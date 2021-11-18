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Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату

Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату (2 фото)

Автор:
18 ноября 2021 11:36
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Россия   зарплата   интересное   странности   фото   футболист   
1484
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Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин обратился к руководству клуба с очень необычной просьбой. 27-летний спортсмен попросил снизить ему зарплату. Зобнин завил, что получает слишком много.

Бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков в своём Telegram-канале рассказал о необычной просьбе российского футболиста, полузащитника и вице-капитана московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. Футболист попросил снизить ему зарплату. Теперь вместо трёх миллионов евро в год он будет получать два миллиона евро.

В пресс-службе московского футбольного клуба "Спартак" отказались комментировать просьбу спортсмена.

"Мы не комментируем детали контрактов с футболистами", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.


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Метки: Ynews   Россия   зарплата   интересное   странности   фото   футболист   
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25  комментариев
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1k
Walther Час назад
Резюмирую: после такого "смелого" заявления, коллеги по команде попытаются отпинать его в раздевалке... Но, никто по нему не попадет!!!
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22k
Inter 5 минут назад
и я не верю
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5k
Афанасий 15 минут назад
совет тренерам этого организма -- отправить его на психиатрическое освидетельствование! Это перЬвое дело! а уж опосля....
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Да погодите вы, может в этом не альтруизм?
Побег от налогов? Долги? Более выгодный контракт в будующем? Мало ли?
Потому как идиотизмом попахивает и нарушает основополагающий принцип "бьют беги, дают бери". Да и против сообщества переть нельзя, законы гильдии.
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7k
КОСТЯН 38 минут назад
Хоть кого то совесть заела!!! Они играют на 20 000 руб. в мес. В России давно пора прекратить играть в в футбол, мы не умеем этого делать, надоело смотреть на этот позор...
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7k
bum-bum 42 минуты назад
Чё, печень не выдерживает?
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7k
vitenok 45 минут назад
На миллион евро в год мог бы два три детских футбольных клуба содержать, в депрессивных городишках,
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1k
Константин 48 минут назад
отдавал бы втихую на благотворительность, а так, на кокой-то пиар больше похоже
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12k
Великий Кормчий 52 минуты назад
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93
Leonid 55 минут назад
Ну всё, фляга засвистела, видать по голове хорошо прилетело. С другой стороны, одно дело попросить, с другой удовлетворить просьбу/переподписать контракт.
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138
Tyefomis Час назад
Мог бы просто молча бабки на благотворительность переводить
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7k
Позитив Час назад
МРОТ ЕМУ!!!!! а то ишь 2 ляма евро в год... лямом больше лямом меньше он и не заметит разницы
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3k
Kozlodoev Час назад
Думаю, его баба от него уйдёт теперь. Нищеброд.
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534
Spoiler Час назад
Мда... 3 ляма много, а два, типо, в самый раз?)
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3k
Kozlodoev Час назад
Надеюсь, сведёт концы с концами. Но будет тяжко.
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3k
alex Час назад
Одному уменьшили, другим добавили, толку то, почему излишками не профинансировать детскую футбольную команду, из Урала, к примеру?!.
Да мало ли в России нуждающихся.
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4k
Максим Час назад
Много получаешь? Не проси снизить оклад, отдай "завышенную" часть на благородное дело.
А так отказаться? Ребята, с вашей игрой вы доплачивать должны, что бы считаться футболистами. Колченогие.
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491
Влад Час назад
Один нормальный человек!
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959
metrolog Час назад
Заболел?
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1k
флоМастер 2 часа назад
до 50000 руб. в месяц нужно было снижать, еще и всему составу Спартака, все равно жратва бесплатно, перелеты бесплатны, 50000 в семью и норм. Стал лучшим бомбардиром в сезоне - получи премию 25000 руб. Ствл чемпионом страны - еще пятачок накинуть можно и т.д.
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Благородно, конечно.
Но ещё благороднее Роме было бы застрелиться после чемпионата Европы.
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WhiteRat

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