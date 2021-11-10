Женщина пришла поздравить свою подругу и та ее изнасиловала

А она просто зашла, чтобы отметить день рождения. Но что-то пошло не так.
Инцидент произошел в Москоу-Сити. Причем орудовали никакие не «гости», а самые обычные столичные жительницы.
30-летняя девушка зашла к своей подруге. У той было ДР, поэтому они немедленно
начали бухать стали отмечать этот светлый и душевный праздник. Через некоторое время гостья засобиралась домой, но хозяйка ее не отпустила.
Начала приставать, стягивать одежду, потом… изнасиловала. В конце гостья все-таки вырвалась, убежала — и обратилась в полицию. Теперь горячая и гостеприимной хозяйкой занимаются полицейские.
Ну хотя бы с пострадавшей девушкой все более-менее в порядке. И все же такую ситуацию с трудом могу себе представить — чтобы женщины насиловали друг друга. Они же не на зоне... Интересно, как часто следствию приходится заниматься такой дичью?
Источник:
- Выпили, обнялись — потом воткнула нож в глаз. Женщина жестоко расправилась с собутыльником
- 20 ностальгических картинок, которые перенесут вас в далекие дни рождения
- Жуткая выставка: жертвы изнасилования показали, во что были одеты в день преступления
- Мужчина устроил пышный день рождения для своей лошади
- 30 именинников, которые отпраздновали дни рождения в карантине
Понравилось16
Деньрожденье????