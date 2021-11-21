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В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя к праздникам

В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя к праздникам (4 фото + 2 видео)

Автор:
21 ноября 2021 12:03
Метки: госдума   ограничить продажу алкоголя   праздник   
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Дарагих расеян хотят оставить на Новый год без шампанского и других алкогольных напитков.
В Госдуме предложили значительно сократить продажи спиртного к новогодним праздникам.

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Он призвал с 15 декабря и до конца новогодних праздников ограничить продажу алкоголя в стране.

"С середины декабря нужно выходить на систематизированный уровень сокращения объемов продажи алкоголя. Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые. Резко вырастает смертность из-за отравления суррогатом, контрафактом", — рассказал Бийсултан Хамзаев.




Логика просто как у ученика коррекционной школы для детей с задержкой умственного развития! А давайте ограничим продажу легального алкоголя - тогда люди точно не побегут за контрафактом! А то мало народу чёта в последнее время от палёнки передохло! Надо усилить и углубить накал идиотии!

Хотя - какая там логика - вот сам инициатор, и он прекрасен! Всего лишь два коротких ролика:


Этого борцуна с алкоголем даже Википедики выделяют среди ему подобных:


А вот еще из прекрасного - В России предложили полностью запретить спиртное. В Госдуме считают, что только такая мера позволит остановить деградацию населения./

У нас тоже - местный губер озаботился здоровьем нации и периодически регулярно вводит запрет на продажу алкоголя - причем самое его любимое - именно по праздникам!


И не важно что за праздник! 1, 9 мая, 1 сентября или выпускной у школоты (которая сама-то уже за неделю до этого затарилась), День города!

В любой непонятной ситуации нужно обязательно что-то запретить!


Но сегодня - про другое.

Хотелось бы напомнить "уважаемому" депутату, что никогда и нигде ограничения продажи алкоголя ни к чему хорошему не приводили. В США на волне Сухого Закона зародилась и окрепла мафия, а в СССР после такого - случилось сами знаете что. Результат - за окном. Кстати - в России до революций 1917 года, февральской и октябрьской, тоже был введен сухой закон, бгг. Совпадение?

А среди меня есть мнение, что любые ограничения или повышение цен на легальный алкоголь - выгодны только производителям контрафакта и алкоголя нелегального. Которым, кстати, земляки "уважаемого" депутата и банчат в основном. Ведь свято место пусто не бывает и спрос рождает предложение. И всегда (всегда!) в случае отсутствия или недоступности из-за высоких цен легальной алкогольной продукции - обязательно будет контрафакт. И наркотики. И этнические ОПГ.

С табачными изделиями, кстати, ровно та же самая история. Ну, и кто вы после этого?


А как по вашему?


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Метки: госдума   ограничить продажу алкоголя   праздник   
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160
Виктор Глущенко 3 часа назад
Бибизьяны должны содержаться в зоопарке .
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28k
Slonyash 22 минуты назад
Вот суки, а, мля!
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6k
Ruk 24 минуты назад
судя по его фамилии, аллах ему запрещает, а он решил что запретит всем
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21k
ПаганецЪ 37 минут назад
Этому чуркобесу его аллах пить не разрешает, так он от зависти хочет и другим удовольствие обломать.
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37k
Лесли 🥰 53 минуты назад
Автор, че бесишься-то?))) Иди затаривайся и все. Ну запретят и хер с ними.
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13k
Владислав Грецов 58 минут назад
у массы граждан возникает резонный вопрос....а нужна ли нам ТАКЯ дума...толку мало проблем много и бюджету убыток....
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60k
Опиум для народа Час назад
Бороться надо с алкоголизмом, а не с алкоголем. ИМХО.
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42k
Элек Мек Час назад
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Не прокатит. У производителей алкоголя лобби в думе мощнейшее.
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1k
閃光 2 часа назад
Пчёлы против мёда?

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123k
Игорь 2 часа назад
Ну да. Было такое. И перед 1917-м и перед 1991-м запрещали продажу алкоголя. Так что я только за, пусть запрещают. Бог троицу любит.
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373
SHAGREEN 2 часа назад
Пусть зааретит на своей малой родине.
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2k
sedoisever 3 часа назад
Обязательно язык коверкать, чтобы сообщить новость?
И предложение одного идиота не значит "хотят оставить без...".
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374
Mixan 3 часа назад
И мясо тоже не продавать ..Веганы рулят с ЛГБТи хе хе
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374
Mixan 3 часа назад
продавать будут только вакцинированным ? Я правильно понял мужики хе хе Вот падлы !!!!!
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