногда бесит. Я перед выходом из квартиры (если дома никого не остается) несколько раз все обхожу, чтобы проверить, ничего ли не осталось включенным из того, что должно быть выключено.
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36k
Example 6.2.6 4 часа назад
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36k
Example 6.2.6 4 часа назад
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14k
Hairy. 4 часа назад
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5k
Vasso 4 часа назад
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4k
ride 5 часов назад
Комментарий к фото
зачем его вообще включать
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18k
Егор 5 часов назад
В первый момент не понятно, поехал твой поезд или соседний. Вот и с кукухой примерно также...
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10k
Majul 5 часов назад
Страдающим манией преследования следует избавиться от мании величия.
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12k
Хью́берт 6 часов назад
Гостиница "Дом колхозника", советское время. Трое подвыпивших мужиков, сидя в номере, громко обсуждают политику партии, Андропова и прочее, причем в весьма нелестных выражениях...
Четвертый постоялец не выдержал: "Мужики, вы аккуратнее, у стен уши есть"... Послали его по известному адресу, продолжают.
Мужик вышел в коридор, а там баба Маша полы моет. Он ей дает рубль и просит: "Баб Маша, ты через пять минут принеси нам в номер четыре чая без сахара, а еще через пять минут сахар".
Заходит в номер, наклоняется к розетке и говорит: "Товарищ майор, в 215-й четыре чая, пожалуйста" Мужики поржали, продолжают.
Тут открывается дверь, баба Маша заносит чай. Мужики притихли...
Мужик пробует чай, морщится, потом наклоняется к разетки и произносит: "Товарищ майор, сахар забыли."
Через пару минут баба Маша принесла сахар. Мужики в отпаде, молча ложаться спать.
Мужик утром просыпается, в номере никого. В коридоре спрашивает у баба Маши, где, мол, постояльцы?
"Так утром какой-то майор из КГБ приходил, всех забрал"
"А меня почему не тронули?!" - изумляется мужик.
"Да твоя шутка с чаем товарищу майору очень понравилась!"
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12k
Хью́берт 6 часов назад
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2k
Роман Гамзалиев 6 часов назад
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332
Polotenchick 6 часов назад
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332
Polotenchick Elena Ki 3 часа назад
"Грамотные" люди картинку делали)))
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1k
Yow 7 часов назад
На всякий случай напишу этот камент через VPN
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17k
nobody® 7 часов назад
Комментарий к фото
просто гуглишь номер и появляется сайт neberitrubku с комментариями пользователей. мне больше всего нравится. но я часто беру, интересно узнать, какой кредит на меня теперь взяли в сбере
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251
ASER POKU nobody® 5 часов назад
Комментарий к фото
Будучи в командировке на другом конце страны, взял симку местного оператора. Номер понравился, решил оставить. Перевел на "домашнего" оператора. А пару месяцев назад начал названивать какой-то росдолг, типа я в том командировочном регионе за электричество должен. Каждый раз с интересом с ними общаюсь, пытаюсь выяснить, что за недвижимость у меня есть, про которую не знаю. Но они не колются, сволочи)))
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