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Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник

Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник (18 фото)

Автор:
01 ноября 2021 13:19
Сообщество : Пандемия
Метки: Россия   Юмор   коронавирус   локдаун   пандемия   работа   смех   
2572
18
30 октября в 73 регионах России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни. Но поговаривают, что у работодателей оказалось свое мнение на данный счет. Мы прошерстили соцсети, чтобы узнать, как антиковидный указ президента выполняется в разных субъектах страны.
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Метки: Россия   Юмор   коронавирус   локдаун   пандемия   работа   смех   
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22  комментария
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225
Азмон Час назад
ну нерабочая в основном для бюджетников, которым оплачивает государство. Для тех, кто зарабатывает в соответственно приложенным усилиями- нерабочая неделя может откликнуться потерей четверти ежемесячного дохода, что в условиях устоявшегося бюджета весьма чревато
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1k
Андрей Манахов 3 минуты назад
Страна победившая здравый смысл.
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8k
Juli199 17 минут назад
Москва. Народу стало гораздо меньше в метро. Хотя пару коллег разницу не особо заметили. На моей ветке стало свободно. Утром иду от дома до метро по достаточно пустым улицам. Пробки утром сегодня были 2 балла.
Другой вопрос, что по отпускам народ еще разъехался...
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25k
Vazari 20 минут назад
В прошлую пятницу, после работы рванул на дачу. Локдаун же, думаю, пробок не будет. Фигли там. Пробки жестче, чем в обычную пятницу. Мне объясняют. Люди все рванули на дачи, отсидеть локдаун. Ну, ок. В Воскресенье поехал обратно, благо мне в локдаун придется работать. Тадам! И в Москву такие же пробки.
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1k
azuver 22 минуты назад
Кто то отдыхает.А кто то работает.
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15k
Злобный Члегр 24 минуты назад
Ну, не знаю. В Москве метро практически пустое. Красота!
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5k
Наталья Полчаса назад
в городе, из 4 промышленных предприятий работают - 4
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47k
noName Полчаса назад
...сижу я значит в прошлую пятницу и радуюсь:во время локдауна работаю,но так,спустя рукава и часика 3-4...Понедельник:на работе в 6 утра,вместо запланированных 10-11...Мне с такими выходными и рабочих дней не надо)))
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
Этот маразм с ограничительными мера - он на всей планете.
Вот вчера гуляли Хэллоуин. Торгово-развлекательный центр (Испания.Тенерифе) Хороший климат позволяет из строить без крыши.
Все сидящие в кафе без масок / но перемещаются все в масках и это при том, что на свежем воздухе маски в Испании отменили пару месяцев назад.
Туалеты при кафе - закрыты .Даже руки помыть нельзя. НО при этом на каждом этаже комплекса есть большой общественный туалет - вот туда очередь отстоять и потолкаться можно.
Испанцы свято верят ,что такие меры призваны сократить заболеваемость.
Ссылка www.youtube.com
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42k
Элек Мек 36 минут назад
Вы просто ещё не видели фото очередей на прививки от Ковид 19
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58k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
До 9 отдыхаю. Всё как положено. Никто на работу не гонит. Что со мной не так.
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Вот мне просто интересно, куда, мать вашу, вы все едете?? Если у вас выходные, куда вы едете в 8 утра??))))
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Ниче не знаю, я на работе)))
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3k
PLT LDR Час назад
Да... помню шифровались в школе уходя с уроков... потом с пар... а сейчас народ шифруется приходя на работу.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Можно подумать ,что устроители *выходных* не знали как и что будет происходить.
Давно хотел спросить . Вот МЕТРОполитен - он за сутки через себя пропускает миллионы людей .Это вам не кафешка какая нибудь на три столика. Для метро - будут когда выходные делать ? Этож как сразу можно будет сократить случаи передачи инфекции.
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33k
Опаньки Час назад
Локдаун курильщика
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