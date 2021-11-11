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Девушка капитана NAVI оказалась порномоделью и эскортницей

Девушка капитана NAVI оказалась порномоделью и эскортницей (6 фото + 2 видео)

Автор:
11 ноября 2021 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Бумыч   интересное   киберспорт   раскрыли   расследования   спалили   фото   
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После победы на турнире по CS: GO капитан команды Natus Vincere сделал предложение своей девушке Лике. Девушка согласилась и казалось бы всё хорошо, но раскрылось дерзкое прошлое красотки. Теперь её считают проституткой, которая использует бедного Бумыча.

История любви Кирилла "Boombl4" Михайлова и Лики похожа на сказку: девушка хочет стать врачом, занимается косплеем и поддерживает своего парня. Однако, из-за чего-то парочка расстаралась перед самим турниром. Лику публиковала в соцсетях слезливые посты и заявила, что больше не верит парням. Лика решила посвятить себя своему семилетнему сыну.

Но любовь все-таки не угасла и после непродолжительного расставания Лика и Boombl4 вновь сошлись. Прямо после победы Кирилл сделал предложение своей девушке, и она согласилась.

Эта история могла бы закончиться на этой счастливой ноте, но нет. В дело вмешались фанаты NAVI. Они раскопали такую информацию о Лике, что теперь свадьба оказалась под вопросом. Как выяснилось, меркантильность Лики — далеко не главная проблема. Поклонники команды NAVI раскопали компромат на девушку и выяснили, что она когда-то была подмоделью и эскортницей.

Пользователи Сети нашли подтверждения тому, что девушка якобы снималась в порно под псевдонимом Maniac Alisa и занималась проституцией. С тех пор она сменила внешность: удалила родинку на лице и перекрасила волосы. Однако, родинка на груди сдала её с потрохами.

Период активности — с 2018 по 2021 год. Цены за этот период выросли: с 25 тысяч за два часа и 50 за ночь до 30 и 80 тысяч соответственно, сообщает Двач.

Сомнительные подробности прошлого вскрылись совсем недавно. Сначала были фотографии и аккаунт, но после нашли также порноролики и откровенные фотосессии с участием Лики.

Многие из них мы не можем публиковать на Фишках. Но этот ролик явно покажет, чем занималась Лика в свободное время...

После того как инфа появилась в интернете, многие тут же принялись просить Бумыча одуматься. Лика в соцсетях написала, что на самом деле это всё не правда.

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Метки: Ynews   Бумыч   интересное   киберспорт   раскрыли   расследования   спалили   фото   
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16k
homerchik 5 часов назад
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60
apqurhf 4 минуты назад
было бы странно, если бы с таким кабаном встречались не из-за бабок.
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22k
Bar0 5 минут назад
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12k
хз 6 минут назад
Надеюсь, что эта спец по писюнам пошла в урологи
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4k
rere82 12 минут назад
и что, ни кто не бросит ссылочку на видосик?
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1k
Владимир Порохин 12 минут назад
Там еще и 7-ний прицеп
.... ПАРЕНЬ БЕГИ !!!
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−63
А. А. 18 минут назад
А если серьезно, то главное это его желание. Хочет остаться с ней, пусть остаётся, а остальные пусть на йух. Личный опыт должен быть личным, даже если обожжется.
Зато в отличии от других задротов хоть попикается вдоволь!
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1k
Владимир Порохин 21 минуту назад
ка только у него закончится бабло , закончится и любофф ...
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−63
А. А. Полчаса назад
Деваха была обречена. Уж в чем, а в порнухе фанаты NAVI секут, как боженьки.
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8k
Franklin Benjamin Полчаса назад
и чо?
парня устраивает?
отлично!
её устраивает?
классно!
им вместе хорошо?
замечательно!
Да пусть хоть гиббон с крокодилом живут!
одним моралистам не живётся спокойно!
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357
Борис Колесниченко 57 минут назад
Пацан, не слушай этих импотентов, она - это лучшее что у тебя было когда-либо в жизни.
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19k
BiZ 58 минут назад
кто все эти? и какого они вида?
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252
Andy Час назад
Если их двоих все устраивает - какой смысл обсуждать это людям посторонним? Через неделю никто даже и не вспомнит эту тему вообще. Вас что, приглашают породниться с этой семьей? А, нет... извините, сразу не сообразил... самые активные комментаторы это те, кому больше просто нечем заняться
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474
Grinoom Час назад
Да, шлюхи они такие...
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432
Vadim Balabanov Час назад
Что вы заладили : Лох, лох? Возможно он был в курсе всего этого, таких пар немало. А теперь вот на тебе, огласка такая...
А есть видео, как они "расстарались" перед турниром?
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−20
Сергей Леонидович Ландшафтный Час назад
Кирюха.Посмотри в зеркало.Тебя может любить только мама.Извини.....
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10k
Пастор Шланг Час назад
Ну хоть потрахается по настоящему этот задрот, какое-то время.
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176
Аккаунт удален Час назад
да всем насрать.. что за желтуху тут на сайте разводят? может еще какашки пугачевой обсуждать будете в новой теме?
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10k
Star Link Час назад
Да ладно, в наше время это даже почетно.
Да и сам кабан не первой свежести.
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1k
muhomor Час назад
ДРУГ спрашивает-а есть видосик где можно посмотреть
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7k
sivanov1079 Час назад
Нахрена я прочитал половину этого бреда? Пометку ставьте "из жизни шлх и куколдов"...
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