Анастасия Ивлеева устроила травести-шоу на балу благородных девиц

В Москве прошёл бал дебютанток Tatler. На празднике благородные несовершеннолетние девицы из известных семей вальсировали в пышных платьях, блистая алмазами и сапфирами. Родители любовались на своих красавиц, пока на бал не ворвалась Анастасия Ивлеева. Блогерша станцевала в нижнем белье, устроив настоящее травести-шоу.
К Дому Пашкова съезжались дорогие авто, в которых был весь свет шоу-бизнеса: 15-летняя Мария Табакова, 17-летняя Марианна Газманова, наследница Полины Кутеповой - Надежда Каменькович и другие девушки.
Вместе с дочками приехали и родители, чтобы порадоваться за своих чад. Многие молодые красавицы были в пышных платьях, в дорогих украшениях. Они впервые вышли в свет и гордились собой.
Ложку дёгтя внесла Анастасия Ивлеева. Блогерша появилась у Дома Пашкова в чёрном обтягивающем платье. Блондинка решила тотально сменить имидж, став жгучей брюнеткой.
Само появление Анастасии произвело фурор. Она общалась с коллегами, позировала фотографам и вела себя вполне прилично. В какой-то момент Анастасия забыла о манерах и сорвала с себя одежду, оставшись в чулках и трусах. Ивлеева показала танцевальный номер со стулом. Ассистировали ей мужчины, переодетые в женщин.
Настя резво ерзала, задирала ноги, поглаживала себя по бедрам, чем шокировав достопочтенную публику, рассказывает KP.ru.
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Надо ли говорить, что все присутствующие были шокированы выходкой Ивлеевой. При этом на балу были не только взрослые, но и дети.
«Дождались - идем с дочкой к трансвеститам по QR-кодам», - вздохнул муж актрисы Кутеповой.
Вот так вот благодаря Ивлеевой благородные девицы погрузились в пучины разврата и пошлости. Добро пожаловать в шоу-бизнес!
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Мы здесь, на Фишках, собрались и срёмся между собой, пока создаётся новый орденоносный класс "благородных".
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не слышал, но осуждаешь, школотрон?