Министра культуры Крыма отправили в отставку

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«В связи с утратой доверия». Ее подозревают в получении взятки - 25 миллионов рублей.
Пока одни граждане трудятся на заводах и прочих офисах, другие услуги положением. И «рубят» денежки. Яркий пример - Арина Новосельская.
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В 2018 году она «помогла» компании Меандр получить заказ на строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Сумма взятки - 25 000 000 рублей. Такая вот культура в республике Крым. Сейчас Новосельская в СИЗО. Теперь будет там налаживать культуру.
А глава республики, Сергей Аксенов, уже подписал приказ об ее отставке.
И это правильно. Такая культура нам не нужна.
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