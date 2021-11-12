Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу

Польская погранслужба отказалась пускать огромное число мигрантов, поэтому они устроили стихийный лагерь между Беларусью и Польшей. Курды, афганцы с семьями и детьми не собираются сдаваться. Чтобы попасть в Польшу, мигранты готовы на многое.

Они пускают сигаретный дым в глаза детям, чтобы те со слезами рассказывали о своей горькой доле, откровенно врут, а когда эти методы не срабатывают, в гневе забрасывают военных камнями, бросаются на заграждения и продолжают недоумевать: почему же их не пускают в Германию?