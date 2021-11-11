Девушка капитана NAVI оказалась порномоделью и эскортницей

Пользователи Сети нашли подтверждения тому, что девушка якобы снималась в порно под псевдонимом Maniac Alisa и занималась проституцией. С тех пор она сменила внешность: удалила родинку на лице и перекрасила волосы. Однако, родинка на груди сдала её с потрохами.

Период активности — с 2018 по 2021 год. Цены за этот период выросли: с 25 тысяч за два часа и 50 за ночь до 30 и 80 тысяч соответственно, сообщает Двач.