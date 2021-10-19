Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что изменений в НДФЛ ближайшие три года ждать не стоит.
Как передаёт Life.ru, власти России не намерены менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. В таком духе высказался министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", — сказал глава ведомства.
Далее Силуанов пояснил, что миллиардеры всё равно найдут способ не платить налоги, министр финансов счёл инициативу бессмысленной, потому что из-за нововведений, по его мнению, пострадает лишь средний класс, говориться на Telegram-канале "Лента дня".
В свою очередь, на страницах МК.ru напомнили, что из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции - 61,85%. В Дании 55,8%, в Германии - 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР - 45%, в США - 37%.
В связи с чем возникает резонный вопрос: почему их миллиардеры, ведомые "невидимой рукой рынка" дуриком не ломятся на наши фиксированные 13% - не заводят свои деньги в счастливую гавань нашей юрисдикции?
Источник:
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Во всех развитых странах налоговая шкала прогрессивная. А чтобы не было соблазна укрываться от налогов должна работать система наказаний за налоговые преступления. Например, в США нет срока давности по налоговым преступлениям.
Прогрессивная налоговая шкала позволяет более-менее сглаживать экономическое неравенство, а у нас оно просто запределльно. Например децельный коэффициент (доходы 10% самых богатых поделенные на доходы 10% самых бедных) у нас в районе 16. Считается что этот коэффициент не должен быть больше 7. 10 и выше - это уже ситуация социальной напряженности.