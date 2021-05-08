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Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем совать нос в Крым

Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем совать нос в Крым (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 06:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   Россия   аляска   видео   наш   ответ   парламентарий   политика   
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Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым, Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым», порекомендовал хорошим парням из Вашингтона для начала навести порядок у себя, передав историческим владельцам, то есть России Аляску.

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Метки: Крым   Россия   аляска   видео   наш   ответ   парламентарий   политика   
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131
bobobo 4 часа назад
Ну, насколько я помню из уроков истории, Аляску продали. То есть не момент сделки обе стороны были согласны на переход Аляски от России к Америке. В случае с Крымом ситуация несколько иная. Как минимум, Украина была несогласна с передачей Крыма России.
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−23
_________ 4 минуты назад
Боюсь если Аляска войдет в Состав нынешней России, то даже тюлени с нее эмигрируют...
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28k
LEPA 6 минут назад
Этот Гемпель заигрался у себя в Крыму в "независимость",аж гегемон затрепетал!

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8
Семен 8 минут назад
Ой да ну его затевать такой базар... Ща начнется Карелию финнам, Казахстан обратно в состав России, Южной Корею отдадим Северной, Вьетнам снова поделим, восстановим границы Римской и Османской империи, Гренландию продадим США, Авструю объединим с Венгрией... Это мы еще в Африку не лезли, там вообще туши свет - кому че когда принадлежало не всякий упомнит. А Индия? А Тайвань, А Гонк-Конг? Великобритания вообще на пол-мира можно сказать претендует.
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1k
Incognito 12 минут назад
Аляску ПРОДАЛИ и КУПИЛИ! Деньги с продажи давно потрачены! Каким нах "хозяевам", если саму Аляску русские тоже захватили приблизительно очень недавно, по меркам истории?! При чем тут Аляска к Крыму?! такие сравнения может делать только идиот. И кому он там этот поц умерил пыл?! Что за "попутавший" тюряцкий жаргон бандюков?! Боже, ну серьезно, такой бред могут писать только совсем отмороженные и облупленные вата и кремлеботы.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Ну и чё: департамент умерил свой пыл? Ох уж эти лайкодрочеры.
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3k
Dmitrii Ivanov 47 минут назад
А гегемон в курсе, что ему пыл умерили?
Кстати, использование крымским депутатом Facebook, который ввел санкции против Крыма, тоже говорит о том, что пиндосам указали их место?
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19
ton 48 минут назад
Он идиот??? А что не Гавайи?
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2k
Mellivora 56 минут назад
Надо говорить с США и Европой (хотя бы) их же языком, а то привыкли за 30 всех воспитывать поучительно. Моралисты хреновы.
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0
Геворг Амбарцумян Час назад
РОССИЯ действует у себя и иногда лезет на чужие территории
АМЕРИКА действует у себя и иногда лезет на чужие территории
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−22
Sentinel Час назад
Вернуть Аляску хозяевам?

Тогда и Курильские острова придется возвращать, и много чего на период с 1721 по 1762 г.г.
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−18
xxlist 2 часа назад
Дэфакто Аляску проиграли в Крымской войне. А этот депутат странный, Советский Союз, РФ правопреемница, подписал с США кучу договоров по границе в том числе. ЕБН -а никто не уполнамачивал подписывать что-то с Украиной, сама Украина незаконная. Вот куда копать надо. Аляска и индейцы тут нерричем
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1k
Эдуардо 2 часа назад
Когда в России депутат говорит "что то умное", в это же время у какой нибудь бабушки пропадает пенсия.
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5k
ДеониS 2 часа назад
Требую вернуть Обаму в Африку
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17k
Anna 2 часа назад
Техас - это Мексика (не, ну а чо в самом деле?)
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3k
Сергей 2 часа назад
Лукашенко, Крым, аляска.смешались в кучу,люди,кони.и если чо,аляску забарыжили,а Крым отжали.
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−45
Андрей 2 часа назад
Причем здесь Аляска, которая была продана властью российской империи?
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−18
xxlist 2 часа назад
По Крыму вопрос не к камерам, они никогда не уймутся. А например к нашим операторам сотовой связи. Чем обусловлена такая грабительская тарификация Крыма? Как заграница. Душат молодую демократию под дудку мирового империализма наплевав на свободное волеизъявление крымчан? Интересно, а что бы вы выбрали, подорожание связи в целом или дальше унижаться с тарифами? Турцию вот закрыли, Сочи не резиновый, недовольных много. И тут так будет? Крым для начала нам самим надо "признать" а уж потом.... даже Батька его не признал. Л - Логика. Жду минуса
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−84
kazakh 2 часа назад
Тогда верните казахам наши земли: Астрахань, Оренбург, Омск, Курган, Тюмень
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−84
kazakh 2 часа назад
Сравнил жопу с пальцем. Аляску вы продали, чтобы россия не голодала, а крым оккупировали, наоборот, чтобы усилить голод в России
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7k
Акакий 3 часа назад
депутат чего то там что то написал в твиттере?)
вы шутите? умерил пыл?))
это ж насколько надо язык под лизание очка готовым держать, чтобы такое писсать)
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