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Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров

Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров (3 фото)

Автор:
19 октября 2021 05:33
Сообщество : Жить в России
Метки: НДФЛ   Россия   Силуанов   депутаты   изменения   министр   политика   финансы   
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что изменений в НДФЛ ближайшие три года ждать не стоит.

Как передаёт Life.ru, власти России не намерены менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. В таком духе высказался министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Комитете Госдумы по бюджету и налогам.


"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", сказал глава ведомства.


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Далее Силуанов пояснил, что миллиардеры всё равно найдут способ не платить налоги, министр финансов счёл инициативу бессмысленной, потому что из-за нововведений, по его мнению, пострадает лишь средний класс, говориться на Telegram-канале "Лента дня".



В свою очередь, на страницах МК.ru напомнили, что из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции - 61,85%. В Дании 55,8%, в Германии - 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР - 45%, в США - 37%.


В связи с чем возникает резонный вопрос: почему их миллиардеры, ведомые "невидимой рукой рынка" дуриком не ломятся на наши фиксированные 13% - не заводят свои деньги в счастливую гавань нашей юрисдикции?




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Метки: НДФЛ   Россия   Силуанов   депутаты   изменения   министр   политика   финансы   
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7k
Ф Ив 3 часа назад
"миллиардеры всё равно найдут способ не платить налоги" - феноменально. Может тогда их вовсе освободить от всех налогов? Всё равно ведь найдут способ не платить.
Во всех развитых странах налоговая шкала прогрессивная. А чтобы не было соблазна укрываться от налогов должна работать система наказаний за налоговые преступления. Например, в США нет срока давности по налоговым преступлениям.
Прогрессивная налоговая шкала позволяет более-менее сглаживать экономическое неравенство, а у нас оно просто запределльно. Например децельный коэффициент (доходы 10% самых богатых поделенные на доходы 10% самых бедных) у нас в районе 16. Считается что этот коэффициент не должен быть больше 7. 10 и выше - это уже ситуация социальной напряженности.
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56
Надежда Адамова Полчаса назад
Если все миллиардеры в друзьях у министров, естественно, они знают все лазейки, как уйти от налогов. Аксиома, к сожалению... Смешно: налог одинаковый для дворника и миллиардера!!! Ха-ха-ха-ха
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408
Шел мимо Полчаса назад
Какая страна, такой и силуанов.
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325
Albe Полчаса назад
миллиардеры всё равно найдут способ не платить налоги - человек подтвердил, что избранные, налоги не платит, придется с народа трясти... бл*ть, и ничего не сделать, как эта помойка уже достала, куда не плюнь, одни избранные, неприкасаемые или нэуаыноыные 100бальщики по егэ
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339
Мне по барабану 40 минут назад
В кои то веки действующий министр прямо признал бессилие властей в отношении сверхбогатых людей.
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Пчелы против меда? Обслуживаюший персонал против своих хозяев?
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4k
Денис Колосов Час назад
Блин, НДФЛ налог на доходы физ лиц.. Миллиардеры зарплаты не получают.. У него сотни инструментов где взять деньги, один обложили данью, другой -нет.. Обложат данью просто кто хорошо зарабатывает... Где бухгалтерия просто спишет деньги с оклада..
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21k
pssst Час назад
Ну все правильно. То, что у нищих доходы, у богатых расходы. ЕВПОЧЯ.
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−19
n-канал Час назад
единопутиносос и гнида ...
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137
Юденич 2 часа назад
По ночам не спит бедный, все о народе да о народе думает.
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8k
Андрей А 2 часа назад
Один из самых мерзких типов в правительстве
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1k
閃光 3 часа назад
Где это видано чтобы "министр финансов", который топил за повышение пенсионного возраста и был категорически против снижения налогов для россиян с низкими доходами, сам себе и своим прикормышам повысил налог?
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880
Алексей Попов 3 часа назад
Поэтому и едут к нам (типа из Франции), у нас даже министерство финансов считает что налоги богатые могут не платить
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