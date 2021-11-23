В Кишинёве лучник напал на мэрию и ничего ему за это не будет

Полиция Кишинёва задержала "Робин Гуда", который расстрелял мэрию из традиционного лука. Как оказалось, этому была причина - посольство США отказалось выдать ему визу. Полицейские, задержавшие мужчину, ничего противоправного в его действиях не нашли.
У здания мэрии местный житель достал лук со стрелами, и принялся расстреливать здание. Полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что ничего в его действиях противоправного не было. Обстрел мэрии из лука оказался акцией протеста, которую молдаванин, будучи законопослушным гражданином, заранее согласовал с этой самой мэрией, уточняет портал tsargrad.tv
Таким образом лучник решил выразить свой протест против того, что посольство США не выдало ему визу. В итоге полиция освободила мужчину без всякого штрафа. Лучник отправился стрелять дальше.
Следующей его целью станет здание правительства и администрация президента. До этого он уже обстрелял посольство США из того же лука.
Источник:
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стрелял в свою мэрию из-за действий американского посольства.....
Хорошие времена были...
https://www.kommersant.ru/doc/117488https://www.kommersant.ru/doc/117488
- Черная.
- У, сатана!
"Черная стрела" (с)
Ведь все имеют право пострелять из лука по проклятому посольству США, тем более когда визу не дали!
Полицейские просто подошли, сказать: ну ладно не переживай ты так! С кем не бывает.
PS cтрелы 100% тупые, а сила натяжения небось 10-12 кг, так что его лук, скорее всего даже не х.о.