Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками

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Телефонные и интернет-мошенники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы уже ждем с нетерпением их телефонные звонки... как какого-то праздника. Все для того, чтобы отточить на них свое мастерство в области юмора и троллинга. Бедные мошенники, кто бы их пожалел...
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