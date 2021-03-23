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В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет

В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 01:53
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Культура   Сирия   дания   законопроект   мвд   мигранты   население   общество   политика   
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Лимиты на количество "понаехавших" вводятся, чтобы "снизить риск возникновения параллельных религиозных и культурных обществ". Министерство внутренних дел предложило ограничить долю жителей "незападного" происхождения в каждом районе 30 процентами и отказаться от термина "гетто".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Культура   Сирия   дания   законопроект   мвд   мигранты   население   общество   политика   
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2k
Frank Borman Час назад
Шайссе! Что эти датчане себе позволяют?
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7k
Вася Минуту назад
"Маттиас Тесфай, министр по делам иммиграции" помесь эфиопа и датской ... если что..
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38k
parallax 7 минут назад
30% - это чудовищный перебор. Практиа показывает, что абреки кучкуются даже если их расселить по разным городам. Ассимиляция возможна лишь при минимальном количестве пришельцев. При этом надо запретить всякие религиозные секты.
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900
bosayk Полчаса назад
потом они нашпигуют своим семенем датчанок и оп ап вуаля, через 15-20 лет их уже 50-70 % )
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