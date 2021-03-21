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Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей

Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей (14 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2021 14:40
Метки: Белозерцев   взятка   губернатор   задержание   пенза   пензенская область   политика   
26490
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По данным СКР, против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено уголовное дело о получении взятки на сумму более 31 млн рублей. Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо этой новости.

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Метки: Белозерцев   взятка   губернатор   задержание   пенза   пензенская область   политика   
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469
Monher 21 час назад
Работайте Братья!
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18k
Эрик 3 минуты назад
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2k
ЛунныйКотэ 17 минут назад
да оштрафуют на 500р как обычно
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12k
Serg2001 41 минуту назад
31 миллион. Зарплата Сечина за две недели. По нонишним временам для губернатора это все равно что для нас в трамвае бесплатно прокатиться...
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118k
arek14 41 минуту назад
После ареста Фургала на улицу вышел весь Хабаровск и бурлил несколько месяцев. После ареста Белозерцева в Пензе тишь да гладь, хотя всего полгода назад он вроде как «выиграл выборы» с 78% голосов. Вот вам и разница между народным губернатором и жуликом из «Единой России».
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2k
Egor Egorov arek14 10 минут назад
стоимость "бурления" - 1,0-1,5 тыс. на рыло в сутки
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319
Алексей 44 минуты назад
Когда очевидно, что миллиарды распиливаются на бордюрах, на якобы благоустройстве, все эти истории на миллионы выглядят не очень убедительно, в результате посаженному губернатору даже сочувствуешь.
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19k
ПаганецЪ 50 минут назад
В подковёрной крысиной грызне одна стая подвинула другую.
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362
Nane First NameLast Час назад
У этого чувака кругом одни предатели и шпионы ГосДеповские
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21
bogatiyded Час назад
Ничего, скора дУМА примет во втором и третьем чтении закон о "нечаянной коррупции", выпустят, извиняться и в должности повысят, такие человеки нужны стране!!!
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362
Nane First NameLast bogatiyded 46 минут назад
Дык уже ж вроде приняли. О вынужденной коррупции. Типа если на благо Родины взятки брал - нельзя в тюрьму сажать.
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21
bogatiyded Nane First NameLast 41 минуту назад
нет вроде, пока прошла в первом чтении, еще 2 вроде должно быть для принятия
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362
Nane First NameLast bogatiyded Полчаса назад
Ну за ними не заржавеет. Мигом примут. Это же не повышение зарплат и пенсий.
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272
Александр Час назад
Очевидно, что 31млн. видимая вершина айсберга. Важно, что присядет и надолго, и госслужба ему заказана. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ! жалко что не применяем опыт наших Китайских товарищей!!! Преступление против государства - суть государственная измена!
Расстрел этого субъекта на стадионе прилюдно и с прямой трансляцией по первому каналу ОЧЕНЬ сильно бы вправило бы мозги чинушам!!!
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484
KevinSmith Александр 4 минуты назад
Да ладно. У китайцев всё то же самое.
https://news.rambler.ru/other/42948145-vzyatochnik-vysshey-proby-v-dome-kitayskogo-chinovnika-obnaruzhili-13-5-tonn-zolota/https://news.rambler.ru/other/42948145-vzyatochnik-vysshey-proby-v-dome-kitayskogo-chinovnika-obnaruzhili-13-5-tonn-zolota/
У простого секретаря парткома г. Хайкоу (пров. Хайнань), камрада Чжан Ци, обнаружилось 13.5 ТОНН ЗОЛОТА и 268 лярдов юаней. При этом GDP ВСЕЙ пров. Хайнань составляет 400 лярдов юаней. Вопрос: чиновнику городского уровня позволили украсть 3/4 GDP всей провинции?
Или, всё таки он был кем-то вроде местного п-ка Захарченко?
Дочь камрада Си - Си Минцзе - училась в Гарварде, а это, на минуточку, одно из учебных заведений, входящих в т.н. Лигу плюща
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3k
Майкл 2 часа назад
Мне одно непонятно: в соцсетях все такие тупые, или это автор специально таких выбирал?
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3k
Петрович 2 часа назад
Показуха конечно, но все равно приятно. Присядет борец с ЦРУ в отдельно взятой деревне.
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5k
Пепелац 2 часа назад
А что изменилось? Просто кто-то другой украдет, что не до воровал данный губер...
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−71
gispefakko 2 часа назад
Элитный тигр -сосни чупапупс. залупень ...
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1
смерть биониклам 2 часа назад
условка, через пол года пыня вручит героя рассии, через год на пмж в Швецию
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1k
Денис 2 часа назад
Когда случается пожар в ТД начинают проверять все ТД. И так во всем.
Арестовали губернатора, когда ждать проверки всех губернаторов?
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−71
gispefakko 3 часа назад
«Пьют и воруют» ...
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−71
gispefakko 3 часа назад
НЕ поделился путлеровский смотрящий ?
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11k
Элитный тигр gispefakko 2 часа назад
У вас дол.б.о.е.б.о.в нытье по любому поводу. Сажают - не нравится, не сажают - не нравится, поделился - не поделился, все вы на свете знаете. Убогие...
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5k
Sergey 3 часа назад
эту страну губит коррупция
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2k
Александр Касаткин 4 часа назад
скорее бы его выдали российскому правосудию, задолбал этот петух лондонский.

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2k
АлександрКириков Александр Касаткин 2 часа назад
Собираешься на митинг в поддержку губернатора?
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11k
Элитный тигр АлександрКириков 2 часа назад
Так-то он про петуха волкова пишет...
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96
Дмитрий Самохин 4 часа назад
Что бы стать губернатором нужно занести, что бы им оставаться нужно заносить. Но иногда что-то идёт не так.....
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11k
Элитный тигр Дмитрий Самохин 2 часа назад
Чтобы стать губернатором и им оставаться - работать нужно и взятки не брать.
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3k
Петрович Элитный тигр 2 часа назад
Спасибо. Посмеялсо
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