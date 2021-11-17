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Анастасия Ивлеева устроила травести-шоу на балу благородных девиц

Анастасия Ивлеева устроила травести-шоу на балу благородных девиц (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 15:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   бал   ивлеева   интересное   танец   травести   фото   шоу бизнес   
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В Москве прошёл бал дебютанток Tatler. На празднике благородные несовершеннолетние девицы из известных семей вальсировали в пышных платьях, блистая алмазами и сапфирами. Родители любовались на своих красавиц, пока на бал не ворвалась Анастасия Ивлеева. Блогерша станцевала в нижнем белье, устроив настоящее травести-шоу.

К Дому Пашкова съезжались дорогие авто, в которых был весь свет шоу-бизнеса: 15-летняя Мария Табакова, 17-летняя Марианна Газманова, наследница Полины Кутеповой - Надежда Каменькович и другие девушки.

Вместе с дочками приехали и родители, чтобы порадоваться за своих чад. Многие молодые красавицы были в пышных платьях, в дорогих украшениях. Они впервые вышли в свет и гордились собой.

Ложку дёгтя внесла Анастасия Ивлеева. Блогерша появилась у Дома Пашкова в чёрном обтягивающем платье. Блондинка решила тотально сменить имидж, став жгучей брюнеткой.

Само появление Анастасии произвело фурор. Она общалась с коллегами, позировала фотографам и вела себя вполне прилично. В какой-то момент Анастасия забыла о манерах и сорвала с себя одежду, оставшись в чулках и трусах. Ивлеева показала танцевальный номер со стулом. Ассистировали ей мужчины, переодетые в женщин.

Настя резво ерзала, задирала ноги, поглаживала себя по бедрам, чем шокировав достопочтенную публику, рассказывает KP.ru.

Надо ли говорить, что все присутствующие были шокированы выходкой Ивлеевой. При этом на балу были не только взрослые, но и дети.

«Дождались - идем с дочкой к трансвеститам по QR-кодам», - вздохнул муж актрисы Кутеповой.

Вот так вот благодаря Ивлеевой благородные девицы погрузились в пучины разврата и пошлости. Добро пожаловать в шоу-бизнес!

Источник:

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Метки: Ynews   бал   ивлеева   интересное   танец   травести   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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35k
Антон 3 часа назад
Раступись челядь, бояре гуляют! В мире животных!
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4k
Mixalych 2 минуты назад
Скоморохи, лицедеи, шуты и танцовщицы возомнили себя элитой, да еще и личинок своих подтягивают. Ну да, ну да...
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9k
scorpio1965 5 минут назад
без скандала никак
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11k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
У них там чемпионат по пробитию дна проходит?
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48k
doker 3 часа назад
А чего на Настю набросились? Она пусть хоть таким экстравагантным способом показала уровень собравшейся "элиты".
Мы здесь, на Фишках, собрались и срёмся между собой, пока создаётся новый орденоносный класс "благородных".
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21k
Влад 3 часа назад
Не благородных, а охреневших.
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22k
Андрей 3 часа назад
Паноптикум мля!
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23k
SerGProS 3 часа назад
Ах достопочтенная публика?!Это "Есаул"-то, достопочтенный?В 90-ых пел оду путане..Ночной бабочке
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17k
Serg2001 3 часа назад
Всякий раз, когда на глаза этот персонаж попадается, не могу отделаться от ощущения, что она постоянно во рту ириску держит и никак дососать не может. Так она старательно щеки втягивает... )
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
Ну и зачем пиарить это тупое говно тут?
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57k
pynh 3 часа назад
пздц - у нее грация беременного дикобраза
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29k
Игорь 3 часа назад
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57k
pynh 3 часа назад
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