В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации

Неизвестные украли мобильный пункт вакцинации прямо из гаража Тихвинской межрайонной больницы в Ленобласти. Интересно, кому он мог понадобиться?
Мобильный пункт вакцинации был создан на базе грузового автомобиля "ГАЗон NEXT". Фургон угнали в ночь с 3 на 14 ноября с территории гаража больницы на Больничном проезде.
"Спецмашину ночью вывезли из гаража, его обесточили. После обнаружения пропажи оперативно сообщили в полицию, место преступления опечатали. Машина была застрахована, состояла на учёте", — сообщила представитель больницы.
Несмотря на то, что машина оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось.
Источник:
- Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме
- По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
- Бывший депутат открыл огонь по лодке с отдыхающими
Понравилось19
И отправился отлавливать, и собственноручно колоть антипрививочников насильно
з.ы. сейчас без очередей вакцинируются пара деревень