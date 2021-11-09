Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей

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Соавторы данного поста работали/работают на "дядь". И ладно бы, если они были адекватными людьми, но бедолагам попались самые невменяемые и чудаковатые начальники. Смотрите сами!
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1. Действительно... звучит неприятно
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2. Классика жанра
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3. Начальники с раздвоениями личности - это сегодня не редкость
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4. Смешно, когда тебя это не касается
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5. Ребята, это полный провал
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6. Вот они - "переписки" с любимыми начальниками
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8. Когда не получилось прогнуть
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10. Уйти от таких начальников - тоже большая проблема
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11. "Повезло" же им с руководителями
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13. И смехи грех
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14. Руководители с опытом славятся очень короткой памятью
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