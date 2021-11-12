Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу

На границе Белоруссии и Польши обстановка до сих пор напряжённая. Тысячи мигрантов пытаются попасть в Европу всеми способами. Военные противостоят натиску, но группе мигрантов удалось прорваться сквозь ограждение из колючей проволоки.
На контрольно-пропускном пункте "Брузги" группа из нескольких десятков мигрантов прорвалась на территорию Польши. По сообщению Telegram-канала Sputnik Беларусь, мигранты повредили ограждение и пробрались. Польская полиция сняла на видео кричащих мигрантов.
Прорвавшись в Польшу, мигранты двинулись вдоль заграждения. На видео слышен плач детей и крики мужчин. Куда именно собрались мигранты, пока неизвестно.
Польская погранслужба отказалась пускать огромное число мигрантов, поэтому они устроили стихийный лагерь между Беларусью и Польшей. Курды, афганцы с семьями и детьми не собираются сдаваться. Чтобы попасть в Польшу, мигранты готовы на многое.
Они пускают сигаретный дым в глаза детям, чтобы те со слезами рассказывали о своей горькой доле, откровенно врут, а когда эти методы не срабатывают, в гневе забрасывают военных камнями, бросаются на заграждения и продолжают недоумевать: почему же их не пускают в Германию?
Источник:
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Jak zaznaczyła, ostatecznie to im się udało. Podkreślała przy tym, że działo się to po stronie Białorusi, a po polskiej wszystko jest zabezpieczone.
Mjr Zdanowicz przekazała także, że w nocy grupa około 40 osób, w większości kobiet i dzieci, została podprowadzona bardzo blisko granicy z Polską. Grupa była naciskana przez towarzyszące jej służby białoruskie, aby przekroczyła nielegalnie granice. Jak dodała, ostatecznie do tego nie doszło, a osoby odeszły od ogrodzenia.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-bialoruski-komitet-graniczny-kolejni-migranci-zmierzaja-w-st,nId,5640644#crp_state=1https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-bialoruski-komitet-graniczny-kolejni-migranci-zmierzaja-w-st,nId,5640644#crp_state=1
Эта способность им очень поможет в замерзающей Европе
Я думал это мигранты из Ливии, Сирии, Ливана...
Нет чтобы написать "Группа мигрантов прорвалась через ограждение из Белоруссии в Польшу"...
На видео парень такой искренне-незамутненый, аж смешно. Че мне дома делать? Поеду в Беларусь по турвизе, хде тут визы выдают?
Миграция всегда хорошо, это свежая кровь для работы, например. Но она должна быть под контролем и это мало кто понимает. Думаете коренное население справится с адаптацией пришлых? Нет. Мигранты и не хотят адаптироваться, они хотят жить по своим правилам, но на обеспечении богатого государства. Вопрос только один, а насколько это выгодно для местного населения?