"Это ужасно все": депутат Госдумы от СР пожаловалась на плохое питание

Тяжела и неказиста жизнь народного парламентария. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Елена Драпеко пожаловалась, что в здании на Охотном Ряду крайне плохо организованно питание, а это может негативно отразиться на здоровье народных избранников.
«Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно. Но самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют", - цитирует депутата URA.ru. "А жены многих депутатов живут в регионах, мало, кто сюда привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», — отметила справедливоросс.
Ранее в интервью журналу «Собеседник» Драпеко сравнила депутатов с шахтерами: "Мы как шахтеры ходим с «тормозочками», по-вашему, это «ланч-бокс». То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете – до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесёшь, то и ешь. И мы так живём уже больше полугода. У нас 3000 человек работает ежедневно в здании государственной Думы – у нас же не только депутаты, у нас аппарат, у нас эксперты, обслуга там всякая, охрана"..."Но, шахтёрам ещё труднее, так что мы привыкли, ничего страшного. А чего делать? Выхода нет".
"Тут бедный Харитонов [Николай] попросил открыть у нас буфет хотя бы там, где депутаты заседают – мы же сидим с утра до вечера без обеда. У нас зал заседаний, мало того, что без окон, так и буфета нету. Поэтому у нас такая трудная жизнь. Ну, это не самое большое горе в нашей жизни. Мы как-то его преодолеваем", - призналась депутат.
Ранее "Fishki" уже писали об организации питания в здании Госдумы.
А бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в начале ноября выложила в сеть небольшую экскурсию по буфету Госдумы.
Источник:
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Надеюсь вы там передохнете все