330
3
Лимиты на количество "понаехавших" вводятся, чтобы "снизить риск возникновения параллельных религиозных и культурных обществ". Министерство внутренних дел предложило ограничить долю жителей "незападного" происхождения в каждом районе 30 процентами и отказаться от термина "гетто".
Дания в течение многих лет проводила одну из самых строгих в Европе ограничительных иммиграционных политик. И премьер-министр из партии социал-демократов Метте Фредериксен продолжает придерживаться ее с момента своего прихода к власти в июне 2019 года. Правящая левоцентристская социал-демократическая партия Дании заняла жесткую антииммиграционную позицию, а премьер-министр пообещала свести число мигрантов, ищущих убежища в стране, к нулю.
По данным Статистического управления Дании, 11 процентов из 5,8 миллиона жителей Дании имеют иностранное происхождение, и 58 процентов из них прибыли из стран, которые считаются "незападными".
А по словам министра внутренних дел Кааре Дибвада Бека, слишком большое количество приезжих из незападных стран в отдельно взятом районе "увеличивает риск возникновения религиозных и культурных параллельных обществ".
При этом термин "гетто", использовавшийся для обозначения неблагополучных территорий, будет удален из нового законодательства: "Он вводит в заблуждение. Я думаю, что он затмевает тот большой объем работы, который необходимо проделать в этих районах".
До сих пор словом "гетто" в Дании обозначали территорию с населением более 1000 человек, где более половины из них были "незападного" происхождения и удовлетворяли как минимум двум из четырех критериев:
- более 40 % жителей не имеют работы;
- более 60% молодых людей в возрасте 39-50 лет не имеют полного среднего образования;
- уровень преступности в три раза выше, чем в среднем по стране;
- доходы жителей на 55% ниже, чем в среднем по региону.
В настоящее время 15 датских районов подпадают под это определение, а еще 25 считаются входят в "группу риска". Список обновляется каждый декабрь. В этих районах санкции за правонарушения налагаются в двойном размере. И в дневное время все несовершеннолетние должны обязательно находиться под присмотром, иначе выплата всех пособий их семье прекращается. В соответствии с действующим законодательством к 2030 году количество муниципальных домов в этих районах планируют сократить до 40 процентов.
А по словам министра внутренних дел Кааре Дибвада Бека, слишком большое количество приезжих из незападных стран в отдельно взятом районе "увеличивает риск возникновения религиозных и культурных параллельных обществ".
При этом термин "гетто", использовавшийся для обозначения неблагополучных территорий, будет удален из нового законодательства: "Он вводит в заблуждение. Я думаю, что он затмевает тот большой объем работы, который необходимо проделать в этих районах".
До сих пор словом "гетто" в Дании обозначали территорию с населением более 1000 человек, где более половины из них были "незападного" происхождения и удовлетворяли как минимум двум из четырех критериев:
- более 40 % жителей не имеют работы;
- более 60% молодых людей в возрасте 39-50 лет не имеют полного среднего образования;
- уровень преступности в три раза выше, чем в среднем по стране;
- доходы жителей на 55% ниже, чем в среднем по региону.
В настоящее время 15 датских районов подпадают под это определение, а еще 25 считаются входят в "группу риска". Список обновляется каждый декабрь. В этих районах санкции за правонарушения налагаются в двойном размере. И в дневное время все несовершеннолетние должны обязательно находиться под присмотром, иначе выплата всех пособий их семье прекращается. В соответствии с действующим законодательством к 2030 году количество муниципальных домов в этих районах планируют сократить до 40 процентов.
В марте 2021 года Дания стала первой европейской страной, которая заявила сирийским мигрантам, что им пора возвращаться в свою родную страну: теперь там для них безопасно. Эта скандинавская страна отозвала разрешения на проживание 94 сирийских беженцев после того, как она Дамаск и его окрестности были признаны безопасными.
Маттиас Тесфай, министр по делам иммиграции, заявил в прошлом месяце, что страна была "с самого начала открытой и честной" с прибывающими из Сирии:
"Мы дали сирийским беженцам понять, что их вид на жительство временный. Его можно отозвать, если защита больше не нужна. Мы обеспечили защиту людей до тех пор, пока она была необходима. Но когда условия в родной стране улучшаются, бывший беженец должен вернуться домой и возобновить свою жизнь там".
Маттиас Тесфай, министр по делам иммиграции, заявил в прошлом месяце, что страна была "с самого начала открытой и честной" с прибывающими из Сирии:
"Мы дали сирийским беженцам понять, что их вид на жительство временный. Его можно отозвать, если защита больше не нужна. Мы обеспечили защиту людей до тех пор, пока она была необходима. Но когда условия в родной стране улучшаются, бывший беженец должен вернуться домой и возобновить свою жизнь там".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Нет спектаклей о счастье и настройщиков фортепиано: глава Туркмении устроил разнос министру культуры
- Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента
- Руководство "ВКонтакте" заявило о блокировке групп, допустивших призывы к незаконным акциям
- Строители отказались присматривать за мигрантами круглые сутки
- Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...