Женщина пришла поздравить свою подругу и та ее изнасиловала

Инцидент произошел в Москоу-Сити. Причем орудовали никакие не «гости», а самые обычные столичные жительницы.

30-летняя девушка зашла к своей подруге. У той было ДР, поэтому они немедленно начали бухать стали отмечать этот светлый и душевный праздник. Через некоторое время гостья засобиралась домой, но хозяйка ее не отпустила.

Начала приставать, стягивать одежду, потом… изнасиловала. В конце гостья все-таки вырвалась, убежала — и обратилась в полицию. Теперь горячая и гостеприимной хозяйкой занимаются полицейские.