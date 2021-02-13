В Госдуме дали оценку публикации в эфире турецкого государственного телеканала TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары, которая, кроме прочего, включает в себя российские Крым и Кубань.
Так, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкара лелеет мысли о возрождении Османской империи. По его оценке Турция вряд ли решится присоединить к себе российские земли силой.
«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — сказал он, призвав турецких чиновников внимательнее перечитать собственные летописи и историю России.
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По мнению, ещё одного депутата Госдумы Павла Шперова, Турция и ранее не скрывала своего аппетита в отношении Крыма, при этом руководство республики всерьёз обсуждает вопрос присоединения российского полуострова.
Он полагает, что Турция вожделеет возродить влияние, которое у неё было 200 лет назад, однако, считает депутат, в данный отрезок времени это едва ли может обсуждаться всерьёз. Также Шперов призвал МИД России не оставлять без последствий демонстрацию карты турецким государственным телеканалом, об этом сообщил источник со ссылкой на РИА Новости.
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>>оружия, пусть попробуют»
так они жене одни а с НАТО
а кто из военных союзников у РФ кроме Беларуссии?
на сайте армяне под русскими именами, говорят от лица русских!
>> это у Кима "пока ядерноеоружие еще есть" и его уже приходится
>> терпеть. Как вы себе представляете войну России с Турцией. Право,
>>поделитесь со мной этой информацией, мне очень интересно!
да очень просто... кстати военные турции уже на территории СНГ
и их базы по перемитру нашей страны (что при СССР было немыслимо)
а в думе все грозятся Турции
они сбили наш самолет военный безноказанно, и все утрелись эти ублидки
а сейчас Турции грозят
да они еще раз собьют и не только это еще сделают
они уже влезли в конфликт на террритории СНГ
а в думе им грозят пальчиком
клоуны (я про тех кто в нашей думе)
>> такие же идиоты как ты?
Это ты идиот! паритет с нато у нас был при СССР
сейчас мы ну просто пока ядерноеоружие еще есть нас терпят
Как вы себе представляете войну России с Турцией. Право, поделитесь со мной этой информацией, мне очень интересно!
за Питна и его корешей кто то пойдет воевать?
будет так же как с Николаем II в первую мировую