Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похожим образом пресёк поползновения бывших заокеанских партнёров. В ответ на требование "мировой общественности" провести досрочные выборы президента в стране в присутствии международных наблюдателей, Белорусский лидер заявил, что республика готова провести досрочные президентские выборы, однако с одним условием — они должны состояться параллельно с новыми выборами главы государства в США.





При этом Лукашенко напомнил, как проходила избирательная кампания в США, когда люди отдавали свои голоса по почте, а бюллетени с подписями за Трампа мешками выкидывали в помойку. По словам президента, эти факты были обнародованы на весь мир.



