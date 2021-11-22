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Министра культуры Крыма отправили в отставку

Министра культуры Крыма отправили в отставку (3 фото)

Автор:
22 ноября 2021 15:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Аксенов   Крым   Культура   взятка   министр   политика   
650
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«В связи с утратой доверия». Ее подозревают в получении взятки - 25 миллионов рублей.

Пока одни граждане трудятся на заводах и прочих офисах, другие услуги положением. И «рубят» денежки. Яркий пример - Арина Новосельская.

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В 2018 году она «помогла» компании Меандр получить заказ на строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Сумма взятки - 25 000 000 рублей. Такая вот культура в республике Крым. Сейчас Новосельская в СИЗО. Теперь будет там налаживать культуру.

А глава республики, Сергей Аксенов, уже подписал приказ об ее отставке.

И это правильно. Такая культура нам не нужна.

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Метки: Аксенов   Крым   Культура   взятка   министр   политика   
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12  комментариев
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36k
jonnyD Полчаса назад
Это ж та самая ... что материлась во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире.
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25k
Батончик с маком 14 секунд назад
Новосельская, Навальный, Зеленский, Тихановская....
Странное совпадение - у большинства мразей пшековские фамилии.
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10k
Шурум-бурум 2 минуты назад
бессовестная пархатая тварь!
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1k
Andrey 8 минут назад
"все животные равны, но некоторые равнее" (C)
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421
Евгений S 16 минут назад
И сколько ей светит?
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956
Сергей Ковалев 23 минуты назад
Не поделилась ,вот и утратила доверие.
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33k
Опаньки Полчаса назад
"утрата доверия" - что это за зверь такой? Это синоним "спалила контору"?
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8k
Злокрыс Полчаса назад
как-будто такие дела без взяток делаются
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Так это наша школа или еще украинская по взяткам? Кто-кого развращает?
Или учимся вместе взаимодействуя?
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25
Сергей 36 минут назад
Конечно такая культура нам не нужна. Взятку за государственного центра детского театрального искусства нужно было брать минимум 50 лямов. Причем половину из них заслать наверх. Тогда бы с доверием было все в порядке. Ну, а так, понятное дело, утратила!
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