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"Это ужасно все": депутат Госдумы от СР пожаловалась на плохое питание

"Это ужасно все": депутат Госдумы от СР пожаловалась на плохое питание (2 фото)

Автор:
16 ноября 2021 13:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Елена Драпеко   госдума   депутаты   парламент   столовая   
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Тяжела и неказиста жизнь народного парламентария. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Елена Драпеко пожаловалась, что в здании на Охотном Ряду крайне плохо организованно питание, а это может негативно отразиться на здоровье народных избранников.

«Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно. Но самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют", - цитирует депутата URA.ru. "А жены многих депутатов живут в регионах, мало, кто сюда привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», — отметила справедливоросс.

Ранее в интервью журналу «Собеседник» Драпеко сравнила депутатов с шахтерами: "Мы как шахтеры ходим с «тормозочками», по-вашему, это «ланч-бокс». То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете – до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесёшь, то и ешь. И мы так живём уже больше полугода. У нас 3000 человек работает ежедневно в здании государственной Думы – у нас же не только депутаты, у нас аппарат, у нас эксперты, обслуга там всякая, охрана"..."Но, шахтёрам ещё труднее, так что мы привыкли, ничего страшного. А чего делать? Выхода нет".


"Тут бедный Харитонов [Николай] попросил открыть у нас буфет хотя бы там, где депутаты заседают – мы же сидим с утра до вечера без обеда. У нас зал заседаний, мало того, что без окон, так и буфета нету. Поэтому у нас такая трудная жизнь. Ну, это не самое большое горе в нашей жизни. Мы как-то его преодолеваем", - призналась депутат.

Ранее "Fishki" уже писали об организации питания в здании Госдумы.

А бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в начале ноября выложила в сеть небольшую экскурсию по буфету Госдумы.

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Метки: Елена Драпеко   госдума   депутаты   парламент   столовая   
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58  комментариев
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5k
Bartello 2 часа назад
Отдавали бы в школы а сами школьной еды отведали бы.
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4k
Dikkiy 2 минуты назад
Бездельники еще жалуются на плохое питание))))
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4k
sibull 2 минуты назад
Им что, чёрной икра не дают?
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5k
Ya 8 минут назад
Этим лучше бы заткнуться и не дразнить простой народ.
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−8
Татьяна 9 минут назад
Они же там переработались, а пожрать вроде негде. Так закажи еду с доставкой. При вашей зарплате стыдно должно быть выносить на обсуждение.
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11k
ЕвгенийДончак 10 минут назад
Почему-то вспомнился следующий мем.

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85
Критерий Коши 15 минут назад
Я прекрасно могу понять проблемы с организацией общественного питания в разных предприятиях. Сам ни раз с такими проблемами сталкивался. Но зачем выносить эту проблему за стены вашего предприятия? Это смешно просто: организация, которая занимается законодательной властью, не может организовать у себя питание.
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5k
Echo 15 минут назад
непорядок, жрут красную икру срут красной икрой, жрут чёрную срут черной, пусть попробуют жрать что и весь народ - дерьмо
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1k
Дрочер Полоумный 18 минут назад
"Но здоровье, конечно, страдает», отметила справедливоросс."

Надеюсь вы там передохнете все
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238
viktor-chikalev Полчаса назад
За 300 тыров в месяц обожраться можно.
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520
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Вот кто эту мразоту за язык тянет? Сиди пей кровь, так нет ещё и пожужжать надо....
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34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Сука, лучше бы ты во время съёмок (РЕАЛЬНО) утонула.
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2k
Sergiy Rambus 37 минут назад
Бедненькие, несчастненькие, милые депутатики. Как они там, по четыре часа в кресле без остановки? Пойду поплачу, так жалко их
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3k
Ivan 38 минут назад
Ничего, мой сын носит в школу лотки, и слуги народа поносят, потому как после принятия всех "норм" школьное хрючево есть даже сильно голодным невозможно, а уж за 6000 в месяц-вообще пздц!
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224
Bendix 39 минут назад
Простите, что я о ценах, но два блинчика за 36 пенсов и свекольный салат с сыром за 40 пенсов - вся Великобртиания стояла бы в очереди. Охренели они в Думе вкрай! За гроши качественная еда не лезет им в горло. Или маразматиков туда набрали оптом?
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1k
Инквизитор РФ 39 минут назад
Не на работу ходит, а пожрать. Бери "собойку" если плохо кормят.
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342
阿鋒 51 минуту назад
У них там у всех хари трещат от недоедания :)
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156
Степан Злыгостев 53 минуты назад
Бедняжка...
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1k
Ratibor 53 минуты назад
Ну чё? Может скинуться им на жратву? Или начать сбор средст через СМС?

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9k
Alex Djeff 53 минуты назад
Ананасы с рябчиком им подавай, видать чуют что-то...
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27k
Jackson-Motor Час назад
Ссылка youtu.be
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