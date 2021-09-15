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Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств

Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств (19 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:13
Метки: Юмор   вакансия   обязанности   прикол   работа   смех   твиттер   
4746
19
На работе мы проводим огромное количество времени. Естественно, курьезных и интересных ситуаций происходит там огромное количество. В данном посте собраны моменты Best of the Best, в героях которых вы узнаете самих себя - это факт.
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Метки: Юмор   вакансия   обязанности   прикол   работа   смех   твиттер   
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6  комментариев
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39k
dima423 55 минут назад
Комментарий к фото
Ну "экспертам по криптовалютам" которые не смогли заработать на криптовалютах себе деньги, и ищут работу в компании, самое место за кассой в супермаркете)) тут все справедливо как раз)
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14k
vikklu 14 минут назад
Ох, раблтяги сраные... Вас бы в шахту или цех горячий. Да хот за станок токарный на недельку-другую, чтобы жизнь ценить научились...
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6k
SR 39 минут назад
Сопли и слезы офисного планктона.
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58k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
у меня первый день после отпуска
у меня дергается левый глаз.
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39k
dima423 53 минуты назад
Комментарий к фото
а чего стыдно то? ты вообще то его работой обеспечиваешь... пусть спасибо скажет)
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Richard

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