В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя к праздникам

И не важно что за праздник! 1, 9 мая, 1 сентября или выпускной у школоты (которая сама-то уже за неделю до этого затарилась), День города!



В любой непонятной ситуации нужно обязательно что-то запретить!



Но сегодня - про другое.



Хотелось бы напомнить "уважаемому" депутату, что никогда и нигде ограничения продажи алкоголя ни к чему хорошему не приводили. В США на волне Сухого Закона зародилась и окрепла мафия, а в СССР после такого - случилось сами знаете что. Результат - за окном. Кстати - в России до революций 1917 года, февральской и октябрьской, тоже был введен сухой закон, бгг. Совпадение?



А среди меня есть мнение, что любые ограничения или повышение цен на легальный алкоголь - выгодны только производителям контрафакта и алкоголя нелегального. Которым, кстати, земляки "уважаемого" депутата и банчат в основном. Ведь свято место пусто не бывает и спрос рождает предложение. И всегда (всегда!) в случае отсутствия или недоступности из-за высоких цен легальной алкогольной продукции - обязательно будет контрафакт. И наркотики. И этнические ОПГ.



С табачными изделиями, кстати, ровно та же самая история. Ну, и кто вы после этого?





А как по вашему?



