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В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации

В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 11:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авто   интересное   пункты вакцинации   санкт-петербург   угон   фото   
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Неизвестные украли мобильный пункт вакцинации прямо из гаража Тихвинской межрайонной больницы в Ленобласти. Интересно, кому он мог понадобиться?

Мобильный пункт вакцинации был создан на базе грузового автомобиля "ГАЗон NEXT". Фургон угнали в ночь с 3 на 14 ноября с территории гаража больницы на Больничном проезде.

"Спецмашину ночью вывезли из гаража, его обесточили. После обнаружения пропажи оперативно сообщили в полицию, место преступления опечатали. Машина была застрахована, состояла на учёте", — сообщила представитель больницы.

Несмотря на то, что машина оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось.

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Метки: Россия   авто   интересное   пункты вакцинации   санкт-петербург   угон   фото   
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7  комментариев
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7k
Pillin Alex 19 минут назад
Какие-то Тимуровцы сейчас ездят по улицам и прививают желающих.
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5k
SuperTroll 2 минуты назад
Vive Le Resistance?)
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9k
Клёст 13 минут назад
)))Кто-то сказал -,,С меня хватит!,,
И отправился отлавливать, и собственноручно колоть антипрививочников насильно

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27
Leonid 18 минут назад
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4k
tamin 50 минут назад
Слов нет. Это как угнать пожарную машину. А потом жалуются, что на пожар никто не приехал. [мат]
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57k
pynh 55 минут назад
Окуенная система слежения.
з.ы. сейчас без очередей вакцинируются пара деревень
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