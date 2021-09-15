Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств

Предвыборные инициативы: кто и что обещает народу

Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности

"Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей

Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать

Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу

Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез