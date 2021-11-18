Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин обратился к руководству клуба с очень необычной просьбой. 27-летний спортсмен попросил снизить ему зарплату. Зобнин завил, что получает слишком много.
Бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков в своём Telegram-канале рассказал о необычной просьбе российского футболиста, полузащитника и вице-капитана московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. Футболист попросил снизить ему зарплату. Теперь вместо трёх миллионов евро в год он будет получать два миллиона евро.
В пресс-службе московского футбольного клуба "Спартак" отказались комментировать просьбу спортсмена.
"Мы не комментируем детали контрактов с футболистами", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
Источник:
- Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники
- В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации
- "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну
- Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру
- Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга
Понравилось25
Побег от налогов? Долги? Более выгодный контракт в будующем? Мало ли?
Потому как идиотизмом попахивает и нарушает основополагающий принцип "бьют беги, дают бери". Да и против сообщества переть нельзя, законы гильдии.
Да мало ли в России нуждающихся.
А так отказаться? Ребята, с вашей игрой вы доплачивать должны, что бы считаться футболистами. Колченогие.
Но ещё благороднее Роме было бы застрелиться после чемпионата Европы.