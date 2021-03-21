Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей

26490
14
2
По данным СКР, против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено уголовное дело о получении взятки на сумму более 31 млн рублей. Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо этой новости.
2. Видео задержания
5. Пользователи соцсетей сразу вспомнили этого губернатора, а точнее видео, в котором он рассуждает о влиянии США на российскую глубинку
6. А ведь ещё недавно он героически боролся с США, пытавшимися раскачать ситуацию в селе Чемодановка, посмотрите
7. Перед вами комментарии жителей Пензенской области из местных пабликов. По ним можно судить, как в регионе относились к Белозерцеву
9. В федеральных пабликах рассуждали о более глобальных вопросах. Как думаете, будут еще в ближайшее время громкие задержания?
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- В Санкт-Петербурге задержали депутатов, которые, якобы, нарушили антиковидные меры
- Смерть фельдшера от пневмонии в Пензе: незамедлительная реакция коллег-медиков и горожан
- Не наворовали, а подарили: "биограф" Путина объяснил происхождение дворца
- Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета
- "Били по лицу": в Техасе восковую статую Трампа пришлось спрятать от посетителей
165
Понравилось165
Новости партнёров
Загрузка...
Расстрел этого субъекта на стадионе прилюдно и с прямой трансляцией по первому каналу ОЧЕНЬ сильно бы вправило бы мозги чинушам!!!
https://news.rambler.ru/other/42948145-vzyatochnik-vysshey-proby-v-dome-kitayskogo-chinovnika-obnaruzhili-13-5-tonn-zolota/https://news.rambler.ru/other/42948145-vzyatochnik-vysshey-proby-v-dome-kitayskogo-chinovnika-obnaruzhili-13-5-tonn-zolota/
У простого секретаря парткома г. Хайкоу (пров. Хайнань), камрада Чжан Ци, обнаружилось 13.5 ТОНН ЗОЛОТА и 268 лярдов юаней. При этом GDP ВСЕЙ пров. Хайнань составляет 400 лярдов юаней. Вопрос: чиновнику городского уровня позволили украсть 3/4 GDP всей провинции? Или, всё таки он был кем-то вроде местного п-ка Захарченко?
Дочь камрада Си - Си Минцзе - училась в Гарварде, а это, на минуточку, одно из учебных заведений, входящих в т.н. Лигу плюща
Арестовали губернатора, когда ждать проверки всех губернаторов?