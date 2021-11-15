FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7942 поста • 1254 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами

"Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вакцинация   Вице-президент Роснефти   Леонтьев   интересное   политика   фото   
707
4
1

Вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефти" Михаил Леонтьев высказал всё, что думает о россиянах и вакцинации в эфире "Вести Москва". По мнению Леонтьева, жители России - стадо, которое не может пастись самостоятельно.

В эфире радио «Вести Москва» телеведущий, пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти" жестко высказался о непривитых соотечественниках.

«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. При этом вот этот бессмысленный локдаун. Не знаю, „Лок“ или нет, но дауны точно!» — заявил Леонтьев.

«Нужно было просто ловить и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол. Ну баран же, что вы хотите?», — приводит слова Леонтьева агентство «Ура.ру».

Однако, россияне не прониклись его словами. По мнению многих, Леонтьев - козёл, называющий людей баранами.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Вакцинация   Вице-президент Роснефти   Леонтьев   интересное   политика   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
pssst Полчаса назад
однако, пристроился. А какой был борец с режимом.... ухх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−5
Insaid From 2 минуты назад
Прямой человек уважаю таких такие в спину не стреляют,что правда то правда народ у нас стадный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
kan35 6 минут назад
На самом деле вакцинация имеет свои правила по которым она работает в обществе. Вообще, это большой замечательный социальный эксперимент на мировом масштабе. Все же заметили, что те, кто вакцинировался начинают люто ненавидеть тех, кто не... и требуют, чтобы те вакцинировались тоже. А ведь это и есть стадный принцип. Поэтому Леонтьеву и приходит на ум эта аналогия.
Объяснение простое. Вакцинированные чувствуют себя обманутыми. Пандемия не кончается. Всех заставляют носить маски, и никто не застрахован не заболеть и срок действия вакцины постоянно сокращают.
Поэтому, чем меньше будет не вакцинированных, тем глубже их будут гасить. Не исключено, что невакцинация станет уголовным преступлением в ближайшем будущем. Уже сейчас отрицающим полезное действие вакцины можно впаять срок по имеющимся статьям.
Повторюсь, это повсеместно, не только у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
@photoaQyn 9 минут назад
Что случится если бараны всем стадом начнут бодать козла? выдержит ли? вряд ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кенвуд 15 минут назад
Награбил, превратился в элитное быдло, теперь народ ему мешает. Чихните ему ковидом в рожу кто-нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 18 минут назад
там еще сбор средств не начали на "барашку рэзать" , а то могу пару рубликов закинуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 19 минут назад
Бараны даже в вице-президенты пробрались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 20 минут назад
Хм... "жители России - стадо" .. выродок слегка оклемался теперь он не сам по себе а часть "системы" и стал говорить то что "должно".
В общем, это сегодня, "нормально" для тех что лижет задницы власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум 22 минуты назад
жиды такие жиды

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Я так понимаю он добровольцем вызвался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Полчаса назад
Ну, что, вакцинаторы, вы теперь видите, кто и что вы - какое на самом деле тупое мурло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 Полчаса назад
Этот алкаш ещё не сдох от цирроза?
Давненько я не чувствовал такую заботу государства о моём здоровье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6989



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
5
56
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
Интересные фотографии 1990 -х
2
110
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Чем обусловлено обострение болезней желудочно-кишечного тракта в осенний период?
0
3
Чем обусловлено обострение болезней желудочно-кишечного тракта в осенний период?
Секретные города, которые скрывали от общественности
0
7
Секретные города, которые скрывали от общественности
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#СССР#люди#фотографии#знаменитости#актеры#забавно#новости#сарказм
#фото#история#животные#интересное#подборка#познавательно#страна#комментарии#позитив#Вакцинация
#интересно#кино#картинки#искусство#природа#Россия#еда#криминал#происшествие#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться