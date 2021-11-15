Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции

Глава Центробанка РФ объяснила, почему у нас все плохо. И нашла крайних.
Приятно послушать профессионалов. Особенно таких компетентных, как Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Она, как-никак «Заслуженный экономист РФ», в разные годы входила в совет директоров «Газпрома», «РАО ЕЭС», «Ростехнологий» и других малоизвестных компаний. По всей видимости, чувствует себя очень даже неплохо.
Поэтому отжигает не как Силуанов, чуть получше. Но иногда и у нее прорывается.
Набиуллина присутствовала на очередном собрании говорильни, то есть Госдумы. И заявила:
«Люди, когда видят рост цен в магазинах, не размышляют как мы: в категориях временных, устойчивых. Они начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит. Поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали».
А затем Сахипзадовна добавила:
«При такой картине экономику могут ожидать временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным».
Честно говоря, похоже гороскоп из газеты: «Сегодня вас ждет удача, но это не точно».
Ну а выводы-то какие? Чего нам ждать?
Да ничего — ключевую ставку снова поднимут, сейчас она 7,5. Помогает ли это бороться с инфляцией? Пока нет, эффект чуть больше 0. Но кто мы такие, чтобы возражать Эльвире Сахипзадовне.
Источник:
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Столько лет весь мир сходит с ума по потреблению, мы что с другой планеты что ли?
В том же США сейчас временные трудности с логистикой и цены даже на яблоки подскочили, но люди привыкли потреблять и по тому не смотря на подорожание - пустые магазины...
Но, у них по этому поводу особо ни кто не плачет.
Оказывается, это цены растут из-за того, что больше тратим... А я-то дурак!! Думал, что тратим больше из-за роста цен... А тут вон оно как!