Не позавидуешь: На что жалуются депутаты Госдумы при зарплате почти в 500 тысяч рублей

Выступив за права трудящихся, депутат сразу внес предложение организовать «столовую с питанием по фракциям в определенное время». Впрочем, терпеть лишения 8-му созыву нынешней Думы осталось недолго. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, меры по обеспечению депутатов питанием будут приняты уже с 1 ноября.

Как рассказывает портал Polit.info, государство уже оплатило парламентариям 8-го созыва страхование жизни, свежую прессу и даже новенькие смартфоны с симкартами. При этом издание отмечает, что зарплата депутатов Госдумы составляет около 500 тысяч рублей.