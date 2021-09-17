Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками

Телефонные и интернет-мошенники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы уже ждем с нетерпением их телефонные звонки... как какого-то праздника. Все для того, чтобы отточить на них свое мастерство в области юмора и троллинга. Бедные мошенники, кто бы их пожалел...

0

1. Все из-за того, что на рынке стало очень много "сотрудников служб безопасности банков" 0 Источник:

×

2. Мы уже давно привыкли к унижениям! Нас этим не удивить! 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Ох уж эти сотрудники служб безопасности банков, никаких хороших манер 0 Источник:

7. Мошенники доигрались, теперь их звонки ждут, чтобы в очередной раз приколоться 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Интернет-мошенники и курьезные ситуации с ними 0 Источник:

11. Кто-то еще пытается обмануть по СМС 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. Шутки за 300 0 Источник:

15. А если серьезно, то из-за мошенников страдает репутация настоящих сотрудников банков 0 Источник:

16. 0 Источник: