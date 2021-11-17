В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации

Ковид-ограничения: как раньше уже не будет

Российские Флинстоуны: по Челябинску ездит маршрутка с дырой в полу

На Алтае угонщик украл машину вместе с водителем и отвёз его домой

Россиянку сбил фургон «Райффайзенбанка», и теперь она должна банку 130 тысяч за ущерб автомобилю

Бывший депутат открыл огонь по лодке с отдыхающими

Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов