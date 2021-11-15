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Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции

Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 16:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Набиуллина   ЦБ РФ   бедность   госдума   инфляция   кредит   россияне   
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Глава Центробанка РФ объяснила, почему у нас все плохо. И нашла крайних.

Приятно послушать профессионалов. Особенно таких компетентных, как Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Она, как-никак «Заслуженный экономист РФ», в разные годы входила в совет директоров «Газпрома», «РАО ЕЭС», «Ростехнологий» и других малоизвестных компаний. По всей видимости, чувствует себя очень даже неплохо.

Поэтому отжигает не как Силуанов, чуть получше. Но иногда и у нее прорывается.

Набиуллина присутствовала на очередном собрании говорильни, то есть Госдумы. И заявила:

«Люди, когда видят рост цен в магазинах, не размышляют как мы: в категориях временных, устойчивых. Они начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит. Поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали».

А затем Сахипзадовна добавила:

«При такой картине экономику могут ожидать временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным».

Честно говоря, похоже гороскоп из газеты: «Сегодня вас ждет удача, но это не точно».

Ну а выводы-то какие? Чего нам ждать?

Да ничего — ключевую ставку снова поднимут, сейчас она 7,5. Помогает ли это бороться с инфляцией? Пока нет, эффект чуть больше 0. Но кто мы такие, чтобы возражать Эльвире Сахипзадовне.

Источник:

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Метки: Набиуллина   ЦБ РФ   бедность   госдума   инфляция   кредит   россияне   
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1k
Антон Штопаный Полчаса назад
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709
Карл Такойто 6 минут назад
Во всём мире деньги в экономику вкладывают,развивают торговлю, производство и т.д.-да это даёт некий инфляционные эффект и то временный,но в то же время это создаёт экономический рост,рабочие места и т.д. Так делает Китай,так делает США,так делает Европа. А что же делает Россия? Она держит собственную экономику в состоянии денежного голода,специально эту самую экономику высушивая и изымая из нее деньги,рассуждая следующим образом-что если у людей будет мало денег,они будут меньше покупать,а значит не будут разгонять инфляцию
И об этом в открытую уже много лет говорят и проводят соответствующую политику
Чего стоит одно только бюджетное правило? Где все доходы с углеводородов выше 40 долларов вкладываются в иностранные ценные бумаги,эти деньги фактически запрещено инвестировать в России,опять же почему? Официальная позиция чтобы опять же не разгонять ту же инфляцию и иметь заначку на ,,черный день,, который все никак не наступит
Короче россияне с точки зрения экономической политики вы в положении чукчей у которых ценный мех на бусы выменивали
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1k
閃光 6 минут назад
Хорошо, что Эльвиры разные бывают...
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12k
VM Varga 9 минут назад
При повышении цен потребитель начинает больше тратить, чем сберегать. Волатильность цен неизбежно ведет к уменьшению сбережений и повышению трат. Это АЗБУКА экономической теории. Но для Наибуллиной, это похоже новость. Так может гнать этого "суперэкономиста" ссаными тряпками?
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7k
Ivan 9 минут назад
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9k
Максим 11 минут назад
Судя по её действиям, она дочка чингизхана размороженная в том веке чтобы мстить русичам. Татарка, очнись! Русские и татары уже несколько веков один народ.
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37k
Александр 12 минут назад
ну так царская бригада всегда винит холопов во всем.
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5k
М С 12 минут назад
Еще одна конченая тварь. В одном ряду со всякими голиковыми и грефами с чубайсами.
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721
И 14 минут назад
Больная, с*ка.
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4k
Неизвестно 20 минут назад
Ну дак ,есть учитель."
Ссылка youtu.be
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5k
Echo Полчаса назад
))) Эта тварь не вечна, ей мало осталось небо коптить
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2k
Алексей Полчаса назад
Насчёт инфляции это либерасты по указанию Навального лодку раскачивают. Да, на отдельные товары цены временно незначительно выросли. Но в целом уровень цен существенно снизился, что на фоне роста доходов населения демонстрирует устойчивый рост благосостояния россиян.
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5k
SuperTroll Полчаса назад
А может быть ей жить на один МРОТ?
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8k
Кенвуд Полчаса назад
Хорошего человека наибулиной не назовут
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356
Vital Idol Полчаса назад
а, где доллар растет?! он, даже, припал слегка за год...
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4k
RRK Полчаса назад
Где кремлеботы объясняющие почему Наибуллина права?))
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253
Сергей Викторович Полчаса назад
Ну в чем-то она все-таки права. Меня прикалывает ситуация на рынке новых авто: как всем уже известно, в мире дефицит электронных компонентов, а соответственно автозаводы по всему миру вынужденно сократили выпуск новых автомобилей. По этой причине цены выросли, но не очень сильно. Но в таких условиях наши отечественные автодилеры, это лишняя прослойка экономики, стали продавать меньше автомобилей,а значит им надо стричь больше бабла с одной машины. И они стали навешивать в виде допов все подряд, и на большую сумму и с большими наценками. А вот тут уже конечная стоимость автомобилей сильно выросла. Но, больше всего меня удивляет реакция покупателей - они покупают!!! Берут кредиты, переплачивают за допы, берут цвета и комплектации, которые им впаривают, а не какие им хотелось бы...но берут. Дело в том, что на данный момент уже выпущено столько автомобилей, что даже если совсем прекратить их выпуск - хватит на несколько лет эксплуатации. Все говорят, что дефицит компонентов - временное явления, на 1-1,5 года. Можно просто пока не менять автомобиль, и поездить на существующем.... Но нет... дилеры накручивают, люди переплачивают. Прям как пенсионеры, бегущие закупаться гречкой когда стало известно она почему-то дорожает.
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296
Knives22 Сергей Викторович 15 минут назад
Берут потому что дальше будет хуже и цены не упадут. И почему то этот дефицит не мешает зарабатывать корпорациям сверхприбыли.
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8k
Кенвуд Полчаса назад
Да половина народа больше 20 тыс в месяц потратить при всем желании не сможет. О каких тратах населения она говорит, картохи на килограмм больше себе купили?
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119k
arek14 36 минут назад
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119k
arek14 37 минут назад
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13k
Nikita 38 минут назад
Мне понравилось: «Люди, когда видят рост цен в магазинах, .... Они начинают больше тратить и меньше сберегать, .... Поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение...»
Оказывается, это цены растут из-за того, что больше тратим... А я-то дурак!! Думал, что тратим больше из-за роста цен... А тут вон оно как!
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