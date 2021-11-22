Министра культуры Крыма отправили в отставку

В 2018 году она «помогла» компании Меандр получить заказ на строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Сумма взятки - 25 000 000 рублей. Такая вот культура в республике Крым. Сейчас Новосельская в СИЗО. Теперь будет там налаживать культуру.

А глава республики, Сергей Аксенов, уже подписал приказ об ее отставке.