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Женщина пришла поздравить свою подругу и та ее изнасиловала

Женщина пришла поздравить свою подругу и та ее изнасиловала (2 фото)

Автор:
10 ноября 2021 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: день рождения   женщина   изнасилование   подруга   полицейский   праздник   
2038
2

А она просто зашла, чтобы отметить день рождения. Но что-то пошло не так.

Инцидент произошел в Москоу-Сити. Причем орудовали никакие не «гости», а самые обычные столичные жительницы.

30-летняя девушка зашла к своей подруге. У той было ДР, поэтому они немедленноначали бухать стали отмечать этот светлый и душевный праздник. Через некоторое время гостья засобиралась домой, но хозяйка ее не отпустила.

Начала приставать, стягивать одежду, потом… изнасиловала. В конце гостья все-таки вырвалась, убежала — и обратилась в полицию. Теперь горячая и гостеприимной хозяйкой занимаются полицейские.

Ну хотя бы с пострадавшей девушкой все более-менее в порядке. И все же такую ситуацию с трудом могу себе представить — чтобы женщины насиловали друг друга. Они же не на зоне... Интересно, как часто следствию приходится заниматься такой ​​дичью?

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Метки: день рождения   женщина   изнасилование   подруга   полицейский   праздник   
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20  комментариев
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
Друг спрашивает: а где она живет? он тоже хочет её с днюхой поздравить
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96
Александр Поляков 59 секунд назад
а где они взяли х.й?
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18k
СергейПименов 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Чучело Мяучело 16 минут назад
Ох и тяжко бабонькам в москауситях то: все пужики то по барбершопам разбрелись да смузями заливаются... Вот от жизни то непростой и грех наружу: понужають друг-дружу
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90k
сапер Водичка 18 минут назад
Инцидент произошел в Москоу-Сити..............
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8k
vit 21 минуту назад
>> У той было ДР

Деньрожденье????
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149
Снежный Барс 22 минуты назад
Думаю это реклама "Дня рождения"
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14k
vikklu 24 минуты назад
Видео есть? Для друга, естественно.
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797
poбт Полчаса назад
я уже привык к новостям с видео, афтар чзх?
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4
Boris Pistoletoff 39 минут назад
Автор, как можно насиловать ДРУГ ДРУГА?
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4
Boris Pistoletoff au3 Полчаса назад
Кхм... по ВЗАИМНОМУ согласию и ИЗНАСИЛОВАНИЕ - разные вещи.
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904
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
Не может женщина изнасиловать
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270
Киса Кацман Hallo FreeSpace 39 минут назад
вот и ДРУГА моего техническая сторона этого вопроса тоже заинтересовала)
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