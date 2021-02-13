Он полагает, что Турция вожделеет возродить влияние, которое у неё было 200 лет назад, однако, считает депутат, в данный отрезок времени это едва ли может обсуждаться всерьёз. Также Шперов призвал МИД России не оставлять без последствий демонстрацию карты турецким государственным телеканалом, об этом сообщил источник со ссылкой на РИА Новости.