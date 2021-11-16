Не вытравить: проигравшие депутаты отказываются съезжать со служебных квартир

Выборы прошли, а проблемы у депутатов остались. Оказывается, далеко не все согласны оставить свои старые привилегии в прошлом.
Эти депутаты отказались покинуть свое старое жилье, и решили остаться в старом.
Так, известно, что до сих пор из служебного жилья не съехали девять иногородних депутатов прошлого думского созыва. А 17 квартир, находящихся в собственности государства, заняты семьями тех «избранников народа», которые переизбрались в новый созыв.
Оказалось, что те самые отказавшиеся съехать по-хорошему – это представители «Единой России» и ЛДПР. Вопрос о необходимости заставить этих бывших слуг народа съехать даже поднимался вчера в Государственной Думе спикером Вячеславом Володиным.
В некоторых квартирах, как оказалось, живут даже не сами депутаты с их супругами или маленькими детьми. Дело в том, что, как выяснилось, если государственный муж сам не проживает в помещении, он передает его в пользование своему помощнику.
Володин попросил лидеров фракций, депутаты которых все еще не покинули предоставленного жилья, повлиять на своих соратников по партии. Он выдал список тех, кто по неуважительной причине все еще не съехал, лидерам партий в Думе, но зачитывать его почему-то не стал.
Всего на прошлый созыв Думы выделили 200 служебных квартир, и более сотни из них все еще заняты теми депутатами, которые переизбрались на новый срок. А в общем фонде Госдумы стоит на балансе 300 квартир.
К слову, ранее депутаты пожаловались на условия работы в Госдуме. Новым депутатам, которые приехали из других регионов, по закону обязаны предоставить жилье в течение трех месяцев после начала работы, а до этого они живут в гостинице, которую, к слову, тоже оплачивает государство.
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