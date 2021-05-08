Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым, Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым», порекомендовал хорошим парням из Вашингтона для начала навести порядок у себя, передав историческим владельцам, то есть России Аляску.
«А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России её исторические владения в Северной Америке — Аляску» — заявил парламентарий.
Как считает чиновник, заявление Государственного департамента США насчёт Крыма стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела России, а также посягательство на её территориальную целостность, сообщили на своих страницах в РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похожим образом пресёк поползновения бывших заокеанских партнёров. В ответ на требование "мировой общественности" провести досрочные выборы президента в стране в присутствии международных наблюдателей, Белорусский лидер заявил, что республика готова провести досрочные президентские выборы, однако с одним условием — они должны состояться параллельно с новыми выборами главы государства в США.
При этом Лукашенко напомнил, как проходила избирательная кампания в США, когда люди отдавали свои голоса по почте, а бюллетени с подписями за Трампа мешками выкидывали в помойку. По словам президента, эти факты были обнародованы на весь мир.
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Кстати, использование крымским депутатом Facebook, который ввел санкции против Крыма, тоже говорит о том, что пиндосам указали их место?
АМЕРИКА действует у себя и иногда лезет на чужие территории
Тогда и Курильские острова придется возвращать, и много чего на период с 1721 по 1762 г.г.
вы шутите? умерил пыл?))
это ж насколько надо язык под лизание очка готовым держать, чтобы такое писсать)