Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции

Приятно послушать профессионалов. Особенно таких компетентных, как Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Она, как-никак «Заслуженный экономист РФ», в разные годы входила в совет директоров «Газпрома», «РАО ЕЭС», «Ростехнологий» и других малоизвестных компаний. По всей видимости, чувствует себя очень даже неплохо.

Поэтому отжигает не как Силуанов, чуть получше. Но иногда и у нее прорывается.