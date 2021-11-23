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В Кишинёве лучник напал на мэрию и ничего ему за это не будет

В Кишинёве лучник напал на мэрию и ничего ему за это не будет (3 фото)

Автор:
23 ноября 2021 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Кишенёв   интересное   лук   лучник   молдавия   мэрия   фото   
1196
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Полиция Кишинёва задержала "Робин Гуда", который расстрелял мэрию из традиционного лука. Как оказалось, этому была причина - посольство США отказалось выдать ему визу. Полицейские, задержавшие мужчину, ничего противоправного в его действиях не нашли.

У здания мэрии местный житель достал лук со стрелами, и принялся расстреливать здание. Полицейские задержали мужчину, но позже выяснилось, что ничего в его действиях противоправного не было. Обстрел мэрии из лука оказался акцией протеста, которую молдаванин, будучи законопослушным гражданином, заранее согласовал с этой самой мэрией, уточняет портал tsargrad.tv

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Таким образом лучник решил выразить свой протест против того, что посольство США не выдало ему визу. В итоге полиция освободила мужчину без всякого штрафа. Лучник отправился стрелять дальше.

Следующей его целью станет здание правительства и администрация президента. До этого он уже обстрелял посольство США из того же лука.

Источник:

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Метки: Ynews   Кишенёв   интересное   лук   лучник   молдавия   мэрия   фото   
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18  комментариев
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−52
Thomsen 2 часа назад
Этот дебил думал, что визы в США выдаёт мэрия Кишинёва?
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103
eutace 14 минут назад
Обстрел мэрии из лука оказался акцией протеста, которую молдаванин, будучи законопослушным гражданином, заранее согласовал с этой самой мэрией
=================
стрелял в свою мэрию из-за действий американского посольства.....
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4k
soar 37 минут назад
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2k
Sergius SPb 48 минут назад
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12k
Великий Кормчий Час назад
У нас в МСК в 90х по посольству сша сразу из мухи пальнули.
Хорошие времена были...
https://www.kommersant.ru/doc/117488https://www.kommersant.ru/doc/117488
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10k
Denissg Час назад
Странно... "Му-Му" написал Тургенев, а памятник Гоголю поставили.
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6k
Alexander Ostrovsky Час назад
- Стрела черная?
- Черная.
- У, сатана!
"Черная стрела" (с)
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5k
samsr Час назад
Ссылка m.youtube.com
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8k
krivsan Час назад
поржал
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5k
samsr 2 часа назад
Сказочный мудак)
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1k
Александр 2 часа назад
Ну, а что такого?
Ведь все имеют право пострелять из лука по проклятому посольству США, тем более когда визу не дали!

Полицейские просто подошли, сказать: ну ладно не переживай ты так! С кем не бывает.
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2k
andrey morozov 2 часа назад
Пошёл бы по английскому посольству пострелять. Сказал бы что в прошлой жизни был английским лучником времён войн Алой и белой розы
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50
Имя Пользователя 2 часа назад
У нас бы уже в СИЗО Лефортово сидел с перспективой на казённые харчи. У нас протестовать нельзя. У нас всё хорошо.
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