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В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции к&nbsp;Крыму и&nbsp;Кубани

В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции к Крыму и Кубани (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 02:15
Сообщество : Политика
Метки: Крым   Кубань   Россия   Турция   влияние   заявления   зона   политика   
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В Госдуме дали оценку публикации в эфире турецкого государственного телеканала TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары, которая, кроме прочего, включает в себя российские Крым и Кубань.

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Метки: Крым   Кубань   Россия   Турция   влияние   заявления   зона   политика   
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−197
Володя 6 часов назад
>>«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего
>>оружия, пусть попробуют»

так они жене одни а с НАТО

а кто из военных союзников у РФ кроме Беларуссии?
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1k
Буратино Володя 4 часа назад
То, что они в НАТО, ещё не значит, что страны НАТО пойдут за них воевать. Там пунктик есть, что все могут помогать по мере своих желаний - французы, вон, белыми флагами могут помочь. Идиотов нет.
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5
Юрий Полчаса назад
Насчет Кубани, так не знаю, а Крым под Османской Империей был дольше всего и крымские татары тяготеют во многом к Турции, а Эрдоган возрождает былое величие империи. Нападать сейчас навряд-ли, а вот если Россия ослабнет, то вполне даже может. Турция сомнительный друг для России. То, Эрдоган идеологически близок Путину, еще не повод с ним дружить.
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14
димон 43 минуты назад
Да что же они все к Кубани прицепились то
хохлы,турки,кто следующий блин.
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26k
Snork Snorkoff димон 36 минут назад
Коренное население к примеру. Ах да.. их постигла участь американских индейцев, только у нас об этом говорить не принято.
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4k
Сергей 47 минут назад
Поздняк метаться придурки!рыдоган все понял про Россию после сбитого самолёта и убийства посла.в России у власти стоят недоделанные беззубые идиеты.и этим моментом надо воспользоваться,рыдоган не идиет.
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1k
.357 magnum Час назад
А кто вообще решил, что эти территории планируется присоединить к Турции? Речь о "зоне влияния". Можно подумать, американцы им позволят диктовать свою волю в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.
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4k
Двестиграмм Час назад
будьте внимательны!
на сайте армяне под русскими именами, говорят от лица русских!
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1k
Bhaal 3 часа назад
Ну все ожидаемо. Маленькая победоносная война в Закавказье разожгла аппетиты. Напрямую не полезут, но будут вести пропаганду среди тюрского населения в РФ. Очередные успехи геолитики от гаранта.
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6k
Ф Ив 3 часа назад
В конце 70-х годов Турция заявила, что рассматривает вопрос о закрытии для военных кораблей Советского Союза проход через Босфор в Средиземноморье. На это заявление, товарищ Громыко Андрей Андреевич (Министр иностранных дел СССР с 1957г по 1985г) сказал на коктейле в Белом Доме американским журналистам, что для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР потребуется всего лишь пару залпов ракет. В результате этого появится, кроме Босфора, ещё два прохода в Средиземноморье, но, увы, не будет Стамбула. После этих слов Турция больше никогда не поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР. Может пришло время России вновь об этом напомнить Анкаре?
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11k
Inlex 4 часа назад
Сделайте такую же передачу, покажите карту Российского влияния, включите туда всю Турцию и ее области желаемого влияния )) вот будет потеха
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−197
Володя 6 часов назад
>>Anthony Володя 12 секунд назад Дорогой,
>> это у Кима "пока ядерноеоружие еще есть" и его уже приходится
>> терпеть. Как вы себе представляете войну России с Турцией. Право,
>>поделитесь со мной этой информацией, мне очень интересно!

да очень просто... кстати военные турции уже на территории СНГ
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−197
Володя 6 часов назад
без США и даже без Турции (член НАТО) группировка НАТО больше чем вооруженные силы РФ
и их базы по перемитру нашей страны (что при СССР было немыслимо)

а в думе все грозятся Турции

они сбили наш самолет военный безноказанно, и все утрелись эти ублидки
а сейчас Турции грозят
да они еще раз собьют и не только это еще сделают

они уже влезли в конфликт на террритории СНГ

а в думе им грозят пальчиком

клоуны (я про тех кто в нашей думе)
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1k
Anthony 6 часов назад
Турки, за период 1568 1918 выиграли одну войну, в 1713 году, а всё никак не угомонятся, твари черножопые.
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−197
Володя 6 часов назад
>>Алексей Володя Полминуты назад А ты думаешь что в НАТО все

>> такие же идиоты как ты?

Это ты идиот! паритет с нато у нас был при СССР
сейчас мы ну просто пока ядерноеоружие еще есть нас терпят
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1k
Anthony Володя 6 часов назад
Дорогой, это у Кима "пока ядерноеоружие еще есть" и его уже приходится терпеть.

Как вы себе представляете войну России с Турцией. Право, поделитесь со мной этой информацией, мне очень интересно!
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Володя 6 часов назад
кто за совремнную РФ воевать то пойдет?
за Питна и его корешей кто то пойдет воевать?

будет так же как с Николаем II в первую мировую
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