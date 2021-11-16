"Это ужасно все": депутат Госдумы от СР пожаловалась на плохое питание

«Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно. Но самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют", - цитирует депутата URA.ru. "А жены многих депутатов живут в регионах, мало, кто сюда привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», — отметила справедливоросс.

Ранее в интервью журналу «Собеседник» Драпеко сравнила депутатов с шахтерами: "Мы как шахтеры ходим с «тормозочками», по-вашему, это «ланч-бокс». То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете – до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесёшь, то и ешь. И мы так живём уже больше полугода. У нас 3000 человек работает ежедневно в здании государственной Думы – у нас же не только депутаты, у нас аппарат, у нас эксперты, обслуга там всякая, охрана"..."Но, шахтёрам ещё труднее, так что мы привыкли, ничего страшного. А чего делать? Выхода нет".