По данным Статистического управления Дании, 11 процентов из 5,8 миллиона жителей Дании имеют иностранное происхождение, и 58 процентов из них прибыли из стран, которые считаются "незападными".

А по словам министра внутренних дел Кааре Дибвада Бека, слишком большое количество приезжих из незападных стран в отдельно взятом районе "увеличивает риск возникновения религиозных и культурных параллельных обществ".



При этом термин "гетто", использовавшийся для обозначения неблагополучных территорий, будет удален из нового законодательства: "Он вводит в заблуждение. Я думаю, что он затмевает тот большой объем работы, который необходимо проделать в этих районах".



До сих пор словом "гетто" в Дании обозначали территорию с населением более 1000 человек, где более половины из них были "незападного" происхождения и удовлетворяли как минимум двум из четырех критериев:

- более 40 % жителей не имеют работы;

- более 60% молодых людей в возрасте 39-50 лет не имеют полного среднего образования;

- уровень преступности в три раза выше, чем в среднем по стране;

- доходы жителей на 55% ниже, чем в среднем по региону.



В настоящее время 15 датских районов подпадают под это определение, а еще 25 считаются входят в "группу риска". Список обновляется каждый декабрь. В этих районах санкции за правонарушения налагаются в двойном размере. И в дневное время все несовершеннолетние должны обязательно находиться под присмотром, иначе выплата всех пособий их семье прекращается. В соответствии с действующим законодательством к 2030 году количество муниципальных домов в этих районах планируют сократить до 40 процентов.