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Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками

Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками (18 фото)

Автор:
17 сентября 2021 14:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   банк   мошенники   прикол   сбербанк   смех   твиттер   
4495
18
Телефонные и интернет-мошенники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы уже ждем с нетерпением их телефонные звонки... как какого-то праздника. Все для того, чтобы отточить на них свое мастерство в области юмора и троллинга. Бедные мошенники, кто бы их пожалел...
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Метки: Юмор   банк   мошенники   прикол   сбербанк   смех   твиттер   
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3  комментария
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2k
Дмитрий ! Час назад
Постоянно этих чертей опускаю. К сожалению, маму моего кума развели на 500к. Так уболтали, что она даже сыну врала, а сама кредит оформила, чтобы этим м...ам перевести.
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35
advlad 4 минуты назад
Звонили мне как-то раз. Минут 5 поболтали, дошло до номеров карты, мне надоело и я спросил: "И долго мы будем заниматься ерундой?" Ответ: "Я все понял. Я пошел на йух" и повесили трубу.
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11k
Серёга@ Полчаса назад
Недавно днюха была. Первыми поздравили жулики. Обещали пять тысяч, только номер карты не знали, просили сообщить.
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Richard

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