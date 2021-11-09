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Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей

Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей (16 фото)

Автор:
09 ноября 2021 13:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   директор   начальник   прикол   работа   руководитель   смех   
8715
16
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Соавторы данного поста работали/работают на "дядь". И ладно бы, если они были адекватными людьми, но бедолагам попались самые невменяемые и чудаковатые начальники. Смотрите сами!
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Метки: Юмор   директор   начальник   прикол   работа   руководитель   смех   
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2k
sedoisever 5 часов назад
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Ага... Если начальник просит задержаться, то он плохой. А как "я отпросилась в понедельник", то это другое. )
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98
eutace Полчаса назад
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правильно, даже если придется уйти, потому что если начальник не понимает что у человека могут быть важные неотложные личные дела. и как минимум нужно предложить вознаграждение дополнительно к зарплате - то он пид@р и дальше с ним будет работать ещё сложнее
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11k
Эльза Вайнц 45 минут назад
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14
вадим юрченко 49 минут назад
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значит и его жизнь тоже)
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6k
Maximvs Час назад
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У организации клиент приходит в нерабочее время? Оригинально.
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1k
Александр Туманов Час назад
По молодости устроился работать в фаст фуд, на планёрке услышав фразу мы одна большая семья : уволился прям там же.
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
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Для компании незаменимых людей нет - до тех пор, пока в отпуск не соберешься.
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20k
Надежда 2 часа назад
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5k
Заур 2 часа назад
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Работал в филиале ВУЗа. Зп постоянно задерживали. Когда решил уволится руководитель орал как резаный. Особенно доставила негодующая фраза "До каких пор мы будем поставлять кадры для всей республики".
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7k
Vampire 2 часа назад
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Как правило "незаменимых нет" до той поры, когда в отпуск собрался.
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98
eutace Vampire 24 минуты назад
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там немного смысл в другом, просто на время отпуска не будут же вас заменять, вы винтик и должны вертеться на работе
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7k
Vampire 2 часа назад
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Ох, как мне это знакомо!
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134
Снежный Барс 2 часа назад
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Он поступил правильно, но как будущий безработный
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8k
vit 2 часа назад
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запятых слишком мало в прошении
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23k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Всё прекрасно и смешно.
Однако очень интересно побывать с обоих сторон баррикад, ведь начальники про своих подчинённых могут написать не менее юморные случаи.
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47k
doker 2 часа назад
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Был у меня в бригаде молодой шалопай. Он каждый обед бегал подруг трахать.
Уволил, нахрен. Не, не из зависти.

Просто мужиков после обеда от работы отвлекал рассказами о своих "похождениях".
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98
eutace doker 24 минуты назад
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конечно не из зависти ))
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90
кракен Никодим 3 часа назад
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Что это за текст, вообще? Я, которая... начальник, который... Человек слова путает? Если слово "который" убрать, как раз по-русски получится. Я отпросилась, начальник забыл.
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23k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
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Работал как-то на одном предприятии, на нём ещё до меня было заведено делать логины и почту пользователей по трём первым буквам фамилии и первым трём буквам имени, например Петров Алексей звучало бы как PetAle, а Кванчишкина Наталья как KvaNat, над этим очень ржал и издевался наш заместитель директора по перспективному развитию, но на самом деле все тихонько ржали над ним - его звали Блехштейн Даниил.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
работал грузчиком,на небольшом складе.директор при посторонних людях,при заказчиках и водил,нас,простых работников склада,обвинял что у него из-за нас продажи падают(
посоветовал ему спилить мушку на его новом ружье.....
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0
Александр 3 часа назад
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Я даже одного президента знаю, который в другой реальности обещал не повышать пенсионный возраст...
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2k
Умница-красавица 3 часа назад
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А зачем было отпрашиваться на весь день? Пришла, поработала и дуй в свою больницу.
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37k
Лесли 🥰 3 часа назад
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