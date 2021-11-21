В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя к праздникам

Дарагих расеян хотят оставить на Новый год без шампанского и других алкогольных напитков.
В Госдуме предложили значительно сократить продажи спиртного к новогодним праздникам.
С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Он призвал с 15 декабря и до конца новогодних праздников ограничить продажу алкоголя в стране.
"С середины декабря нужно выходить на систематизированный уровень сокращения объемов продажи алкоголя. Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые. Резко вырастает смертность из-за отравления суррогатом, контрафактом", — рассказал Бийсултан Хамзаев.
Логика просто как у ученика коррекционной школы для детей с задержкой умственного развития! А давайте ограничим продажу легального алкоголя - тогда люди точно не побегут за контрафактом! А то мало народу чёта в последнее время от палёнки передохло! Надо усилить и углубить накал идиотии!
Хотя - какая там логика - вот сам инициатор, и он прекрасен! Всего лишь два коротких ролика:
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Этого борцуна с алкоголем даже Википедики выделяют среди ему подобных:
А вот еще из прекрасного - В России предложили полностью запретить спиртное. В Госдуме считают, что только такая мера позволит остановить деградацию населения./
У нас тоже - местный губер озаботился здоровьем нации и
периодически регулярно вводит запрет на продажу алкоголя - причем самое его любимое - именно по праздникам!
И не важно что за праздник! 1, 9 мая, 1 сентября или выпускной у школоты (которая сама-то уже за неделю до этого затарилась), День города!
В любой непонятной ситуации нужно обязательно что-то запретить!
Но сегодня - про другое.
Хотелось бы напомнить "уважаемому" депутату, что никогда и нигде ограничения продажи алкоголя ни к чему хорошему не приводили. В США на волне Сухого Закона зародилась и окрепла мафия, а в СССР после такого - случилось сами знаете что. Результат - за окном. Кстати - в России до революций 1917 года, февральской и октябрьской, тоже был введен сухой закон, бгг. Совпадение?
А среди меня есть мнение, что любые ограничения или повышение цен на легальный алкоголь - выгодны только производителям контрафакта и алкоголя нелегального. Которым, кстати, земляки "уважаемого" депутата и банчат в основном. Ведь свято место пусто не бывает и спрос рождает предложение. И всегда (всегда!) в случае отсутствия или недоступности из-за высоких цен легальной алкогольной продукции - обязательно будет контрафакт. И наркотики. И этнические ОПГ.
С табачными изделиями, кстати, ровно та же самая история. Ну, и кто вы после этого?
А как по вашему?
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И предложение одного идиота не значит "хотят оставить без...".
А дарагие расиянцы - так говорил Ельцин и всех это вполне устраивала.
И, кстати, Боря-то каким боком?