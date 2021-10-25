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Не позавидуешь: На что жалуются депутаты Госдумы при зарплате почти в 500 тысяч рублей

Не позавидуешь: На что жалуются депутаты Госдумы при зарплате почти в 500 тысяч рублей (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 10:06
Сообщество : Политика
Метки: Харитонов   вассерман   госдума   депутатская зарплата   депутаты   служебные квартиры   
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«Постоянно голодные». Депутат Харитонов возмутился условиями работы в Госдуме. На что еще жалуются народные избранники

Тяжела жизнь депутатов Государственной Думы. Николай Харитонов – депутат Госдумы и экс-кандидат в президенты России от КПРФ на днях публично пожаловался на условия работы. По его словам, закрытая из-за пандемии столовая вынуждает депутатов постоянно недоедать, «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и стоять в очередях: «Два года нет нормального питания … Тот магазинчик на первом этаже, сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный …», — цитирует Харитонова портал URA.RU.

Выступив за права трудящихся, депутат сразу внес предложение организовать «столовую с питанием по фракциям в определенное время». Впрочем, терпеть лишения 8-му созыву нынешней Думы осталось недолго.  По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, меры по обеспечению депутатов питанием будут приняты уже с  1 ноября.

Как рассказывает портал Polit.info, государство уже оплатило парламентариям 8-го созыва страхование жизни, свежую прессу и даже новенькие смартфоны с симкартами. При этом издание отмечает, что зарплата депутатов Госдумы составляет около 500 тысяч рублей.


Чуть ранее новоизбранный Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента на более позднее время, так как 10 часов утра — слишком рано: "Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет".


Недовольны депутаты и принудительной вакцинацией. Как заявили ранее в КПРФ «подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата». За данную позицию на заседании 21 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко распекал парламентариев-антипривочников:  «Когда выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо, вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым».


Напомним, в 2018 году член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась журналистам, что парламентариям не выдают средства на представительские расходы, поэтому от ее месячной зарплаты в 380 тыс. рублей остаются «одни долги по кредитной карте».


Александра Петров, депутат Госдумы от «Единой России» седьмого созыва осудил в разговоре с Радио «КП» условия проживания в служебной квартире. Трехкомнатные  апартаменты, площадью примерно 100-110 квадратных метров раздражали народного избранника невозможностью поменять матрас: «Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать. Потому что нельзя, комиссия все проверяет».

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Метки: Харитонов   вассерман   госдума   депутатская зарплата   депутаты   служебные квартиры   
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
Интересно, если эта свора зажравшихся ублюдков, вдруг исчезнет, кто-нибудь заметит это и будет горевать?
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2k
Сергей 5 минут назад
Вообще-то у них там со всеми надбавками и премиями в районе ляма выходит.а так то,да,тяжела и неказиста жизнь советского связиста.как у нас начальники в гараже говорят,не нравится вон ворота.
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32k
Mamin Sibiriak 5 минут назад
<<< Депутат Харитонов возмутился условиями работы в Госдуме >>>

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: "У вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым"

Всё.
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1k
Дмитрий 6 минут назад
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15k
kotovski 7 минут назад
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1k
DHC 12 минут назад
В этой дДуме не хватает Фагота, чтобы на каждое подобное "зажранное" возмущение была б история "Непременно с разоблачением" )
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1k
Пихайло 17 минут назад
Идет заседание в Госдурке. Слушается вопрос о распределении рабочего времени на рабочую неделю. Выступает Володин:
- Итак, теперь график работы будет таким: Понедельник - отдых после выходных. Вторник - подготовка к работе. Среда - собственно, сама работа. Четверг - отдых после работы. Пятница - подготовка к выходным. Суббота и воскресенье - выходные. Вопросы есть?
Вассерман:
- И как долго эта хегня по средам будет продолжаться?!
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−38
наместник Полчаса назад
с себя начать пробовали? помыть посуду, подмести двор (с)
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66
ivan Полчаса назад
Где матрос Железняк?
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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
С собой пусть термоса берут как 80 % работающих и нареканий не будет к качеству и ассортименту.
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790
Четырёхолёсный Самовар Полчаса назад
особенно впечатлило: полтора яйца на всех.
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3
Миронов Юрий Андреевич Полчаса назад
На все их горевания есть один ответ:
«Незаменимых людей не бывает!»
Не нравится, уходи…
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388
Куртуазный Маньерист 44 минуты назад
жалко депутатиков....
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2k
Romanlt 44 минуты назад
" что зарплата депутатов Госдумы составляет около 500 тысяч рублей" - я надеюсь это годовая зарплата?
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135
LeonID S Romanlt 3 минуты назад
Нет батенька, отнюдь не годовая. Вот така фигня, в нищете живут..
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2k
Алекс 49 минут назад
Ох, не дай бог похудеют....
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3k
Слава Андреев 58 минут назад
Вот они всегда кричат, не надо платить футболистам , которые в сборной играют, они же за честь страны борются. А сами себе каждый год выбивают зарплаты сумасшедшие, и пенсии.
А ведь по сути, все машины и водители за счет налогоплательщика, квартиры, перелеты, обеды и тд.
И самое важное, все они и так обеспеченные люди. У которых есть все.
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14k
Роберт Шекли Час назад
<<Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента на более позднее время, так как 10 часов утра слишком рано: "Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет".>>
_____



Хммм, а может действительно сделать вообще свободное посещение, а в конце четверти контрольные всем устраивать, на предмет того что сделано. Если неудовлетворительно, то отчислять

Или лучше прекратить принимать персон для имиджа партии

Вассерман известный и положительный человек, но в политику зря подался - там ему не место
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1k
Диагноз Час назад
Когда уже Володька разгонит этот балаган???
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292
Knives22 Диагноз Час назад
Володька в этом балагане главный персонаж.
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292
Knives22 Час назад
"и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный"

Ссылка www.youtube.com
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292
Knives22 Echo Час назад
Я боюсь там не воспоминания, а схожий интеллектуальный уровень.
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3k
Maikie Час назад
Какой кошмар , просто не человеческие условия работы , чуть не всплакнул . Особенно проникся в мою душу Вассерман . Это как так в шесть или семь утра вставать ?
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1k
Андрей Манахов Час назад
Нет у них 500 тыс. руб. Если подсчитать все и разложить по году, то в месяц у них выходит от 1 млн. руб. и больше.
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