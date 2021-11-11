Девушка капитана NAVI оказалась порномоделью и эскортницей

После победы на турнире по CS: GO капитан команды Natus Vincere сделал предложение своей девушке Лике. Девушка согласилась и казалось бы всё хорошо, но раскрылось дерзкое прошлое красотки. Теперь её считают проституткой, которая использует бедного Бумыча.
История любви Кирилла "Boombl4" Михайлова и Лики похожа на сказку: девушка хочет стать врачом, занимается косплеем и поддерживает своего парня. Однако, из-за чего-то парочка расстаралась перед самим турниром. Лику публиковала в соцсетях слезливые посты и заявила, что больше не верит парням. Лика решила посвятить себя своему семилетнему сыну.
Но любовь все-таки не угасла и после непродолжительного расставания Лика и Boombl4 вновь сошлись. Прямо после победы Кирилл сделал предложение своей девушке, и она согласилась.
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Эта история могла бы закончиться на этой счастливой ноте, но нет. В дело вмешались фанаты NAVI. Они раскопали такую информацию о Лике, что теперь свадьба оказалась под вопросом. Как выяснилось, меркантильность Лики — далеко не главная проблема. Поклонники команды NAVI раскопали компромат на девушку и выяснили, что она когда-то была подмоделью и эскортницей.
Пользователи Сети нашли подтверждения тому, что девушка якобы снималась в порно под псевдонимом Maniac Alisa и занималась проституцией. С тех пор она сменила внешность: удалила родинку на лице и перекрасила волосы. Однако, родинка на груди сдала её с потрохами.
Период активности — с 2018 по 2021 год. Цены за этот период выросли: с 25 тысяч за два часа и 50 за ночь до 30 и 80 тысяч соответственно, сообщает Двач.
Сомнительные подробности прошлого вскрылись совсем недавно. Сначала были фотографии и аккаунт, но после нашли также порноролики и откровенные фотосессии с участием Лики.
Многие из них мы не можем публиковать на Фишках. Но этот ролик явно покажет, чем занималась Лика в свободное время...
После того как инфа появилась в интернете, многие тут же принялись просить Бумыча одуматься. Лика в соцсетях написала, что на самом деле это всё не правда.
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Зато в отличии от других задротов хоть попикается вдоволь!
парня устраивает?
отлично!
её устраивает?
классно!
им вместе хорошо?
замечательно!
Да пусть хоть гиббон с крокодилом живут!
одним моралистам не живётся спокойно!
А есть видео, как они "расстарались" перед турниром?
Да и сам кабан не первой свежести.