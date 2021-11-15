"Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами

Вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефти" Михаил Леонтьев высказал всё, что думает о россиянах и вакцинации в эфире "Вести Москва". По мнению Леонтьева, жители России - стадо, которое не может пастись самостоятельно.
В эфире радио «Вести Москва» телеведущий, пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти" жестко высказался о непривитых соотечественниках.
«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. При этом вот этот бессмысленный локдаун. Не знаю, „Лок“ или нет, но дауны точно!» — заявил Леонтьев.
«Нужно было просто ловить и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол. Ну баран же, что вы хотите?», — приводит слова Леонтьева агентство «Ура.ру».
Однако, россияне не прониклись его словами. По мнению многих, Леонтьев - козёл, называющий людей баранами.
А зачем тогда укол? Третий удар - и всё, можно уже не вакцинировать.— K-data (@Kdata16) November 14, 2021
Михаил Леонтьев давно уже человек несамостоятельный, пастуха он себе нашел хорошего, на какое пастбище его пустят, там он и пасется...— Саша Верный (@SashaVerny) November 14, 2021
Не стоит даже внимания обращать....
Да он козел не поэтому , а потому что живет в другой вселенной, потому что грабит бюджеты со своей Роснефтью , бюджеты которые я своими налогами пополняю , а мнение высказывает по поводу нашей вселенной— Счастливчик (@BorisCrazy2) November 14, 2021
Источник:
- Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье
- "Сначала отдохну": Ангела Меркель больше не будет заниматься политикой
- СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
- Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
- "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну
Понравилось17
Объяснение простое. Вакцинированные чувствуют себя обманутыми. Пандемия не кончается. Всех заставляют носить маски, и никто не застрахован не заболеть и срок действия вакцины постоянно сокращают.
Поэтому, чем меньше будет не вакцинированных, тем глубже их будут гасить. Не исключено, что невакцинация станет уголовным преступлением в ближайшем будущем. Уже сейчас отрицающим полезное действие вакцины можно впаять срок по имеющимся статьям.
Повторюсь, это повсеместно, не только у нас.
В общем, это сегодня, "нормально" для тех что лижет задницы власти.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Давненько я не чувствовал такую заботу государства о моём здоровье.