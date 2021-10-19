Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров

Как передаёт Life.ru, власти России не намерены менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. В таком духе высказался министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", — сказал глава ведомства.