Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник

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30 октября в 73 регионах России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни. Но поговаривают, что у работодателей оказалось свое мнение на данный счет. Мы прошерстили соцсети, чтобы узнать, как антиковидный указ президента выполняется в разных субъектах страны.
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9. Многие не работают, но работают
В московском аэропорту Шереметьево кафе «Чайхана Узбечка» открыто в нерабочие дни, нарушая требование властей.— Известия (@izvestia_ru) October 31, 2021
Перед входом в кафе висит табличка, на которой указано, что по постановлению мэра Москвы оно работает только навынос, но люди сидят внутри заведения. pic.twitter.com/3MRSmtY9hd
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Администрация края: нерабочие дни, коронавирус, закрытые заведения.— Туподар — Краснодар (@typodar) November 1, 2021
Сочи: а может, лучше... закрытый концерт? pic.twitter.com/mIaXwCbGlD
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Другой вопрос, что по отпускам народ еще разъехался...
Вот вчера гуляли Хэллоуин. Торгово-развлекательный центр (Испания.Тенерифе) Хороший климат позволяет из строить без крыши.
Все сидящие в кафе без масок / но перемещаются все в масках и это при том, что на свежем воздухе маски в Испании отменили пару месяцев назад.
Туалеты при кафе - закрыты .Даже руки помыть нельзя. НО при этом на каждом этаже комплекса есть большой общественный туалет - вот туда очередь отстоять и потолкаться можно.
Испанцы свято верят ,что такие меры призваны сократить заболеваемость.
Давно хотел спросить . Вот МЕТРОполитен - он за сутки через себя пропускает миллионы людей .Это вам не кафешка какая нибудь на три столика. Для метро - будут когда выходные делать ? Этож как сразу можно будет сократить случаи передачи инфекции.