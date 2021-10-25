Не позавидуешь: На что жалуются депутаты Госдумы при зарплате почти в 500 тысяч рублей

«Постоянно голодные». Депутат Харитонов возмутился условиями работы в Госдуме. На что еще жалуются народные избранники
Тяжела жизнь депутатов Государственной Думы. Николай Харитонов – депутат Госдумы и экс-кандидат в президенты России от КПРФ на днях публично пожаловался на условия работы. По его словам, закрытая из-за пандемии столовая вынуждает депутатов постоянно недоедать, «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и стоять в очередях: «Два года нет нормального питания … Тот магазинчик на первом этаже, сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный …», — цитирует Харитонова портал URA.RU.
Выступив за права трудящихся, депутат сразу внес предложение организовать «столовую с питанием по фракциям в определенное время». Впрочем, терпеть лишения 8-му созыву нынешней Думы осталось недолго. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, меры по обеспечению депутатов питанием будут приняты уже с 1 ноября.
Как рассказывает портал Polit.info, государство уже оплатило парламентариям 8-го созыва страхование жизни, свежую прессу и даже новенькие смартфоны с симкартами. При этом издание отмечает, что зарплата депутатов Госдумы составляет около 500 тысяч рублей.
Чуть ранее новоизбранный Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента на более позднее время, так как 10 часов утра — слишком рано: "Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет".
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Недовольны депутаты и принудительной вакцинацией. Как заявили ранее в КПРФ «подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата». За данную позицию на заседании 21 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко распекал парламентариев-антипривочников: «Когда выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо, вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым».
Напомним, в 2018 году член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась журналистам, что парламентариям не выдают средства на представительские расходы, поэтому от ее месячной зарплаты в 380 тыс. рублей остаются «одни долги по кредитной карте».
Александра Петров, депутат Госдумы от «Единой России» седьмого созыва осудил в разговоре с Радио «КП» условия проживания в служебной квартире. Трехкомнатные апартаменты, площадью примерно 100-110 квадратных метров раздражали народного избранника невозможностью поменять матрас: «Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать. Потому что нельзя, комиссия все проверяет».
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин: "У вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым"
Всё.
- Итак, теперь график работы будет таким: Понедельник - отдых после выходных. Вторник - подготовка к работе. Среда - собственно, сама работа. Четверг - отдых после работы. Пятница - подготовка к выходным. Суббота и воскресенье - выходные. Вопросы есть?
Вассерман:
- И как долго эта хегня по средам будет продолжаться?!
«Незаменимых людей не бывает!»
Не нравится, уходи…
А ведь по сути, все машины и водители за счет налогоплательщика, квартиры, перелеты, обеды и тд.
И самое важное, все они и так обеспеченные люди. У которых есть все.
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Хммм, а может действительно сделать вообще свободное посещение, а в конце четверти контрольные всем устраивать, на предмет того что сделано. Если неудовлетворительно, то отчислять
Или лучше прекратить принимать персон для имиджа партии
Вассерман известный и положительный человек, но в политику зря подался - там ему не место