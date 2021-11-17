Анастасия Ивлеева устроила травести-шоу на балу благородных девиц

Надо ли говорить, что все присутствующие были шокированы выходкой Ивлеевой. При этом на балу были не только взрослые, но и дети.

«Дождались - идем с дочкой к трансвеститам по QR-кодам», - вздохнул муж актрисы Кутеповой.