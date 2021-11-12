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Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу

Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу (3 фото)

Автор:
12 ноября 2021 12:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Белоруссия   Польша   видео   интересное   мигранты   политика   фото   
1445
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На границе Белоруссии и Польши обстановка до сих пор напряжённая. Тысячи мигрантов пытаются попасть в Европу всеми способами. Военные противостоят натиску, но группе мигрантов удалось прорваться сквозь ограждение из колючей проволоки.

На контрольно-пропускном пункте "Брузги" группа из нескольких десятков мигрантов прорвалась на территорию Польши. По сообщению Telegram-канала Sputnik Беларусь, мигранты повредили ограждение и пробрались. Польская полиция сняла на видео кричащих мигрантов.

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Прорвавшись в Польшу, мигранты двинулись вдоль заграждения. На видео слышен плач детей и крики мужчин. Куда именно собрались мигранты, пока неизвестно.

Польская погранслужба отказалась пускать огромное число мигрантов, поэтому они устроили стихийный лагерь между Беларусью и Польшей. Курды, афганцы с семьями и детьми не собираются сдаваться. Чтобы попасть в Польшу, мигранты готовы на многое.

Они пускают сигаретный дым в глаза детям, чтобы те со слезами рассказывали о своей горькой доле, откровенно врут, а когда эти методы не срабатывают, в гневе забрасывают военных камнями, бросаются на заграждения и продолжают недоумевать: почему же их не пускают в Германию?

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Метки: Ynews   Белоруссия   Польша   видео   интересное   мигранты   политика   фото   
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Андрей Иванов Час назад
Видео пускания сигаретного дыма в глаза есть? Документальные опровержения горькой доли?В противном случае - это пропаганда польских фашистов.
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455
Марина Юргис 9 минут назад
Это нейтральная полоса. Это не территория Польши.
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455
Марина Юргис 4 минуты назад
Mjr Zdanowicz poinformowała, że dziś rano grupa kilkudziesięciu osób próbowała przedostać się przez białoruskie przejście graniczne. Te osoby chciały dołączyć do już teraz ponadtysięcznej grupy koczującej po stronie białoruskiej - przekazała.

Jak zaznaczyła, ostatecznie to im się udało. Podkreślała przy tym, że działo się to po stronie Białorusi, a po polskiej wszystko jest zabezpieczone.

Mjr Zdanowicz przekazała także, że w nocy grupa około 40 osób, w większości kobiet i dzieci, została podprowadzona bardzo blisko granicy z Polską. Grupa była naciskana przez towarzyszące jej służby białoruskie, aby przekroczyła nielegalnie granice. Jak dodała, ostatecznie do tego nie doszło, a osoby odeszły od ogrodzenia.

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-bialoruski-komitet-graniczny-kolejni-migranci-zmierzaja-w-st,nId,5640644#crp_state=1https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-bialoruski-komitet-graniczny-kolejni-migranci-zmierzaja-w-st,nId,5640644#crp_state=1
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55k
Почитатель стекломоя 13 минут назад
Лукашенко тренирует мигрантов выживать на холоде.
Эта способность им очень поможет в замерзающей Европе
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−17
мерзавчик 19 минут назад
зарином травить демонов ...
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1k
Педигри 23 минуты назад
Настоящий беженец бегущий от войны будет счастлив оказаться в любой безопасной стране. А этим паразитам уже даже Франция, Испания и Бельгия не нравится и они бегут из неё в Великобританию и Германию.
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107k
Барон Мюнхгаузен. 24 минуты назад
Группа мигрантов из Белоруси?

Я думал это мигранты из Ливии, Сирии, Ливана...
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55
Vargard Полчаса назад
По какой причине поляки в них не стреляют?
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5k
Pashuta 43 минуты назад
Тупые дикари. Ну и пусть сидят теперь на нейтралке... )))
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126
Травкин Лопух 3 51 минуту назад
от таких беженцев самим придётся убегать
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15k
Вася Александрович 58 минут назад
В КПЗ посадят, до полного просветления.
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63
apqurhf Час назад
в польше пулемётов нет, что ли? одного старого бы хватило.
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12k
net Час назад
Предлагаю полякам и немцам отправлять мигрантов в сша. Это будет логично и справедливо.
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185
Шурман Час назад
Им эта Польша вообще не нужна , даже ноги в руки и в Гермашку и если повезет то в Англию , фрау Меркель орала что это их дети , так пускай принимает в чем проблема ? В Польше и Прибалтике они не задерживаться , социальной помощи 0 а особенно в Прибалтике . Я бы проще сделал , летел бы в Питер от туда к Финам , и жизнь нормальная и все есть .
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185
Шурман ezhik Полчаса назад
Зато социальная помощь хорошая .
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4k
Максим Час назад
Пока в Европе не одумались. Только венгры и поляки понимают, что подобные миграционная политика уничтожит государство.
Миграция всегда хорошо, это свежая кровь для работы, например. Но она должна быть под контролем и это мало кто понимает. Думаете коренное население справится с адаптацией пришлых? Нет. Мигранты и не хотят адаптироваться, они хотят жить по своим правилам, но на обеспечении богатого государства. Вопрос только один, а насколько это выгодно для местного населения?
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185
Шурман Максим Час назад
У нас в Бельгии их каждый день снимают то с фур то с поездов , все в Англию хотят попасть , то что было у кале так это рассадник бактерий и вирусов .
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185
Шурман Летучий Мыш Полчаса назад
Ну так контроли большие и на евростаре и на бане и на паромах . Лично в море подходил патрульный катер , документы у всех проверили и так же быстро свалили , правда мы рыбачили в водах Англии .
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